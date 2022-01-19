  2. مجلة عرب 48
  3. مجلة عرب 48

وفاة عميد البشريّة عن عمر 113 عاما

تاريخ النشر: 19/01/2022 - 11:21

وفاة عميد البشريّة عن عمر 113 عاما
الإسباني ساتورنينو دي لا فوينتي غارسيا
عرب ٤٨/ أ ف ب

أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، اليوم الأربعاء، أن عميد سن البشرية الإسباني ساتورنينو دي لا فوينتي غارسيا، توفي عن 112 عاما و341 يوما، قبل ثلاثة أسابيع من بلوغه 113 سنة.

وكان الإسباني صُنف أكبر إنسان سنًا في العالم بسنً 112 عاما و211 يوما، وفق المنظمة التي تتخذ مقرا لها في لندن.

وبسبب قصر قامته، لم يُستدع هذا الإسباني البالغ طوله مترًا ونصف متر والمولود في بوينتي كاسترو في 11 شباط/فبراير 1909، إلى القتال سنة 1936 خلال الحرب الأهلية الإسبانية وتمكّن من تأسيس شركة أحذية ناجحة.

وكان للإسباني سبعة أبناء و14 حفيدا إضافة إلى 22 من أبناء الأحفاد.

ولا يزال الرقم القياسي للعمر المديد مسجلا باسم الفرنسية جان كالمان التي عاشت 112 سنة و164 يوما حتى وفاتها سنة 1997، وفق موقع موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

بودكاست عرب 48

#عميد سن البشرية
#ساتورنينو دي لا فوينتي غارسيا
#113 عاما

حوارات

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اعتبار الـ15 من كانون الأول يوما وطنيًّا للتطريز الفلسطينيّ
اعتبار الـ15 من كانون الأول يوما وطنيًّا للتطريز الفلسطينيّ

2022-01-10

أميركا: اعتقال سارق مخطوطات يحل لغزا شغل الأوساط الأدبية لسنوات
أميركا: اعتقال سارق مخطوطات يحل لغزا شغل الأوساط الأدبية لسنوات

2022-01-08

اليابان: عشرات المصابين إثر أقوى تساقط للثلوج منذ 4 سنوات
اليابان: عشرات المصابين إثر أقوى تساقط للثلوج منذ 4 سنوات

2022-01-07

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء شديدة البرودة وتحذير من الصقيع

حالة الطقس: أجواء شديدة البرودة وتحذير من الصقيع

2022-01-18
إسرائيل تتحسب هجوما حوثيا على إيلات بعد أبو ظبي

إسرائيل تتحسب هجوما حوثيا على إيلات بعد أبو ظبي

2022-01-18
أربعون عاما في الأسر: ماهر يونس ثاني أقدم أسير بالسجون الإسرائيلية

أربعون عاما في الأسر: ماهر يونس ثاني أقدم أسير بالسجون الإسرائيلية

2022-01-18
حملة الاعتقالات تطال 150 شابا وفتاة من النقب في الأيام الأخيرة

حملة الاعتقالات تطال 150 شابا وفتاة من النقب في الأيام الأخيرة

2022-01-18

"بيغاسوس" يصل الأردن... "جهات داخلية" متورّطة

2022-01-18