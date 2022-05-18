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فورمولا 1 تقرر عدم استبدال سباق جائزة روسيا الكبرى

تاريخ النشر: 18/05/2022 - 22:56

فورمولا 1 تقرر عدم استبدال سباق جائزة روسيا الكبرى
(أ ب)
عرب ٤٨

قررت فورمولا 1 عدم استبدال سباق جائزة روسيا الكبرى، الذي جرى إلغاؤه في وقت سابق بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبموجب هذا القرار الصادر اليوم، الأربعاء، يتم تخفيض الموسم الحالي من 23 سباقا إلى 22، وهو نفس مجموع سباقات العام الماضي.

وتم سحب سباق سوتشي، الذي كان مقررا في الأصل يوم 25 أيلول/سبتمبر، من جدول المواعيد بعد يوم من غزو روسيا لأوكرانيا.

وقالت فورمولا 1 في بيان إنه "لن تتم إضافة المزيد من السباقات الكبرى إلى جدول المواعيد لملء الفراغ، ما يعني أن جدول مواعيد 2022 سوف يشمل 22 سباقا".

ومما يذكر أن العديد من المدن عرضت استضافة السباق، لكن قواعد الشحن والتكاليف اللوجستية وتكاليف السفر خلال موسم تعاني فيه الفرق من الميزانية المحدودة جعلت الأمر صعبا للغاية.

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#فورمولا 1
#سباق جائزة روسيا الكبرى

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