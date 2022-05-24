كم يبلغ عدد سكان العالم 2022

يوجد على سطح الكوكب ما يقارب 7.8 مليار شخص في العالم وفق آخر تقرير من عام 2022 والمنشور في مجلة "The Lancet"، إذ أن عدد سكان العالم هو تقدير للعدد الإجمالي للأشخاص الذين يعيشون على الكوكب، ولا يعتبر هذا الرقم إجمالي حقيقي لكل طفل مولود ناقص كل شخص يموت في لحظة معينة من الزمن.

وهذا يعود إلى أنه من المستحيل تتبع أرقام الوفيات والولادات في الوقت الفعلي ضمن جميع أنحاء العالم، ولهذا فإن علماء الديموغرافيا أو الإحصائيين الذين يدرسون أعداد وأنماط السكان البشريين، يقومون بحساب سكان العالم عن طريق البيانات للسكان الإقليميين في كل دولة على حِدا، ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، فإن العلماء يصلون إلى هذه التقديرات الإقليمية من خلال الأخذ في الاعتبار مجموعة كبيرة من العوامل، بما في ذلك معدل الخصوبة وفق كل دولة، أو متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة في حياتها في جميع دول العالم، ومعدل الوفيات، أو متوسط العمر المتوقع للشخص، وبالطبع فإن هذه الإحصائيات تختلف من دولة إلى غيرها.

عدد سكان العالم

نما عدد سكان العالم بسرعة كبيرة خلال القرنين الماضيين، مدفوعًا للأمام بسبب زيادة عدد الأشخاص الذين بقوا على قيد الحياة حتّى سن الإنجاب، وهذا يعود إلى زيادة مستوى جودة الحياة والرعاية الصحية في غالبية بلدان العالم تقريبًا خلال وقتنا الحالي. وعلى الرغم من هذه التحسّنات الكبيرة، منذ أن بلغ مؤشر زيادة عدد سكان العالم ذروته في السبعينيات، تباطأ معدل النمو السكاني العالمي بشكلٍ ملحوظ خلال فترتنا الحالية، وفقًا لتقرير عام 1993 نُشر في المجلة العالمية الشهيرة "السكان اليوم".

ويبلغ عدد سكان العالم في وقتنا الحاليّ عام 2022 حوالي 7.359 مليار نسمة، حيثُ شهد عدد سكان العالم ارتفاعا كبيرا وملحوظا عن عدد السكان الذي تم تسجيله سنة 2010، والذي كان يبلغ حوالي 6.929 مليار نسمة فقط، كما تم ملاحظة ارتفاع كبير أيضا عن عدد سكان العالم الإجمالي عام 2000 والذي يبلغ في تلك السنة حوالي 6.126 مليار نسمة، فيما ارتفع عدد سكان العالم اليوم ارتفاعًا هائلا عن عدد سكان العالم الإجمالي في عام 1990 والذي كان حينها 5.300 مليار نسمة فقط.

على مدار الخمسين عامًا الماضية، تغير تكوين سكان العالم، أو عدد الأشخاص في مختلف الفئات الديموغرافية مثل الجنسية والعرق والعمر، وهذا بسبب أن طبيعة النمو السكاني ليست موحدة في جميع مناطق العالم. حيثُ ينمو ويزداد عدد سكان العالم في مناطق معينة بسرعة أكبر من مناطق أخرى بسبب الاختلافات في معدلات الولادة والخصوبة والوفيات والظروف الطبيعية.

بالمجمل قام علماء الديموغرافيا بتحديد 4 اتجاهات يمكن أن تساعد في تفسير المتغيرات التي تتحكم في تكوين سكان العالم، وهي: النمو السكاني الإجمالي، والشيخوخة، وزيادة الهجرة العالمية، والتوسع الحضاري. وتعتبر هذه العوامل الرئيسية هي المحدد الأساسي والعام إلى كيف سيتغير تكوين وعدد سكان العالم خلال السنوات السنوات القادمة.

تغير عدد سكان العالم على مر السنين

وصل عدد سكان العالم إلى مليار نسمة قبل أكثر من 200 عام بقليل، في عام 1800، وفقًا لمؤسسة Our World in Data وهي قاعدة بيانات مفتوحة المصدر ومؤسسة تطوعيّة مقرها في إنجلترا وويلز. فقد تسارع معدل النمو بسرعة في السنوات الـ 200 الأخيرة.

حيثُ جاء المليار التالي بعد قرن من الزمان، في عام 1927. وبلغ عدد سكان العالم 3 مليارات عام 1959، و4 مليارات عام 1975، و5 مليارات عام 1987، و6 مليارات عام 1999، ووفقًا لبيانات منظمة الأمم المتحدة، كان هناك ما يقدر بنحو 7 مليارات شخص في العالم بدءًا من 31 تشرين الأول/أكتوبر 2011، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 8 مليارات في عام 2023، و9 مليارات في عام 2037 و10 مليارات بحلول عام 2057، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة نفسها.

كما تتوقع الأمم المتحدة أن يصل عدد سكان العالم إلى حوالي 11 مليارًا بحلول عام 2100، على الرغم من أن التوقعات المستقبلية طويلة الأجل عرضة للتغيير الكبير. ومن الجدير بالذكر أيضا في عام 2019، توقع تقرير نشرته الأمم المتحدة أن معدل النمو السنوي للسكان العالمي سينخفض إلى أقل من 0.1% بحلول عام 2100، بسبب انخفاض عدد الأطفال المولودين في جميع أنحاء العالم.

أكثر عشر بلدان في العالم من حيث عدد السكان

نقدم إليكم تصنيف أكثر 10 بلدان من حيثُ عدد السكان في العالم وفق إحصائيات من منظمة الأمم المتحدة لعام 2021، والتي جاءت كما يلي:

الصين: 1,373,541,278 نسمة. الهند: 1,266,883,598 نسمة. الولايات المتحدة الأمريكيّة: 323,995,528 نسمة. إندونيسيا: 258,316,051 نسمة. الباكستان: 221,332,323 نسمة. البرازيل: 213,823,665 نسمة. نيجيريا: 206,423,084 نسمة. بنغلادش: 165,326,850 نسمة. روسيا: 146,859,029 نسمة. المسكيك: 129,422,203 نسمة.

أقل عشر بلدان من حيث عدد السكان في العالم

نقدم إليكم تصنيف أقل 10 بلدان من حيثُ عدد السكان في العالم وفق إحصائيات من منظمة الأمم المتحدة لعام 2021، والتي جاءت كما يلي:

الفاتيكان: 825 نسمة. توفالو: 11,650 نسمة. ناورو: 12,879 نسمة. بالاو: 18,010 نسمة. سان مارينو: 33,860 نسمة. إمارة ليختنشتاين أو ليشتنشتاين: 38,020 نسمة موناكو: 38,960 نسمة. سانت كيتس ونيفيس: 52,830 نسمة. جزيرة مارشال: 58,790 نسمة. دومينيكا: 71,810 نسمة.

أكبر مدن العالم من حيثُ عدد السكان

من المهم التعرف على أكبر مدن العالم التي تضم أعلى عدد من السكان، والتي تأتي كما يلي:

طوكيو، اليابان: 37,339,804 نسمة. دلهي، الهند: 31,181,376 نسمة. شانغهاي، الصين: 27,795,702 نسمة. ساوباولو، البرازيل: 22,237,472 نسمة. مكسيكو، المكسيك: 21,918,936 نسمة. داكا، بنغلادش: 21,741,090 نسمة. القاهرة، مصر: 21,322,750 نسمة. بكين، الصين: 20,896,820 نسمة. مومباي، الهند: 20,667,656 نسمة. أوساكا، اليابان: 19,110,616 نسمة.

ما هي الدول الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم؟

على مدى القرن الماضي، شهد العالم نموًا سكانيًا سريعًا. ولكن كيف يتم توزيع السكان في جميع أنحاء العالم؟ ما هي الدول التي لديها أكبر عدد من الناس؟ نقدم إليكم هنا الدول الخمس الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم، وهي:

الصين: يبلغ عدد سكانها 1.44 مليار نسمة تقريبًا. الهند: يبلغ عدد سكانها 1.39 مليار نسمة تقريبًا. الولايات المتحدة الأمريكية: يبلغ عدد سكانها 333 مليون نسمة تقريبًا. إندونيسيا: يبلغ عدد سكانها 276 مليون نسمة تقريبًا. البرازيل: يبلغ عدد سكانها 214 مليون نسمة تقريبًا.

لعدة قرون، كانت الصين أكثر دول العالم اكتظاظًا بالسكان. لكن ليس لوقت طويل، حيثُ من المتوقع أن تتفوق الهند على الصين في غضون العقد المقبل.

توقعات عدد سكان العالم في المستقبل

تحاول بعض الدراسات البيانية العالمية توقّع عدد سكان العالم الذين سيعيشون على هذا الكوكب خلال المستقبل القريب وعلى المدى الطويل أيضا. ولكن توقعات عدد سكان العالم في المستقبل ليست ولن تكون دقيقة، وهذا بالنظر إلى أن الظروف والعوامل التي تحدد عدد الأطفال الذين سيولدون وعدد الأشخاص الذين سيموتون حول العالم والتي تتغير باستمرار.

وأوضح تقرير للأمم المتحدة لعام 2019 أن تسعة بلدان سوف تساهم بأكثر من نصف إجمالي النمو السكاني العالمي المتوقّع بحلول عام 2050، وهي: الهند ونيجيريا وباكستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وجمهورية تنزانيا المتحدة وإندونيسيا ومصر والولايات المتحدة.

يعدّ وجود توقعات دقيقة لسكان العالم أمرًا مهمًا من أجل توجيه استخدام الناس للموارد المحدودة للكوكب، على سبيل المثال، يمكن أن يساعد التنبؤ بعدد الأطفال الذين سيولدون، وأين يولدون، في تحديد المكان الذي ينبغي توجيه موارد الرعاية الصحية وموارد التعليم إليه.