  2. مجلة عرب 48
  3. مجلة عرب 48

انتحار 580 جنديًا بالجيش الأميركي خلال 2020

تاريخ النشر: 01/10/2021 - 08:50

انتحار 580 جنديًا بالجيش الأميركي خلال 2020
قوات أميركية في العراق (أ.ب)
عرب ٤٨

انتحر 580 جنديًا بالجيش الأميركي عام 2020، ليرتفع معدل الانتحار بين الجنود النظاميين بنسبة 41.4% خلال 5 سنوات.

جاء ذلك بحسب التقرير السنوي الذي نشرته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أمس الخميس، حول حالات الانتحار في الجيش.

وجاء في التقرير أن معدل الانتحار بين الجنود النظاميين ارتفع بنسبة 9.1% عام 2020 مقارنة بالعام السابق عليه ، وبنسبة 15.3% بين عامي 2018 و2020.

وزادت نسبة الانتحار بين قوات الاحتياط بمعدل 19.2% العام الماضي مقارنة بالعام 2019، فيما ارتفعت النسبة نفسها بين قوات الحرس الوطني بمعدل 31.7% خلال الفترة نفسها، وفق التقرير ذاته.

كما أشار التقرير إلى أن 580 جنديا انتحروا في صفوف الجنود النظاميين والاحتياط والحرس الوطني العام الماضي، موضحًا أن نسبة الانتحار بين العسكريين النظاميين زادت بمعدل 41.4% خلال 5 سنوات، لتسجل 28 حالة انتحار لكل 100 ألف شخص.

وتعليقًا على التقرير ، قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية إن "النتائج مقلقة. فمعدلات الانتحار بين جنودنا وعائلاتهم لا تزال مرتفعة جدًا، والأمور لا تسير في الاتجاه الصحيح".

بودكاست عرب 48

#الجنود الأميركيون
#انتحار الجنود الأميركيين
#أميركا
#أوستن

حوارات

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية
د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية

2021-09-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

موسم الزيتون: طرق القطف بين محاسن ومساوئ
موسم الزيتون: طرق القطف بين محاسن ومساوئ

2021-09-28

ليبيا: آثار لبدة المنسية "روما أفريقيا"
ليبيا: آثار لبدة المنسية "روما أفريقيا"

2021-09-26

"ملحمة جلجامش": العراق يستعيد لوحا أثريا عمره 3500 عام
"ملحمة جلجامش": العراق يستعيد لوحا أثريا عمره 3500 عام

2021-09-24

الأكثر قراءة

شهيدان برصاص الاحتلال بالقدس وبرقين

شهيدان برصاص الاحتلال بالقدس وبرقين

2021-09-30
تظاهرات غضب ضد زيارة لبيد:

تظاهرات غضب ضد زيارة لبيد: "#البحرين_ترفض_الصهاينة"

2021-09-30
فصائل المقاومة: تغوّل الاحتلال سيستدعي ردودا قاسية من نوع خاصّ

فصائل المقاومة: تغوّل الاحتلال سيستدعي ردودا قاسية من نوع خاصّ

2021-09-30
مصرع شخص وإصابة نجله إثر انهيار رافعة بعسفيا

مصرع شخص وإصابة نجله إثر انهيار رافعة بعسفيا

2021-09-30
بعد دعوات للتظاهر: إلغاء زيارة بينيت - عبّاس لأم الفحم بذكرى هبّة القدس

بعد دعوات للتظاهر: إلغاء زيارة بينيت - عبّاس لأم الفحم بذكرى هبّة القدس

2021-09-30