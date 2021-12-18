شاب مغربي مصاب بالتوحّد يحصل على درجة الدكتوراه

أعلن رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، محمد غاشي، السبت، نيل أول شاب مغربي مصاب بالتوحد درجة الدكتوراة في المملكة.

وقال غاشي، عبر حسابه على "فيسبوك": "شاب تحدى كل الصعاب، كريم المصاب بالتوحد أول شاب مغربي توحدي ينال دكتوراه بالمغرب، لحظة تدمع العين وتفرح القلب".

وأضاف: "كريم لم ينل فقط شهادة الدكتوراه، بل أعطى درسا في الإصرار والصبر. شكرا كريم".

وينحدر كريم بن عبد السلام من مدينة الرباط، وحصل على الدكتوراه في تخصص "العقيدة والأديان السماوية" بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط.

وفي تصريحات صحفية سابقة لكريم، قال إنه عانى منذ بداية اكتشاف مرضه من تنمر زملائه الذين كانوا يرفضون الجلوس معه بنفس المقعد.

وأضاف أن دعم والديه وبعض المقربين جعله يخرج من عزلته وميله لتجنب الناس.

والتوحد هو اضطراب في النمو العصبي، ينجم عنه اضطراب سلوكي، يظهر للمرة الأولى في مرحلة الطفولة.

ولا توجد إحصائيات رسمية عن عدد المصابين بالمرض في المغرب، لكن جمعيات مدنية تقدرهم بالآلاف.