  2. مجلة عرب 48
  3. مجلة عرب 48

إيران: توقيف منفذي مقالب كاميرا خفية "مخيفة"

تاريخ النشر: 26/01/2022 - 14:32

إيران: توقيف منفذي مقالب كاميرا خفية "مخيفة"
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨

اعتقلت الشرطة الإيرانية أصحاب صفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي إثر قيامهم بمقالب "كاميرا خفية" من أجل زيادة الإقبال على حساباتهم، وذلك لتسببهم بذعر لدى المواطنين في الشوارع، وفقا لما أوردته وسائل إعلام محلية اليوم، الأربعاء.

وذكر قائد شرطة طهران، العميد حسين رحيمي، أن "الشرطة عاقبت بشدة الأشخاص الذين نفذوا ونشروا أشرطة الكاميرا الخفية، والذين يتلاعبون بالأعصاب والأمن وسلامة المواطنين"؛ وفقا لما نقلته صحيفة "إيران" الحكومية.

وأضاف "أوقفنا 17 شخصا ارتكبوا هذه الأفعال غير القانونية".

ووفقا لصحيفة "همشهري" التابعة لبلدية طهران، صوّر هؤلاء الأشخاص مقالب كاميرا خفية مختلفة، وزعم بعضهم أنهم يقدمون على الانتحار، أو يرتكبون جريمة قتل على متن سيارة أجرة.

ونقلت الصحيفة عن أحد الموقوفين، واسمه شهاب، قوله إنه نفّذ شريطا يقوم خلاله برمي قوالب حلوى على وجوه أشخاص يستخدمون السلالم الكهربائية في محطة لقطار الأنفاق.

وأضاف "كنت أريد إسعاد الناس وزيادة عدد متابعي صفحتي على انستغرام".

واعتبر قائد شرطة الفضاء الالكتروني في العاصمة العقيد داوود معظمي أن المستخدمين "أثاروا الذعر في أوساط المواطنين".

وأضاف "نفذوا هذه الأشرطة المصوّرة للكاميرات الخفية لجذب زبائن والحصول على دعاية على انستغرام وتويتر".

بودكاست عرب 48

#الكاميرا الخفية
#إيران

حوارات

حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"

2022-01-22

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

رئيسة الوزراء النيوزيلندية تؤجل حفل زفافها بسبب قيود كورونا
رئيسة الوزراء النيوزيلندية تؤجل حفل زفافها بسبب قيود كورونا

2022-01-23

للتوعية حول رياضة النساء في غزّة.. العشرات يشاركن بفعالية مشي
للتوعية حول رياضة النساء في غزّة.. العشرات يشاركن بفعالية مشي

2022-01-22

حدث نادر: أنثى فيل تضع توأما في كينيا
حدث نادر: أنثى فيل تضع توأما في كينيا

2022-01-21

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء صافية تسبق منخفضا جويا عميقا الأربعاء

حالة الطقس: أجواء صافية تسبق منخفضا جويا عميقا الأربعاء

2022-01-25
إفادة حكروش بالشرطة: رأيت القتيل وعلمت بوجود القاتل.. وغادرت المكان

إفادة حكروش بالشرطة: رأيت القتيل وعلمت بوجود القاتل.. وغادرت المكان

2022-01-25
تمديد الاعتقال المنزلي للباحثة سمية فلاح لأسبوع إضافي

تمديد الاعتقال المنزلي للباحثة سمية فلاح لأسبوع إضافي

2022-01-25

"أصحاب ولا أعز".. فيلم يثير جدلا واسعا على "نتفليكس"

2022-01-25
تراجع إسرائيل بمؤشر الفساد العالمي:

تراجع إسرائيل بمؤشر الفساد العالمي: "ملامح دولة فاسدة"

2022-01-25