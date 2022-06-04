موسوعة جينيس للأرقام القياسية

ما هي موسوعة جينيس؟

اسمها باللغة الإنجليزية "Guinness World Records TM". تعتبر موسوعة جينيس المرجع الأكثر دقة في توثيق ومعرفة الأرقام العالمية القياسية. وهي سلسلة من الكتب المرجعية المعلوماتية التي تصدر بشكل سنوي وتحتوي على جميع الأرقام العالمية والقياسية في جميع المواضيع المختلفة والغريبة مثل أسرع شخص في العالم أو أكبر حشرة أو أضخم رجل أو أضخم حيوان هجين أو أقوى امرأة في العالم.

يحتوي الكتاب أيضاً على الكثير من الوثائق والمراجع والمعلومات المرفقة بكل رقم قياسي ومحققه. أصدرت شركة جينيس البريطانية النسخة الأولى من الموسوعة في عام 1955. كانت هذه الكتب من تأليف وتحرير "كريج جلينداي" والغلاف من تصميم "يونغ بوون". وقد تمت ترجمة السلسلة إلى حوالي 40 لغة منها العربية، الصينية، الهولندية، الإسبانية، التركية، السويدية، والروسية وغيرها. وقد بلغت مبيعات الكتاب أرقاما ضخمة حيث أصبح كتاب موسوعة جينيس الأكثر مبيعا بين الكتب الحافظة لحقوق النشر والطباعة.

ماهي قصة موسوعة جينيس؟

بدأت فكرة الإنشاء عندما اختلف السير "هيو بيفر" المدير التنفيذي لمصنع "جينيس" للجعة أو البيرة مع أحد المستضيفين له في حفلة صيد على أسرع طائر في أوروبا ولم يستطيعوا الحصول على نتائج مرضية من المراجع المتوفرة، فقرر السير هيو في عام 1954 بعد تذكره لهذا الجدال القديم أن ينشئ كتابا خاصّا به ليحل جميع تلك المشاكل والنقاشات وتقديم أجوبة موثوقة ومضمونة.

وللقيام بذلك استعان بيفر بالباحثين التوأمين نوريس وروس ماكوايتر واللذان كانا يمتلكان وكالة في إنجلترا لتقصي القضايا والأمور المختلفة وكانا معروفان باهتمامهما بتجميع المعلومات والحقائق. تأسست الشركة باسم "جينيس سوبرلتيفز" في تشرين الثاني/نوفمبر عام 1954، حيث كانت بدايةً مكونة من غرفتين ضمن صالة للألعاب الرياضية. استغرق إنجاز أول كتاب مدة 13 أسبوعا مع أكثر من تسعين ساعة من العمل أسبوعيا دون راحة أو عطلات. وصدرت النسخة الأولى في السابع والعشرين من آب/أغسطس عام 1955.

تطور جينيس

كان هدف السير هيو والأخوين ماكوايتر هو وضع الحل والإجابة الموثوقة لجميع النقاشات والتحديات التي تصادف الأشخاص في الاحتفالات والمناسبات كالتي تعرض لها السير هيو. لكن ما لم يعلمه السير وشريكيه الباحثين هو النجاح غير المتوقع والضخم الذي حققه الكتاب والذي أكسب الشركة شهرة وثقة عالميتين، حيث تربع الكتاب في المراكز الأولى للكتب الأكثر مبيعا بحلول شهر كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه.

ثم ازدادت شهرته وأعداد المشاركين سواء كانوا أشخاصا منفردين أو شركات ومنظمات فقد كان لديهم استعداد كامل للتضحية بكل شيء بما فيه مالهم وصحتهم لقاء الحصول على لقب مدون ضمن أحد نسخ السلسلة، حيث في العام 2009 وصلت أعداد الأرقام القياسية المسجلة في الكتاب إلى أكثر من 64000 رقم تضمنت مشاركات على مستوى فردي وجماعي بعدة مواضيع غريبة ومتنوعة، وتطورت نجاحات الموسوعة وأصبحت اسما مألوفا ومنتشرا على مستوى عالمي من ناحية المصداقية والثقة حيث لا تنشر جينيس أي رقم لأي متسابق في سلسلتها قبل التحقق من الرقم وصحة المعلومات ودقتها.

شروط التسجيل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية

وجود فكرة جديدة

يجب أن تكون الأفكار المطروحة جديدة وأصلية غير مقلّدة ومثيرة للانتباه وإعجاب عدد كبير من الأشخاص، وبالطبع بشرط قانونية الفكرة وألا تكون متسببة بجريمة أو ابتزاز أشخاص أو حتى حيوانات فقط لتحقيق رقم قياسي لأن المتسابق عندها يصبح عرضة لمشاكل قانونية أو يعرض نفسه وحياته أو حياة الأشخاص المشتركين معه إلى مشاكل صحية قد تكون خطيرة.

إرسال طلب التسجيل

سواء كان من أجل تحقيق رقم قياسي جديد أو من أجل كسر رقم قياسي سابق.

اتباع جميع التعليمات والإرشادات المرسلة من قبل الإدارة

في حال تم قبول طلب المشارك، فيتم إرسال مجموعة من الإرشادات، فإذا كان الطلب لتحقيق رقم قياسي جديد، يتم إرسال تعليمات خاصة فقط بالمشارك، أما في حال كان الطلب لكسر رقم قياسي سابق فيتم إرسال التعليمات التي اتبعها محقق الرقم السابق.

حضور أحد الخبراء

وهي غير إلزامية وقابلة للتجاهل ولكن وجود بعض الخبراء يمنح المشارك عدة ميزات أهمها القبول السريع والفوري في حال استوفى صاحب الرقم القياسي الجديد جميع الشروط الأخرى الإلزامية، بالإضافة لوجود تغطية إعلامية للحدث ولصاحب الرقم القياسي، وأيضا يتم عندها إضافة المزيد من المعلومات عن تفاصيل الرقم القياسي الجديد وصاحبه في الموقع الخاص بالموسوعة.

وجود دليل يفيد تحقيق الرقم القياسي الجديد وإرساله للإدارة

في حال عدم وجود رغبة لحضور اللجنة لأحداث التسجيل للرقم القياسي، فيتوجب على صاحب الرقم أن يوثق الرقم القياسي الذي حطمه أو الرقم الجديد الذي سجله بدلائل ووثائق واضحة لا شك فيها تثبت دقة وصحة الرقم القياسي المحقق.

انتظار الرد من إدارة الموسوعة أو استلام الشهادة

بعد التأكد من تحقيق المشارك الشروط المطلوبة وإثبات صحة الأدلة المرفقة، يتم إعطاؤه الشهادة الرسمية التي تثبت انضمام صاحب الرقم القياسي لموسوعة جينيس. ولكن الجدير بالذكر أن انضمام المشارك للموسوعة لا يضمن وجود اسمه ضمن الكتاب الخاص بموسوعة الأرقام القياسية لأن ذلك مرتبط بالفريق المسؤول عن تحرير الكتاب.

أشهر الأرقام القياسية التي دخلت موسوعة جينيس

أكبر لوحة مصنوعة من الخيوط والمسامير

اللوحة من تصميم الشاب السعودي الجنسية "سعيد هويدي" ذو السبعة وعشرين عاما. وهي عبارة عن وجه المؤثرة والملهمة العربية المصرية "لجينة صلاح" التي كانت من أهم الملهمين عربيا وعالميا حول مرض البهاق ونشر الوعي عنه. ولم يستسلم هذا الشاب الطموح لشروط جينيس الصعبة التي فرضت عليه استخدام خيط واحد متصل فقد شكل الصورة التي بلغت أبعادها حوالي 6.3 مترا مربعا تقريبا باستخدام 500 مسمار و6637 مترا من خيط أبيض متصل.

أعلى قفزة مائية باستخدام الزعانف

قام بتلك القفزة المائية المميزة الشاب المصري "عمر سيد شعبان" حيث حقق ارتفاعا قدره متران وثلاثون سنتيمترا خارج الماء مستخدما زعنفة منفردة. ولم يتمكن أحد من كسر الرقم القياسي الذي حققه السباح الشاب منذ العام 2011.

أكبر أختين توأمين

حصل على هذا اللقب كل من التوأم الياباني "أومينوسومياما" و"كوم كوداما". حيث نالت الأختان التوأمان لقب (أقدم توأمين أنثيين في العالم) عن عمر 107 أعوام و300 يوم، وقد تم منحهما اللقب في 1 أيلول/سبتمبر لعام 2021. ولدت كل من "كوم" و"أومينو" في جزيرة شودو التابعة لمحافظة كاغاوا اليابانية. والجدير بالذكر أن التوأمين قد حطما رقما قياسيا سابقا للأختين "كين ناريتا" و"جينكاني" لعمر 107 أعوام و 175 يوما.