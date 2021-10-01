انتحار 580 جنديًا بالجيش الأميركي خلال 2020

انتحر 580 جنديًا بالجيش الأميركي عام 2020، ليرتفع معدل الانتحار بين الجنود النظاميين بنسبة 41.4% خلال 5 سنوات.

جاء ذلك بحسب التقرير السنوي الذي نشرته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أمس الخميس، حول حالات الانتحار في الجيش.

وجاء في التقرير أن معدل الانتحار بين الجنود النظاميين ارتفع بنسبة 9.1% عام 2020 مقارنة بالعام السابق عليه ، وبنسبة 15.3% بين عامي 2018 و2020.

وزادت نسبة الانتحار بين قوات الاحتياط بمعدل 19.2% العام الماضي مقارنة بالعام 2019، فيما ارتفعت النسبة نفسها بين قوات الحرس الوطني بمعدل 31.7% خلال الفترة نفسها، وفق التقرير ذاته.

كما أشار التقرير إلى أن 580 جنديا انتحروا في صفوف الجنود النظاميين والاحتياط والحرس الوطني العام الماضي، موضحًا أن نسبة الانتحار بين العسكريين النظاميين زادت بمعدل 41.4% خلال 5 سنوات، لتسجل 28 حالة انتحار لكل 100 ألف شخص.

وتعليقًا على التقرير ، قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية إن "النتائج مقلقة. فمعدلات الانتحار بين جنودنا وعائلاتهم لا تزال مرتفعة جدًا، والأمور لا تسير في الاتجاه الصحيح".