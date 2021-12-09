  2. مجلة عرب 48
  3. مجلة عرب 48

نيوزيلندا تعتزم منع بيع التبغ تدريجيًّا في "سابقة عالميّة"

تاريخ النشر: 09/12/2021 - 14:30

نيوزيلندا تعتزم منع بيع التبغ تدريجيًّا في "سابقة عالميّة"
نيوزيلنديّ أثناء التدخين (أ ب)
عرب ٤٨

أعلنت وزيرة الصحة النيوزيلندية، أيشا فيرال، اليوم الخميس عن خطة ترمي إلى الرفع التدريجي للسن القانونية لشراء التبغ في بلادها، في "سابقة عالمية" تسعى من خلالها نيوزيلندا إلى أن تمنع بيع التبغ بالكامل على المدى الطويل.

وينص القانون النيوزيلندي حاليا على منع بيع التبغ لمن هم دون سن الثامنة عشرة، واعتبارا من سنة 2027 ستُرفع هذه السن القانونية عاما واحدا كل سنة، وفق ما أعلنت فيرال.

وقالت الوزيرة: "نريد أن نضمن عدم بدء الناس بالتدخين يوما... فمع التقدم في السن، هم والأجيال المستقبلية لن يتمكنوا بتاتا من شراء التبغ بصورة قانونية".

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة ستعتمد قانونا يرمي أيضا إلى الحد من عدد الأماكن التي تبيع التبغ، وعدم السماح سوى بالمنتجات ذات التركيز الضعيف بالنيكوتين، بهدف الحد من خطر الإدمان.

وأشارت فيرال إلى أن هذه التدابير ستتيح لنيوزيلندا، الحفاظ على دورها كرائد عالمي في مكافحة التبغ. وسنة 1990، منعت نيوزيلندا قطاع التبغ من رعاية أي أنشطة رياضية، وفي 2004 حظرت البلاد التدخين في الحانات. وقالت الوزيرة: "هذا يوم تاريخي من أجل صحة سكاننا".

ولا يزال التبغ، المسؤول عن ربع الإصابات بالسرطان، السبب الرئيسي للوفيات التي يمكن تجنبها في نيوزيلندا.

وأشارت الوزيرة إلى أن الفاتورة الصحية كبيرة جدا لدى أفراد مجتمعات الماوري وفي المحيط الهادئ، حيث نسبة تدخين التبغ تقرب من ضعفي تلك المسجلة لدى سائر السكان والبالغة 13,5%.

وتعتزم الحكومة تقليص هذه النسبة إلى 5 % بحلول سنة 2025، وهي ترى أن هذا الهدف قابل للتحقيق ومن شأنه السماح للنظام الصحي بتوفير نفقات تقرب قيمتها من 5,5 مليارات دولار نيوزيلندي.

وأشادت مجموعة الضغط "أكشن أون سموكينغ أند هلث" بهذه الخطوات، معتبرة أنها تضع نيوزيلندا "في الصدارة على صعيد مكافحة التبغ في العالم".

أما شركة "بريتش أميركن توباكو نيو زيلند" المصنعة لمنتجات التبغ، فاعتبرت من ناحيتها أن هذه التدابير "لم تخضع للتجربة ولا تستند إلى أي أساس وتفتقر إلى أي دليل علمي عن فعاليتها". ولفتت إلى أن القرار سيؤدي إلى ازدياد بيع التبغ في السوق السوداء.

بودكاست عرب 48

#وزيرة الصحة النيوزيلندية
#أيشا فيرال
#منع التدخين
#منع التبغ

حوارات

حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"
حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"

2021-12-04

سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها
سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها

2021-11-27

ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟
ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟

2021-11-20

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

34 عامًا على الانتفاضة الأولى: "1550 شهيدًا و70 ألف جريح"
34 عامًا على الانتفاضة الأولى: "1550 شهيدًا و70 ألف جريح"

2021-12-08

شركة أميركية تفصل 900 موظف خلال مكالمة "زووم"
شركة أميركية تفصل 900 موظف خلال مكالمة "زووم"

2021-12-07

بيع جزء من مقتنيات المصمم العالمي لاغرفيلد بمزاد
بيع جزء من مقتنيات المصمم العالمي لاغرفيلد بمزاد

2021-12-07

الأكثر قراءة

فيلم

فيلم "أميرة"... "توظيف سيّئ للفنّ يخدم الاحتلال"

2021-12-08
إصابة جراء عملية طعن بالشيخ جراح واعتقال المنفذة

إصابة جراء عملية طعن بالشيخ جراح واعتقال المنفذة

2021-12-08
الهند: مقتل قائد الأركان و12 شخصا آخرين في تحطم مروحية

الهند: مقتل قائد الأركان و12 شخصا آخرين في تحطم مروحية

2021-12-08
حالة الطقس: بارد وماطر حتى الخميس

حالة الطقس: بارد وماطر حتى الخميس

2021-12-08
اعتقال 9 مشتبهين على خلفية التهديد بالانتقام لمقتل شاب بالناصرة

اعتقال 9 مشتبهين على خلفية التهديد بالانتقام لمقتل شاب بالناصرة

2021-12-08