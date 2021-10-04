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مصرع رسام الكاريكاتور السويدي المسيء للنبي محمد بحادث سير

تاريخ النشر: 04/10/2021 - 09:24

مصرع رسام الكاريكاتور السويدي المسيء للنبي محمد بحادث سير
رسام الكاريكاتور السويدي، لارش فيلكس
عرب ٤٨

توفي، أمس الأحد، في حادث سير رسام الكاريكاتور السويدي، لارش فيلكس، الذي عاش تحت حماية الشرطة منذ عام 2007 إثر تلقيه تهديدات بالقتل لتناوله النبي محمد في رسوم كاريكاتورية ساخرة.

وقتل الرسام البالغ 75 عاما مع رجلي شرطة كانا برفقته بعد اصطدام سياراتهم مع شاحنة، وفق ما أكدت الشرطة السويدية لوكالة "فرانس برس".

وقال متحدث باسم الشرطة لـ"فرانس برس": "يتم التحقيق بالحادث مثل أي حادث سير آخر. لكن لأن الأمر يتعلق أيضا بمقتل شرطيين، تم تكليف قسم خاص في مكتب المدعي العام بهذا التحقيق".

ووقع الحادث بالقرب من بلدة ماركاريد الصغيرة عندما اصطدمت السيارة التي كان فيلكس يستقلها بشاحنة، حيث اشتعلت النار بالمركبتين لكن تم إنقاذ سائق الشاحنة الذي يخضع الآن للعلاج في المستشفى، وفق الشرطة.

وأشار بيان للشرطة الى أن سبب الحادث ليس واضحا.

وقالت رئيسة الشرطة الإقليمية، كارينا بيرسون "الشخص الذي كنا نقدم له الحماية توفي مع إثنين من رجال الشرطة في هذه المأساة الحزينة التي لا يمكن تصورها".

وخضع فيلكس لحماية الشرطة منذ أن أثار أحد رسومه الكاريكاتورية الذي تضمن إساءة للنبي محمد عام 2007 غضب المسلمين. وعرضت القاعدة 100 ألف دولار جائزة لمن يقتل فيلكس.

كما تسببت رسومه بتوترات دبلوماسية للسويد، حيث عمد رئيس وزراء السويد حينها فردريك راينفلدت الى لقاء سفراء دول إسلامية لتخفيف التوتر.

وعام 2015 نجا فيلكس من حادث إطلاق نار خلال مؤتمر في كوبنهاغن أسفر عن مقتل مخرج دنماركي.

بودكاست عرب 48

#إساءة للنبي محمد
#لارش فيلكس
#رسام الكاريكاتور

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