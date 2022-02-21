إيران: ألغوا حكم الإعدام بحقه فمات فرحًا

توفي رجل إيراني مدان بتهمة القتل في حادثة غريبة، اليوم الإثنين، لشدة فرحته، بعد أن تم إلغاء حكم الإعدام بحقه.

وذكرت صحيفة "همشهري" الإيرانية، أن رجلا يدعى أكبر من سكان مدينة بندر عباس جنوب إيران ارتكب جريمة قتل عام 2004.

وأضافت أن هذا القاتل كان يكافح على مدار 18 عاما كابوس المشنقة.

وسامح والدا الضحية، المُدان مما غمره النبأ بفرحة كبيرة، أثناء المحاكمة الأخيرة، ما أدى لإصابته بجلطة، وفقد حياته بعد ساعة من نقله إلى المستشفى.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر إن الرجل المتوفي وأشارت إلى اسمه بـ"أكبر"، قضى كل هذه السنوات في خوف من تنفيذ حكم الإعدام بحقه بسبب ارتكابه جريمة القتل وهو في سن 37 عاما.

وأضافت: "بعد جهود من قبل مسؤولي مجلس تسوية المنازعات والمشاكل في بندر عباس، تمكنوا من إقناع أهل الضحية والحصول على موافقة العفو عن أكبر".