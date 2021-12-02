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مسلح يهدد بقتل نفسه أمام الأمم المتحدة في نيويورك

تاريخ النشر: 02/12/2021 - 22:16

مسلح يهدد بقتل نفسه أمام الأمم المتحدة في نيويورك
(أ ب)
عرب ٤٨/أ ف ب

فرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا حول مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس، بعد رصد مسلّح أمام بوابة المبنى الخارجية هدّد بقتل نفسه، وقد أوقف لاحقا، على ما أفادت الشرطة ومسؤولون في المنظمة الدولية.

وأظهرت مشاهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رجلًا يرتدي اللون الأحمر ويحمل ما يُشبه سلاحًا من العيار الثقيل، على رصيف حول مبنى مقرّ الأمم المتحدة المُحاط بالشرطة عند مستوى الشارع 42 والجادة الأولى في مانهاتن.

وقالت ناطقة باسم شرطة نيويورك عند الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي (19,00 ت غ) "لدينا رجل موقوف".

وفي وقت سابق، قال مسؤول في الأمم المتحدة طلب عدم الكشف عن اسمه إن "رجلًا مسلحًا ببندقية يهدّد بقتل نفسه" أمام أحد مداخل المبنى، فيما الشرطة قالت إنها "تحاول إقامة حوار" مع الرجل "الأبيض الستيني".

ولم تكشف الشرطة فورًا عن دوافع الرجل.

ولم يتسبب إغلاق المقر في حدوث أي اضطرابات للنشاطات داخل المبنى حيث واصل مجلس الأمن اجتماعا خصص للعراق.

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#نيويورك
#الأمم المتحدة
#مجلس الأمن
#انتحار

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