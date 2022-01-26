إيران: توقيف منفذي مقالب كاميرا خفية "مخيفة"

اعتقلت الشرطة الإيرانية أصحاب صفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي إثر قيامهم بمقالب "كاميرا خفية" من أجل زيادة الإقبال على حساباتهم، وذلك لتسببهم بذعر لدى المواطنين في الشوارع، وفقا لما أوردته وسائل إعلام محلية اليوم، الأربعاء.

وذكر قائد شرطة طهران، العميد حسين رحيمي، أن "الشرطة عاقبت بشدة الأشخاص الذين نفذوا ونشروا أشرطة الكاميرا الخفية، والذين يتلاعبون بالأعصاب والأمن وسلامة المواطنين"؛ وفقا لما نقلته صحيفة "إيران" الحكومية.

وأضاف "أوقفنا 17 شخصا ارتكبوا هذه الأفعال غير القانونية".

ووفقا لصحيفة "همشهري" التابعة لبلدية طهران، صوّر هؤلاء الأشخاص مقالب كاميرا خفية مختلفة، وزعم بعضهم أنهم يقدمون على الانتحار، أو يرتكبون جريمة قتل على متن سيارة أجرة.

ونقلت الصحيفة عن أحد الموقوفين، واسمه شهاب، قوله إنه نفّذ شريطا يقوم خلاله برمي قوالب حلوى على وجوه أشخاص يستخدمون السلالم الكهربائية في محطة لقطار الأنفاق.

وأضاف "كنت أريد إسعاد الناس وزيادة عدد متابعي صفحتي على انستغرام".

واعتبر قائد شرطة الفضاء الالكتروني في العاصمة العقيد داوود معظمي أن المستخدمين "أثاروا الذعر في أوساط المواطنين".

وأضاف "نفذوا هذه الأشرطة المصوّرة للكاميرات الخفية لجذب زبائن والحصول على دعاية على انستغرام وتويتر".