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تعديل كتابة اسم تركيا باللغات الأجنبيّة

تاريخ النشر: 02/06/2022 - 15:28

تعديل كتابة اسم تركيا باللغات الأجنبيّة
(توضيحية - geety images)
عرب ٤٨

أعلنت الأمم المتحدة، اعتمادها تسجيل اسم تركيا بصيغة "Türkiye" عوضا عن "Turkey" في اللغات الأجنبية بناء على طلب أنقرة، وبذلك، سيتم الآن تداول الصيغة الجديدة "Türkiye" في اللغات الأجنبية كما تكتب بالتركية، في "خطوة اعتبرت جزءا من مساعي أنقرة لإعادة تسمية الدولة وفصل اسمها عن بعض الدلالات السلبية المرتبطة به"، وفق ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء.

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وقال المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنهم تلقوا رسالة من وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، موجهة إلى الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، يطلب فيها استخدام صيغة "Türkiye" عوضا عن الصيغة المعتادة "Turkey" في الساحة الدولية.

وأضاف المتحدث، أمس الأربعاء، أن تغير اسم البلد (من صيغة إلى صيغة أخرى) دخل حيز التنفيذ منذ لحظة استلام الرسالة، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتقدمت تركيا بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل اسمها في اللغات الأخرى المعتمدة رسميا لدى المنظمة الدولية بصيغة "Türkiye" كما تكتب بالتركية.

وقال تشاووش أوغلو في تغريدة عبر تويتر، الثلاثاء إنه بعث رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لتسجيل اسم تركيا في اللغات الأجنبية المعتمدة لدى المنظمة (التي تستخدم الأحرف اللاتينية)، بصيغة "Türkiye".

وسبق أن قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان إن اسم "Türkiye" يعد أفضل ممثل ومعبر عن ثقافة وحضارة وقيم الشعب التركي.

وأوصى الشركات باستخدام عبارة "Made in Türkiye" بدلا من "Made in Turkey" على سلعها المخصصة للتصدير.

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#تركيا
#اسم تركيا
#تغيير اسم تركيا

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