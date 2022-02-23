الأردن يكتشف "كبسولة زمنية" عمرها 9 آلاف عام

اكتشف الأردن، الثلاثاء، موقعا أثريا جديدا، جنوبي البلاد، يعود لـ9 آلاف عام.

جاء ذلك وفق ما أعلنه مدير دائرة الآثار العامة، فادي بلعاوي، خلال مؤتمر صحفي، عُقد بالعاصمة عمان، بحضور وزير السياحة، نايف الفايز، وعدد من المسؤولين، وفق ما أفاد مراسل الأناضول.

وقال بلعاوي في تصريحاته "نفتح اليوم كبسولة زمنية عمرها 9 آلاف عام"، في إشارة واضحة منه إلى عمر المكتشف الأثري.

والكبسولة الزمنية هي مخبأ تاريخي للمتاع أو المعلومات، يقصد بها عادة التواصل مع الناس في المستقبل ومساعدة علماء الآثار وعلماء الأنثروبولوجيا أو المؤرخين.

وأشار بلعاوي بأن عمليات التنقيب تمت بالتعاون مع العديد من الجهات الرسمية والسفارة الفرنسية لدى المملكة.

من جهته، قال وزير السياحة نايف الفايز إن الاكتشاف الاثري "الكبسولة الزمنية" يعتبر إضافة نوعية للاكتشافات عن الحضارات الماضية في الأردن.

وأضاف موضحًا أن "المواقع الأثرية تتمتع بقيمة اجتماعية كبيرة عالمية، وجاذبة للسياحة".

فيما أوضح رئيس جامعة الحسين بن طلال (حكومية)، عاطف خرابشة خلال كلمة له بأن المكتشف هو عبارة عن "تجمعات للصيادين خلال العصر الحجري الحديث".

ويضم الأردن وفق إحصاءات رسمية نحو 100 ألف موقع أثري وسياحي، تتوزع في 12 محافظة بالمملكة.