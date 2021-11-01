إيطاليا: وفاة "أبو التيراميسو" عن عمر يناهز 93 عامًا

عرب ٤٨ / أ ف ب

توفي أدو كامبيول مبتكر الحلوى الإيطالية الشهيرة عالمياً "التيراميسو". بحسب ما أعلن حاكم منطقة فينيتو الإيطالية، لوكا زايا، أول من أمس السبت.

وبدأ أدو كامبيول صاحب مطعم "ألّي بيكيرييه" في مدينة تريفيزي قرب البندقية في شمال شرق إيطاليا، تقديم هذه الحلوى الإيطالية الشهيرة لزبائنه في سبعينات القرن العشرين.

وعلّق حاكم منطقة فينيتو عبر حسابه على فيسبوك السبت "مع رحيل أدو كامبيول اليوم عن 93 عاما، تفقد تريفيزي نجمًا آخر من تاريخها في مجال الطعام... ففي منزله، وبفضل حدس زوجته وخيالها وُلد أحد أشهر أنواع الحلويات في العالم، تيراميسو، بشهادة من الأكاديمية الإيطالية للمطبخ".

وأصبحت حلوى "تيراميسو" من كلاسيكيات الطعام الإيطالي وباتت موجودة على قوائم الطعام في المطاعم الإيطالية كافة، التي وُلدت نتيجة خطأ ارتكبته زوجته ألبا وكبير الطهاة في المطعم روبرتو لينغوانوتو، وفق صحيفة "إيل كورييري ديلا سيرا".

ويعني اسم "تيراميسو" حرفيا "ارفعني إلى فوق" (بمعنى "ارفع لي معنوياتي")، وهي تُصنع عموما من البيض والسكر و"الماسكاربوني" وكريما "جينواز" والبسكويت المغطّس بالقهوة الباردة والكاكاو.

ويقوم مبدأ الوصفة البسيطة على وضع المقادير المختلفة على طبقات عدة لتتمازج الطعمات وتتكامل.

ويمكن تقديم حلوى "تيراميسو" بأشكال عدّة تختلف بحسب درجة حرارتها هناك النسخة المثلجة مثلا، أو تبعا للمقادير يوجد "تيراميسو" بالفواكه الطازجة أو المجففة مثلا أو باستخدام أنواع مختلفة من البسكويت.