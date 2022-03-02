تهافُت على شراء حقّ بثّ مسلسل كوميديّ من بطولة الرئيس الأوكرانيّ!

تتهافت الدول على الحصول على حق بث مسلسل "خادم الشعب"، وهو مسلسل كوميدي من بطولة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قبل أن يصبح رئيسا، يقوم فيه بدور بصفته الرئيس الأوكراني.

وعودة إلى عام 2015، قام الممثل الكوميدي زيلينسكي، بدوْر فاسيلي بتروفيتش غولوبورودكو، المعلم بمدرسة ثانوية انتقل إلى الرئاسة بعد أن نشر أحد طلابه مقطعا مسجلا مصورا له وهو يدين الفساد الرسمي في أوكرانيا.

ويبدأ غولوبورودكو في إدارة شؤون البلاد، متجنبا مزايا كونه قائدا من خلال الحفاظ على حياته العادية.

وحقق المسلسل نجاحا كبيرا في أوكرانيا، حيث استمر لمدة ثلاثة مواسم، وبلغ الاهتمام ذروته منذ تعرُّض البلاد لهجوم من روسيا.

وأعلنت القناة الرابعة الإنجليزية أن لديها حقوق بث المسلسل في المملكة المتحدة وتخطط لبث حلقة يوم الأحد.

كما أفادت شركة "إيكو رايتس" صاحبة حقوق البث، بصفقات مع قنوات تلفزيونية في الشرق الأوسط واليونان ورومانيا ، إضافة إلى محطات إذاعية في بلغاريا ومولدوفا وإستونيا وفرنسا وفنلندا وجورجيا.

وتبرّعت إيكو رايتس بمبلغ 50000 يورو للصليب الأحمر الأوكراني، كما أزالت الشركة أي عروض تلفزيونية روسية أو روسية الإنتاج من برامجها.