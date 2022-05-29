ما هو عدد جزر المالديف؟

جزر المالديف المكان المفضل لدى مؤثري "الإنستغرام" والوجهة السياحية المثلى لعشاق الشواطئ الرملية النظيفة والمياه البحرية الساحرة. يكمن سحر جزر المالديف بطبيعتها الرائعة ومناخها الاستوائي المناسب للأنشطة الصيفية والمنتجعات المنتشرة على ضفافها.

جمهورية المالديف

تقع جمهورية المالديف على خط الاستواء في المحيط الهندي غرب سريلانكا والهند وعاصمتها ماليه. تتألف هذه الجمهورية من حوالي 20 تقسيما إداريا أو إقليم من الجزر ويبلغ مجمل مساحة أراضيها 298 كم2 بينما تبلغ مساحتها الإجمالية مع المساحات المائية 90000 كم2. كما يبلغ تعداد سكانها 557751 نسمة فقط.

أسماها العرب في العصور السابقة عندما وصلوا إليها بفتوحاتهم الإسلامية في القرن الثاني عشر بذيبة المهل وأطلقوا عليها أيضا اسم محلديب ومن الوارد أن اسم مالديف مشتق من هذه التسمية العربية القديمة. تاريخيا كانت المالديف واحدة من المحميات البريطانية ولم تحصل على استقلالها حتى عام 1965 وتم تشكيل مجلس الشعب وتأسيس الجمهورية بعد ذلك بثلاث سنوات.

جزر المالديف

تحتوي المالديف على 187 جزيرة مأهولة فقط إلا أنها تتألف في الحقيقة من 1192 جزيرة وتقسم إلى:

الجزر المأهولة

تتصف الجزر المأهولة بالسكان في المالديف بوجود أناس يقطنونها بشكل دائم وأنها تحوي بلدات وقرى وتجمعات بشرية. تتميز كل جزيرة مأهولة من جزر المالديف بوجود زعيم أو شخصية تمثل الجزيرة وتعتبر مسؤولة عنها ويطلق السكان المحليون على هذا الزعيم لقب "الخطيب" وهو لفظ مأخوذ من اللغة العربية كما هو واضح.

جزر غير مأهولة

يقوم السكان المحليون باستثمار الجزر غير المأهولة لأغراض الزراعة والصناعة والسياحة. تجدر الإشارة إلى أن هذه الجزر تشكل أهمية كبيرة بالنسبة للغطاء النباتي والحيواني في المنطقة.

الجزر المختفية

يسجل التاريخ والجغرافيا والسكان المحليون اختفاء بعض الجزر. قد يعود اختفاء هذه الجزر إلى ارتفاع منسوب مياه البحر أو انجراف تربتها وتآكل صخورها.

أهم جزر المالديف من حيث المساحة

هذا ويمكن أن تضم الجزيرة الواحدة أكثر من إقليم أو أن يضم الإقليم أكثر من جزيرة. يمكن تصنيف أكبر وأهم 10 جزر في المالديف في الجدول التالي:

الجزيرة الإقليم المساحة الإجمالية (كم2) التعداد السكاني غان- ماندوو لامو 7.3 2,809 (غان) هيثادو سينو 5.4 10,398 فوفامولا غنافياني 4.9 13,037 هولومالي كافو 4.0 14,843 هولوميدو سينو 3.9 3,113 (مجتمعة) إيسدو- كالايدو لامو 3.6 1,461 (مجتمعة) غان سينو 3.3 غير مأهولة هانيمادو ها دالو 3.1 1,618 هولهولي كافو 3.0 غير مأهولة فيلادو- دابارو ها أليف 2.6 562 (فيلادو)

الأقاليم أو التقسيمات الإدارية في المالديف

تضم جمهورية المالديف كما ذكرنا حوالي 20 إقليما. وبشكل عام يحوي كل إقليم منها عدة جزر منها المأهولة وغير المأهولة وهذه الأقاليم هي:

إقليم ها أليف

يعتبر هذا الإقليم الثالث من حيث المساحة والتعداد السكاني وعاصمته مدينة ديدو. يضم إقليم ها أليف 43 جزيرة 14 منها فقط مأهولة ويتميز بوجود المرجان في مياهه في عدة مواقع وهو قريب جدا من الجزر الهندية. يضم هذا الإقليم عدة جزر سياحية أهمها:

أليدو

بيريمادو التي انتقل قاطنوها إلى جزيرة هورافوشي وأصبحت منتجعا سياحيا بشكل كامل

دوناكولي

مانافارو التي كانت تعرف سابقا باسم والدورف أستوريا المالديف

إقليم ها دالو

عاصمته كولودوفوشي ويضم ويحتوي على مطارين يصلانه مع العاصمة المالديفية ماليه.

إقليم شافياني

يقع في شمال جمهورية المالديف وكانت عاصمته فونادو حتى عام 2009 حيث تم تغيير العاصمة لتصبح ميلاندو لمدة عام واحد وتعود العاصمة فونادو. يبلغ طول هذا الإقليم 59 كم2 ويضم 51 جزيرة تعتبر 16 منها مأهولة بالسكان. وقد بلغ عدد سكانه إجماليا وفق إحصاء 2014 فقط 12000 نسمة.

إقليم نونو

عاصمته مانادو وحسب إحصاء عام 2006 فقد بلغ عدد سكانه 10000 نسمة. يضم هذا الإقليم 71 جزيرة فقط 13 منها مأهولة بالسكان وهي:

فودودو

هيبادو

هولودو

كيديكولودو

كودافاري

لاندو

لوهي

مافارو

ماليندو

ماغودو

ميلادو

فيليدو

إقليم را

عاصمته أوغوفارو وقد كان ممنوعا على السياح زيارته حتى عام 1990 حيث تم تغيير هذه السياسة من قبل الحكومة. وتعتبر أهم المنتجعات السياحية الموجودة في هذا الإقليم هي منتجع لواما ماميجلي ومنتجع ميدوبارو.

إقليم با

يضم هذا الإقليم 75 جزيرة تتوزع على عدة أقاليم طبيعية وعاصمته إيدافوشي. يتميز هذا الإقليم بأنه يعتبر محمية طبيعية ومن أشهر جزره جزيرة فوافاه أو فافناس المملوكة بالكامل من قبل شركة الفور سيزنز التي تقوم بتأجير هذه الجزيرة للسياح والزوار.

إقليم لافياني

عاصمته الإدارية هي نايفارو ويضم 54 جزيرة فقط 4 منها مأهولة بتعداد سكاني لا يتجاوز 12000 نسمة.

إقليم كافو

عاصمته ثولوسدو ويضم 107 جزيرة ويتميز بكثرة المنتجعات السياحية فيه ومن أهمها:

الجزيرة المنتجع السياحي أسدو منتجع جزيرة أدسو سان أكيريفوشي أوبلو سيليكت في سانجلي باروس منتجع جزيرة باروس بيادو منتجع جزيرة بيادو بودوباندو منتجع باندوس المالديف بودوفينولو منتجع جزيرة فان (المرح) بودوهيثو منتجع كوكو بودو هيثي

إقليم أليف أليف

عاصمته راسدو ولا يتجاوز عدد سكانه 6000 شخص ويبلغ عدد الجزر التي يضمها 33 منها 8 مأهولة. ومن أهم الجزر التي تضم منتجعات سياحية:

الجزيرة المنتجع السياحي باثالا منتجع جزيرة باثالا ايلايدو ايلايدو المالديف فيسدو دبليو مالديف غاثافوشي جزيرة غاثوفوشي الخاصة غانغهي منتجع جزيرة غانغهي هالافيلي كونستانس هالافيلي كاندولودو كاندولو المالديف مايافوشي فوا مايافوشي المالديف فيليدو منتجع جزيرة فيليدو فيليغاندو منتجع جزيرة فيليغاندو

إقليم أليف دال

عاصمته ماهيبادو ويبلغ عدد جزره 49 منها 10 مأهولة ومن أهم المنتجعات السياحية فيه:

الجزيرة المنتجع السياحي أنغاغو منتجع جزيرة أنغاغو أثوروغو دايموندز أثوروغا ديدوفينولو لوكس ديفوشي منتجع هوليدي الجزيرة هوفاندو منتجع شاطئ ليلي كودا را أمايا كودا را ميريهي منتجع جزيرة ميريهي

إقليم فافو (Vaavu)

عاصمته فيليدو ويضم 19 جزيرة فقط 5 منها مأهولة بالسكان. يحوي هذا الإقليم على منتجعين سياحيين عالميين هما منتجع أليماثا الإستوائي ومنتجع ديغيري السياحي.

إقليم ميمو

يضم هذا الإقليم 33 جزيرة 9 منها مأهولة وعاصمته مولي

إقليم فافو (Faafu)

عاصمته نيلاندو ويضم 23 جزيرة 6 منها مأهولة.

إقليم دالو

عاصمته كوداهوفادو ويضم 56 جزيرة 7 منها مأهولة ويبلغ عدد سكانه أقل من 7000 نسمة.

إقليم ثا

عاصمته فيماندو ويبلغ عدد جزره 66 ويتميز بوجود آثار بوذيه فيه.

إقليم لامو

عاصمته فونادو ويضم 82 جزيرة ويضم كذلك مثل إقليم ثا على آثار تعود للحضارة البوذية.

إقليم غافو أليفو

عاصمته فيلينجيلي ويضم 87 جزيرة منها 10 فقط مأهولة بالسكان ويستخدم لتصوير المشاهد السينمائية الهوليودية في كثير من الأحيان.

إقليم غافو دالو

عاصمته ثينادو ويضم 153 جزيرة منها 10 مأهولة بالسكان.

إقليم نافياني

عاصمته فوفامولا ويتكون من جزيرة واحدة فقط ويبلغ عدد سكانه 15000 نسمة.

إقليم سينو

يطلق السكان المحليون اسم إقليم أدو عليه ويبلغ عدد سكانه 34000 نسمة وتبلغ مساحة جزره 15 كم2.