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زلّة لسان.. جورج بوش يصف غزو بوتين لـ"العراق" بالوحشي

تاريخ النشر: 19/05/2022 - 12:39

زلّة لسان.. جورج بوش يصف غزو بوتين لـ"العراق" بالوحشي
الرئيس الأميركي الأسبق، بوش (geety images)
عرب ٤٨ / وكالات

تلقى الرئيس الأميركي الأسبق، جورج دبليو بوش، ردودا تباينت بين الساخرة والغاضبة، إثر سقوطه في زلة لسان حينما وصف الهجوم الروسي على أوكرانيا بالوحشي؛ مستخدما كلمة العراق بدل أوكرانيا.

وشارك بوش الذي كان رئيسا للولايات المتحدة إبان الاحتلال الأميركي للعراق في 2003، في فعالية أمس الأربعاء، بمدينة دالاس.

وفي كلمته، تطرق بوش إلى الهجوم العسكري الروسي ضد أوكرانيا، حيث أعرب عن رفضه لهذا الهجوم؛ إلا أن الحظ لم يحالفه إثر استخدامه كلمة العراق بدلا عن أوكرانيا بوصف ذلك الهجوم.

وقال بوش في كلمته: "في النتيجة روسيا فقدت التوازن والسيطرة، فقرر رجل واحد غزو العراق بشكل غير قانوني ووحشي".

وسرعان ما أدرك بوش خطأه وأنه وقع في زلة لسان، فتبسم وصحح كلامه بالقول "أقصد أوكرانيا"، بالتزامن مع صمت عميق ساد القاعة تحول لاحقا إلى ضحكات بعدما أكمل بوش حديثه وقال: "والعراق كذلك.. بغض النظر".

إلا أن تصحيح بوش لكلمته لم يغفر له انتشار هذا الفيديو على نطاق واسع، حيث اعتبر عدد كبير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي أن ما قاله بوش يعد انعكاسا للشعور الدفين لديه حول غزو العراق.

وأسفر الغزو الأميركي للعراق بين عامي 2003-2011، والتي سقط خلالها نظام الرئيس الراحل، صدام حسين، عن مقتل 4 آلاف و500 جندي أميركي و179 جنديا بريطانيا، بينما فقد نحو 200 ألف عراقي أرواحهم حتى عام 2018، جراء استخدام قوات الاحتلال القوة المفرطة.

وكانت أسلحة الدمار الشامل هي الذريعة التي قادت الولايات المتحدة لغزو العراق، لكنها أعلنت لاحقا عدم العثور على أي من تلك الأسلحة.

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#لرئيس الأميركي الأسبق
#جورج بوش

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