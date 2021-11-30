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هل حقا الكرة الذهبية من ذهب؟ كم قيمتها؟ وكيف تُصنَع؟

تاريخ النشر: 30/11/2021 - 11:11

هل حقا الكرة الذهبية من ذهب؟ كم قيمتها؟ وكيف تُصنَع؟
ميسي يحمل الكرة الذهبية (أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات

يبلغ ارتفاع الكرة الذهبية التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) لأفضل لاعب في العالم من كل عام؛ 31 سم وقطرها 23 سم، بينما يُقارب وزنها 7 كيلوغرامات.

يلمع بريق لونها المُذهَّب وتظهر سماكتها بوضوح لعين المشاهد، لكن أسئلة تتراود على بال الفضوليين، مثل: هل حقا الكرة الذهبية كلها من الذهب؟ وكيف تُصنع؟

الإجابة لا، إذ أن هناك معادن كثيرة التي تُستخدم مع الذهب في تكوين جائزة "البالون دور". إن الشخص الأول الذي صنع الكرة الذهبية هو الصائغ الشهير، ميليريو ديتس ميلر، صاحب الخبرة الكبيرة في إنتاج الزخارف للمحاكم الملكية في جميع أنحاء أوروبا.

وفي تصريح سابق، لفرانسوا ميليريو وهو أحد مشاهير صناعة الكرة الذهبية، قال إنه "لصناعة هذه الكرة نحتاج ساعات عديدة، ونعتمد على الصائغ والنقاش والملمع ومن يقوم بالكتابة عليها".

وتحتوي جائزة الكرة الذهبية على دائرتين نحاسيتين، ثم تُضربان بالمطرقة من الجانبين وبعد الضرب، يُلحَم الجزئين بواسطة الصائغ عبر موقد للحام، ثم يتم ملأ الكرة بالقطران عبر استخدام الأزميل والمطرقة.

وفي الخطوة التالية يتم تحويل الخطوط المصنوعة على شكل سطح الكرة المعدني لتبدو على شكل كرة، وبعدها يُزال القطران وتُعاد إلى الصائغ الذي يضخ عليها الذهب ثم توضع في الذهب المصهور، حتى تخرج في شكلها الحالي.

وكانت قد أشارت تقارير إلى أن الكرة الذهبية تحتوي على 5 كيلوجرامات من الذهب عيار 18 فقط، ثم يتم نقش اسم الفائز بعد الإعلان عنه في صحن ملحق بقاعدة الكرة.

أما صحيفة أخرى "آس" وهي رياضية إسبانية، كان قد أشارت في تقرير إلى أن "وزن الكرة الذهبية يُقدّر بـ7.2 كيلوغراما، وتزين بطبقتين من النحاس الأصفر وتحتوي من الداخل على مادة تشبه الشمع".

وكانت قد أوردت تقارير صحافية أخرى أن قيمة الكرة الذهبية المادية قد لا تتعدى الـ3500 دولار أميركي.

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