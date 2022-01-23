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رئيسة الوزراء النيوزيلندية تؤجل حفل زفافها بسبب قيود كورونا

تاريخ النشر: 23/01/2022 - 09:33

رئيسة الوزراء النيوزيلندية تؤجل حفل زفافها بسبب قيود كورونا
رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن (أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب

أجّلت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، حفل زفافها، اليوم الأحد، بسبب القيود الجديدة التي فرضتها حكومتها للتعامل مع عودة انتشار وباء كوفيد-19 والمتحورة أوميكرون.

وقالت أرديرن "زفافي لن يحدث" بعدما أوضحت بالتفصيل هذه القيود الجديدة التي تشمل تحديد عدد الأشخاص في تجمع أو حدث ما ب100 شخص كحد أقصى.

وأضافت "لقد انضممت للتو إلى العديد من المواطنين النيوزيلنديين الآخرين الذين مروا بتجربة مماثلة بسبب الوباء وأنا أعتذر من كل الأشخاص الذين يواجهون مثل هذا السيناريو".

ودفع ظهور تسع إصابات بالمتحورة أوميكرون ضمن عائلة واحدة سافرت بين مدن عدة لحضور حفلة زفاف، وكذلك إصابة طاقم طائرة إحدى الرحلات التي قامت بها هذه العائلة، بالحكومة النيوزيلندية بقيادة أرديرن إلى فرض قيود جديدة اعتبارا من الأحد.

ولم تكن أرديرن وشريكها كلارك غايفورد قد أعلنا موعدا للزفاف، لكنه كان متوقعا في الأسابيع المقبلة.

وستكون القيود الجديدة التي تشمل أيضا وضع الكمامة في الخارج، سارية على الأقل حتى نهاية الشهر المقبل.

وعندما سئلت عن هذه القيود وتأثيرها على زواجها قالت أرديرن "هذه هي الحياة".

وأضافت "أنا لست مختلفة عن آلاف النيوزيلنديين الآخرين الذين واجهوا مواقف أكثر صعوبة بسبب الوباء، بمن فيهم الذين لم يتمكنوا من البقاء مع أحبائهم الذي كانوا يعانون شكلا خطيرا من الفيروس".

وسجلت نيوزيلندا التي نجحت في السيطرة على الوباء إلى حد كبير، 15104 إصابات و52 وفاة منذ بداية الجائحة.

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