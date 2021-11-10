  2. مجلة عرب 48
  3. مجلة عرب 48

بيع أول حاسوب لشركة "آبل" لقاء 400 ألف دولار بمزاد

تاريخ النشر: 10/11/2021 - 10:32

بيع أول حاسوب لشركة "آبل" لقاء 400 ألف دولار بمزاد
"آبل - 1"
عرب ٤٨ / أ ف ب

أُغلقت صفقة في مزاد علنيّ على جهاز كمبيوتر خشبي من طراز "آبل-1" وهو أول حاسوب طرحته شركة التكنولوجيا "آبل" في الأسواق عام 1976 ولم يتبق منه سوى بضع عشرات في العالم، أمس الثلاثاء، مقابل 400 ألف دولار.

وكانت قيمة النسخة المعروضة في المزاد العلني في دار "جون موران" للمزادات في مونروفيا، بالقرب من لوس أنجليس، مقدّرة بسعر يراوح بين 400 ألف و 600 ألف دولار.

ولم تنتج الشركة التي أسسها ستيف فوزنياك وستيف جوبز سوى 200 "آبل-1"، جُمعت كلها يدويًا عند جوبز، وبيع معظمها في ذلك الوقت مقابل 666,66 دولارًا.

وبيع جهاز "آبل-1" كان لا يزال صالحًا للعمل بأكثر من 900 ألف دولار عام 2014 في مزاد أقامته دار "بونهامز".

وقال الخبير كوري كوهين لصحيفة "لوس أنجليس تايمز" إن 60 جهاز "آبل-1" أحصيت حتى اليوم، لكن 20 منها فحسب، بينها ذلك الذي طرحته دار "جون موران"، لا تزال تعمل.

وما يزيد في فرادة هذه النسخة أن علبتها مصنوعة من خشب الكوا من جزر هاواي، وهي واحد من ستة أجهزة فحسب مزودة خشبًا من هذا النوع، بحسب كتيّب دار المزادات.

وعام 1976، كانت أجهزة "آبل 1" من نماذج الحواسيب الشخصية القليلة المجمّعة (مع مكونات ملتحمة على اللوحة الأم)، لكنها كانت تباع في كثير من الأحيان من دون صندوق الحاسوب أو لوحة المفاتيح).

وكان الحاسوب المباع، أمس الثلاثاء، في المزاد قد اشتراه حينها أستاذ في جامعة "شافي كولدج" أعاد بعدها بيعه سنة 1977 إلى طالب لديه احتفظ به حتى اليوم.

بودكاست عرب 48

#شركة آبل
#أول حاسوب آبل
#آبل - 1
#مزاد علني

حوارات

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

المكسيك تطالب باريس باستعادة قطع أثرية من مزادين.. "هوية شعب وليست تجارة"
المكسيك تطالب باريس باستعادة قطع أثرية من مزادين.. "هوية شعب وليست تجارة"

2021-11-07

لبنان: التحقيق بنفوق آلاف الأسماك في شاطئ صيدا
لبنان: التحقيق بنفوق آلاف الأسماك في شاطئ صيدا

2021-11-05

إيطاليا: وفاة "أبو التيراميسو" عن عمر يناهز 93 عامًا
إيطاليا: وفاة "أبو التيراميسو" عن عمر يناهز 93 عامًا

2021-11-01

الأكثر قراءة

"وكيل سري" يوقع بتجار أسلحة في المجتمع العربي

2021-11-09
إطلاق سراح أشقاء القتيلة عباهرة من عرّابة: الشرطة تبنّت

إطلاق سراح أشقاء القتيلة عباهرة من عرّابة: الشرطة تبنّت "رواية جزئية"

2021-11-09
تحليل: أزمة NSO تكشف عن علاقات تشوبها

تحليل: أزمة NSO تكشف عن علاقات تشوبها "الريبة" بين واشنطن وتل أبيب

2021-11-09
إضرام النار بسيارات قرب جامعة حيفا عمدا

إضرام النار بسيارات قرب جامعة حيفا عمدا

2021-11-09
غزة: 3 أحكام بالإعدام لمتخابرين وتجار مخدرات

غزة: 3 أحكام بالإعدام لمتخابرين وتجار مخدرات

2021-11-09