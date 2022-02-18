أعمال فنية بملايين الدولارات في مزاد ضمن تسوية طلاق!

من المقرر أن تعرض أعمال فنية لبابلو بيكاسو ومارك روثكو وآندي وارهول وغيرهم من أساتذة الفن المعاصر، للبيع في مزاد بقرار من محكمة أميركية ضمن تدابير طلاق مريرة لزوجين من المليارديرات.

وأعلنت "دار سوذبيز" للمزادات اليوم، الجمعة، اعتزامها عرض 30 عملا فنيا من مجموعة ماكلوي في 16 أيار/مايو المقبل بنيويورك.

الأعمال الفنية مملوكة للمطور العقاري هاري ماكلوي وزوجته ليندا اللذين قضيا 40 عاما يجمعان أعمالا لأعظم فناني القرن العشرين، وعرضا الكثير منها في شقتهما الكبيرة الكائنة في مبنى بلازا بنيويورك.

وبعد انفصالهما عام 2016، طالب قاض ببيع مجموعة الأعمال الفنية ضمن تسوية الطلاق.

وتصل قيمة المجموعة التي من المقرر عرضها في مايو/أيار المقبل إلى مئات الملايين من الدولارات.

من بين المجموعة أيضا منحوتات لبيكاسو وألبرتو جياكوميتي وجيف كونز. وتعد هذه المجموعة الثانية لآل ماكلوي التي تعرض في مزاد. وكانت المجموعة الأولى تضم 35 عملا فنيا وبيعت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مقابل 676 مليون دولار، الإجمالي الأكبر في تاريخ مبيعات سوذبيز.

وكان بين المجموعة التي بيعت في تشرين الثاني/نوفمبر اللوحة ”رقم 7″ متعددة الألوان لروثكو والتي جنت 82.4 مليون دولار، واللوحة "رقم 17" لجاكسون بولوك والتي بيعت مقابل 61 مليون دولار، ولوحة "16 جاكيز" لوارهول والتي حصدت 34 مليون دولار.

ومن المقرر عرض الأعمال الفنية الخاصة بمزاد أيار/مايو لسوذبيز في لندن بدءا من الثلاثاء المقبل وحتى 2 آذار/مارس.

كما من المزمع بعد ذلك أن تذهب المجموعة في جولة إلى بالم بيتش وتايبيه وهونغ كونغ وشانغهاي ونيويورك قبل المزاد.