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مسنّة سويدية عمرها 103 أعوام تحطم رقما قياسيا بقفز المظلة

تاريخ النشر: 30/05/2022 - 10:51

مسنّة سويدية عمرها 103 أعوام تحطم رقما قياسيا بقفز المظلة
(أ ف ب)
عرب ٤٨

حطمت جدة سويدية في سن الثالثة بعد المئة، الرقم القياسي العالمي لأكبر شخص سنًا ينجز قفزة ثنائية بالمظلة، قائلة إنها تعتزم الاحتفال بهذا الإنجاز عبر قطع "قالب حلوى صغير".

وقالت روت لارسون لوكالة الأنباء السويدية "كان من الرائع القيام بذلك، لقد كنت أفكر في الأمر منذ فترة طويلة"، مضيفة "كل شيء سار كما هو مخطط له".

وقد أنجزت لارسون القفزة في موتالا على بعد 240 كيلومترا جنوب غرب العاصمة السويدية ستوكهولم. وكان أفراد عائلتها وأصدقاؤها في استقبالها في المطار.

وهبطت الجدة وشريكها في القفزة بهدوء، بينما اندفع نحوها مساعدون حاملين إليها أداة المشي لإعانتها على النهوض.

وقالت لارسون إنها تحب "الهبوط ببطء من الأعلى، أعتقد أن الأمر لطيف".

وكان ممثل عن موسوعة غينيس للأرقام القياسية حاضرا لتسجيل القفزة. وحطمت روت لارسون البالغة من العمر 103 أعوام و 259 يوما، الرقم القياسي السابق الذي سجله شخص يبلغ 103 أعوام و 181 يوما.

بودكاست عرب 48

#موسوعة غينيس
#قفز المظلة
#مسنة سويدية

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