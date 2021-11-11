  2. مجلة عرب 48
  3. مجلة عرب 48

مقتل مديرة تصوير "راست": دعوى ضد بالدوين وفريق إنتاج الفيلم

تاريخ النشر: 11/11/2021 - 10:44

مقتل مديرة تصوير "راست": دعوى ضد بالدوين وفريق إنتاج الفيلم
مديرة التصوير، هاتشينز (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

تقدّم أحد التقنيين الحاضرين خلال الحادثة التي راحت ضحيتها سينمائية برصاص عرضي أطلقه أليك بالدوين خلال تصوير فيلم "راست"، بشكوى أمس الأربعاء، في لوس أنجليس بتهمة "الإهمال" في حق الممثل وشركة الإنتاج ومسؤولة الأسلحة في الموقع التي قالت إنها ضحية "مؤامرة".

وكان كبير مسؤولي الإضاءة في الفيلم، سيرج سفيتنوي، موجودا بجانب أليك بالدوين في 21 تشرين الأول/ أكتوبر حين شغّل هذا الأخير مسدسا قيل للممثل عنه من أحد مسؤولي التصوير إنه غير محشو بالرصاص، خلال التمرين على أحد المشاهد. غير أن المسدس كان محشوا بذخيرة حقيقية وقد اجتازت رصاصة صدر مديرة التصوير هالينا هاتشينز ما أدى إلى مقتلها، قبل أن تستقر على كتف المخرج جويل سوزا الذي أصيب بجروح.

وأكد سفيتنوي في الدعوى التي تقدم بها أنه سمع أزيز رصاص قوي من مسافة قريبة جدا لدرجة أنه شعر بعصف الطلقة واستقرت على وجهه بقايا مسحوق.

وقال إنه هرع بعدها لمساعدة هالينا هاتشينز التي كانت فاقدة للوعي.

وقال الفنّي إن هذه الحادثة تسببت له بـ"اضطراب عاطفي جسيم"، مضيفا في الدعوى: "لا سبب بتاتا يبرر وجود رصاصة حقيقية في هذا المسدس أو في أي مكان ضمن نطاق موقع تصوير راست".

وأشار سفيتنوي إلى أن "وجود رصاصة في مسدس يشكّل تهديدا فتاكا لجميع الموجودين في محيط الموقع"، متهما بـ"الإهمال" منتجي العمل بينهم أليك بالدوين وجميع الذين كانوا مسؤولين عن مراقبة استخدام الأسلحة وامتنعوا عن تطبيق "أبسط قواعد السلامة".

وتستهدف الدعوى خصوصا مساعد المخرج ديفيد هولز الذي سلّم أليك بالدوين المسدس قائلا له إنه غير محشو، والمسؤولة عن الأسلحة في موقع التصوير هانا غوتيريز-ريد.

وأعادت غوتيريز-ريد البالغة 24 عاما التأكيد الأربعاء، أنها لم تكن تعلم بوجود ذخيرة حية في موقع التصوير.

وقال محاميها جيسون بولز في بيان: "نحن على قناعة بحصول عملية تخريب وبأن هانا ضحية مؤامرة".

بودكاست عرب 48

#فيلم "راست"
#راست
#سيرج سفيتنوي
#أليك بالدوين

حوارات

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الشعب الفلسطيني يستذكر: 17 عاما على استشهاد ياسر عرفات
الشعب الفلسطيني يستذكر: 17 عاما على استشهاد ياسر عرفات

2021-11-11

بيع أول حاسوب لشركة "آبل" لقاء 400 ألف دولار بمزاد
بيع أول حاسوب لشركة "آبل" لقاء 400 ألف دولار بمزاد

2021-11-10

المكسيك تطالب باريس باستعادة قطع أثرية من مزادين.. "هوية شعب وليست تجارة"
المكسيك تطالب باريس باستعادة قطع أثرية من مزادين.. "هوية شعب وليست تجارة"

2021-11-07

الأكثر قراءة

عقب مقتل شاب طعنا: إحراق شقق سكنيّة في العيسويّة

عقب مقتل شاب طعنا: إحراق شقق سكنيّة في العيسويّة

2021-11-10
إطلاق نار كثيف في محيط جامعة القدس: مجلس الطلبة يعلّق الدوام الأربعاء

إطلاق نار كثيف في محيط جامعة القدس: مجلس الطلبة يعلّق الدوام الأربعاء

2021-11-10
لندن: احتجاجات على هامش مشاركة حوطوفيلي بندوة جامعية

لندن: احتجاجات على هامش مشاركة حوطوفيلي بندوة جامعية

2021-11-10
الناصرة: إصابة مسنّة بإطلاق نار

الناصرة: إصابة مسنّة بإطلاق نار

2021-11-10
اعتقال مواطنين إسرائيليين في تركيا

اعتقال مواطنين إسرائيليين في تركيا

2021-11-10