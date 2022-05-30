إيجابيات وسلبيات تربية القطط في المنزل

قد تكون القطط واحدة من أكثر الحيوانات الأليفة شعبية بين الناس. إلا أن تربية القطط لها إيجابيات وسلبيات سنتحدث عنها بالتفصيل في هذا المقال.

إيجابيات تربية القطط في المنزل

لا تحتاج القطط إلى رعاية فائقة

بشكل عام تحتاج القطط إلى الأكل والشرب وإلى مكان مخصص للنوم ومكان آخر مخصص للفضلات عادة ما يطلق عليه اسم صندوق الفضلات "Litter Box"، وهو عبارة عن صندوق صغير يوضع فيه بعض الرمل لامتصاص بولها وحبس الروائح. وتعتبر القطط من الحيوانات التي تعتمد على نفسها ولا تحتاج إلى رقابة دائمة أو مرافقة.

تقديم الدعم الشعوري لصاحبها

مع أن للقطط سمعة سيئة عندما يتعلق الأمر بالمشاعر أو التعاطف إلا أنها قد تكون محبة جدا وقد تقدم التعاطف والدعم الشعوري لصاحبها. كما أن وجود القطط في حياة الشخص له تأثيرا مهدئا للأعصاب.

تعتبر القطط حيوانات مسلية

من الممتع مراقبة القطط وسلوكياتها التي قد تكون مثيرة أو غريبة في بعض الأحيان وخصوصا وضعيات الاستلقاء الغريبة التي تتخذها عندما تسترخي. من الممتع أيضا مشاهدة القطط تلعب مع لعبة ما أو مع كرة أو بكرة من الخيطان الصوفية أو اللعب معها بتسليط الضوء على الحائط ومشاهدتها تحاول إمساك بقعة الضوء المتحركة.

القطط المنزلية قادرة على محاربة الطفيليات

قام الإنسان منذ قديم الزمان بتربية القطط في المنزل بهدف الحد من القوارض والحشرات وحتى الأفاعي. وحتى اليوم تستمع الكثير من القطط بملاحقة الفئران والحيوانات الصغيرة الأخرى التي قد يكون وجودها وتكاثرها مزعجا في المنزل.

للقطط جمالية خاصة

من الصحيح أن كل الحيوانات تبدو لطيفة وظريفة وغاية في الجمال عندما تكون صغيرة إلا أن القطط الصغيرة تتفوق على الحيوانات الأخرى من هذه الناحية. بالإضافة إلى ذلك فالقطط تحافظ على جمالها بعد أن تكبر بعيونها الملونة الواسعة وفرائها الناعم وشاربها وأنفها المدبب الصغير.

لا تتطلب تربية القطط مساحة كبيرة

لا تمانع القطط العيش في شقق المدينة الصغيرة طالما توجد نافذة يمكنها من خلالها رؤية العالم من حولها كما أنها حيوانات صغيرة الحجم نسبيا. بالطبع يمكن لأصحاب القطط السماح لها بالخروج لوحدها كي لا تشعر أنها مسجونة وعادة ما تعود القطط من تلقاء نفسها إلى المنزل عند اكتفائها من استكشاف العالم الخارجي.

لا تحتاج القطط إلى التنزه

قد يكون هذا هو الفرق الأهم بين تربية الكلاب وتربية القطط حيث يحتاج الكلب إلى نزهة يومية ويصبح الكلب سيء المزاج وحزينا عند حرمانه من هذه النزهات. أما القطط فلا تحتاج للخروج من المنزل كثيرا أو على الأقل لا تلزم صاحبها بمرافقتها كما أن بعضها يفضل البقاء داخل المنزل ويرفض الخروج خصوصاً وأنها قادرة على اللعب والتحرك داخل المنزل بحرية.

سلبيات تربية القطط في المنزل

ملء المنزل بفرائها

العلامة الأولى والأكثر وضوحا للقطط هو وجود آثار الفراء أو الشعر على الملابس. وتبرز هذه الآثار أكثر داخل المنزل على الأثاث والسرير والسجاد والطاولات وكل مكان في المنزل. فبمجرد امتلاك قطة في المنزل حضر نفسك للتنظيف بشكل دوري للتخلص من الشعر الذي يملأ المكان.

تنظيف صندوق الفضلات

تعتبر فضلات القطط ذات رائحة كريهة للغاية، بالإضافة إلى ذلك فهي تتخلص من فضلاتها في صندوق مليء بالرمل، أي أن الفضلات لا تختفي بالصرف الصحي. هذا يتطلب تنظيف صندوق الرمل أو على الأقل استبدال الرمل بشكل دوري لتفادي الرائحة الكريهة في المنزل والحمام على وجه الخصوص. بالطبع يمكن تدريب القطط على التبول خارج المنزل إلا أن ذلك غير متاح دائما.

تمزيق قماش الأثاث

عند تربية قطة في المنزل فمن المحتمل جدا أن مخالبها ستترك أثرا يشبه التمزيق على الأثاث والستائر وحتى أغطية الأسرة. يمكن اتخاذ إجراءات احتياطية للحد من هذه الظاهرة مثل قص المخالب، إلا أنها سرعان ما ستنمو ويزداد طولها لتتمكن القطة من خمش الأثاث مرة أخرى إن لم يكن الثياب أو وجهك حتى.

قد تسبب تربية القطط نفور بعض الناس من زيارة منزلك

لن نتحدث في هذه الفقرة عن الأشخاص الذين لا يحبون القطط أو الذين يعانون من فوبيا القطط. وإنما سنذكر الأشخاص المصابين بحساسية من القطط الذين يبدأون بالعطاس أو الحكاك عند الاقتراب من القطة أو حتى الجلوس في مكان يحوي قطة والذين تقدر نسبتهم بـ 10% من الناس. وقد تؤثر هذه النقطة بحياة أصحاب القطط الاجتماعية أو حتى العاطفية.

تكلفة الزيارات للطبيب البيطري

لا يمكن تربية قطة في المنزل دون زيارة الطبيب البيطري بشكل دوري. فالقطط تحتاج لمجموعة من اللقاحات التي تقي صاحبها من بعض الأمراض التي قد تنقلها القطط بالإضافة إلى الزيارات الدورية للاطمئنان على صحتها أو عند الحاجة إلى تعقيمها ناهيك عن الحوادث والإصابات والأمراض التي يمكن أن تتعرض لها مما قد يؤدي إلى دفع مبالغ طائلة للطبيب البيطري.

القطط صيادة بالفطرة

مع أن القطط قد تكون مفيدة لإبعاد الفئران وغيرها من الحيوانات والحشرات الضارة إلا أنها لا تميز الحيوانات إن كانت عدوة أو صديقة. هذا يعني أنها ستصطاد العصافير حتى المنزلية منها إذا استطاعت على سبيل المثال. بالإضافة إلى ذلك فمن الشائع أن تجلب القطط طريدتها إلى المنزل بكل فخر ولذلك لا تستغرب عندما يعود قطك من رحلة صيده حاملا جرذا ميتا في فمه الجميل.

القطط حيوانات عنيدة وغير مطيعة

من الممكن تدريب الكلاب على المواظبة وباستخدام الأسلوب الصحيح أما القطط فيصعب تدريبها أو جعلها تطيع الأوامر. بالإضافة إلى ذلك فالقطط حيوانات تستمتع بالتخريب ورمي الأغراض عن المناضد. فكم مرة استمتعنا برؤية فيديو القطة وهي ترمي كأس الماء عن منضدة المطبخ بدون سبب.

القطط ومشكلة البراغيث

من السهل على القطط التقاط البراغيث ويوفر فراؤها السميك بيئة مناسبة لاختباء هذه البراغيث. بالإضافة إلى ذلك فالقطط بشكل عام لا تحب الاستحمام ولذلك يصعب التخلص من البراغيث بعد وجودها على جسمها. وحتى لو لم تمانع قطتك الاستحمام فستضطر لشراء محلول أو منظف خاص للتخلص من البراغيث قبل أن تنشرها في المنزل.