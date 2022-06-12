أغرب عادات الزواج في العالم

تختلف التقاليد والعادات بين الشعوب والبلدان في معظم المناسبات وخصوصا الزواج. على سبيل المثال من عادة بعض المناطق في العالم العربي أن تقوم العروس بإلصاق عجينة أو طينة أمام فوق باب بيتها في ليلة العرس كدلالة على التصاقها وبقائها في هذا المنزل أو مع هذه العائلة بصفة الزواج ارتباطا أبديا.

كما جرت العادة أيضا أن تقام للعروس حفلة حناء تجتمع فيها مع صديقاتها ويقمن بتزيين قدمي العروس ويديها بالحناء. كما تقوم العروس في بعض المناطق بكسر إناء زجاجي أمام باب منزلها كفأل حسن أو دلالة على كسر الشر. وفي بعض الطقوس الأخرى تقوم العروس بوضع رضيع من أبناء عائلتها أو عائلة العريس أو الأصدقاء لينام في سرير الزوجية عند نقل ملابسها ومتاعها إلى منزلها الجديد لكي يجلب لها الحظ والذرية الكثيرة.

بالطبع معظم هذه التقاليد قديمة وهي غير ملزمة في زمننا الحالي وخصوصا مع تمرد الجيل الشاب على الكثير من التقاليد التي لا يرى لها مبررا أو هدفا أو حتى نتيجة. ومن المدهش الاطلاع على عادات وتقاليد البلدان الأخرى القديمة التي لا زالت قلة قليلة من الشبان يقومون بها.

تقليد البكاء في الصين

من الطبيعي أن تنهمر دموع الفرح في الأعراس وخصوصا من قبل العروس شخصيا أو أمها وشقيقاتها. إلا أن الصينيين القدماء وتحديدا في قبيلة توجيا تمادوا في تفسير هذا البكاء وتطبيقه فأصبح طقسا يبدأ قبل شهر من الزفاف. على العروس أن تبكي لمدة ساعة في اليوم قبل عرسها ثم تشاركها والدتها في هذا الطقس بعد عشرة أيام من بدئه وبعد عشرة أيامٍ أخرى تكون قد انضمت إلى الأم وابنتها بقية الأخوات والخالات والعمات وحتى الجدات والصديقات والجارات.

يعود هذا الطقس إلى بكاء أميرة زهاو التي انهارت في البكاء قبل عرسها منذ أزمان بعيدة.

تنظيف أجزاء الزجاج المكسور في ألمانيا

من الطبيعي أن تتكسر بعض الأطباق في الأعراس وخصوصا عند الاستمتاع بالرقص، إلا أن الألمان كانوا يعمدون على تكسير الأطباق الزجاجية أمام منزل العروسين حتى يضطرا إلى تنظيفها سويا. يعتقد الألمان أن هذا النشاط يمكن أن يقوي رابط الزوجين الجديدين ويعودهما على التعاون في الحياة.

البصق لجلب الحظ في كينيا

قد تظن أن البصاق على أحد ما يعني إهانته أو يدل على بغض أو كراهية، إلا أن الكينيين لديهم مفهوم مخالف تماما لهذا الاعتقاد. يعمد والد العروس على البصق على رأس ابنته وصدرها ليهديها الحظ الوافر والحياة الهنيئة مع زوجها.

لعبة التقبيل في السويد

إذا قام العريس بمغادرة الصالة أو القاعة التي يقام فيها العرس لأي سبب من الأسباب فمن المتوقع أن يبادر المدعوين إلى محاولة تقبيل العروس كنوع من العقوبة للعريس المهمل.

الضرب في كوريا الجنوبية

يعتبر تحدي ضرب العريس من قبل العائلة والأصدقاء إثباتا لرجولته وتحمله الصعاب في كوريا الجنوبية وهو حتما من أغرب عادات الشعوب في الزواج.

منع الدخول إلى الحمام في إندونيسيا وماليزيا

يتم حبس الزوجين الجديدين بعد العرس لمدة 3 أيام ومراقبتهما جيدا ومنعهما من دخول الحمام أو الخروج من المنزل طوال هذه الفترة لأن هذا التقليد يعتقد أنه يقوي العلاقة بينهما. من حسن الحظ أن هذا التقليد غير شائع في الوقت الحالي لأن شهر العسل مع التهابات الأمعاء والمجاري البولية لن يكون مسليا.

الغناء للعروس في إيطاليا

القدرة على الغناء مهمة للزواج في إيطاليا بسبب هذا التقليد. من المتوقع أن يقوم العريس بالغناء لعروسه في الليلة السابقة للزفاف تحت شباكها أو أمام منزلها. عادة ما يصطحب العريس معه أصدقاءه لمساندته وفرقة موسيقية تعزف خلفه وتساعده في الأداء.

ممنوع الابتسام في الكونغو

لا يفترض بالعروسين أن يبتسما في الكونغو خلال الزفاف كله لأن ذلك يدل على أنهما غير جادين في ارتباطهما هذا. لا يسمح للزوجين الجديدين الابتسام حتى أمام عدسة الكاميرا.

رمي القاذورات في إسكتلندا

يتم ربط العروس والعريس بشجرة كبيرة ويقوم الأصدقاء والأهل برمي كافة أنواع الأوساخ والقاذورات ذات الرائحة الكريهة والألوان البشعة عليهما. المقصود من هذا الطقس تركيز العروسين على الجمال الداخلي لكل منهما وليس على الشكل الخارجي. كما يقول البعض إن هذا الطقس هو بمثابة تعهد بين العروسين على البقاء معا ومساندة بعضهما البعض في السراء والضراء.

مخيم التسمين في موريتانيا

بينما تقوم النسوة في معظم دول العالم بالالتزام بالحميات الغذائية والذهاب إلى النادي بشكل يومي وتقليل كميات الأكل التي يتناولنها تطمح النسوة الموريتانيات إلى العكس تماما. يدل الوزن المنخفض للعروس في موريتانيا على أنها ضعيفة وغير ولود أي أنها لا تستطيع إنجاب الكثير من الأطفال وتحمل مصاعب الحياة، كما أن المرأة المكتنزة مفضلة من الناحية الجمالية كذلك.

وكحل لمشكلة الرشاقة قبل الزواج في موريتانيا تم افتتاح مخيمات تسمين خاصة للعرائس ترتادها الفتيات قبل أشهر من موعد الزفاف حيث يتم اتباع حمية غذائية خاصة تضمن اكتساب الوزن.

حماتك ترافقك إلى شهر العسل في بعض مناطق إفريقيا

ترافق والدة العروس ووالدة العريس ولديهما في شهر العسل بعد الزفاف في بعض مناطق إفريقيا. يفترض أن الهدف من مرافقة الوالدتين في شهر العسل هو تثقيف العروسين وإرشادهما إلى المعاملة السليمة بينهما.

طفل في سرير الزوجية في جمهورية التشيك

من الوارد أن يعود العروسين إلى منزلهما بعد الزفاف ليجدا أن هناك طفلا رضيعا نائما في سريرهما في التشيك. يعتقد أن هذا الطقس فأل حسن ويجلب السعادة ويزيد الخصوبة عند العروسين.

لقمة الكيك الأكبر في روسيا

من الشائع أن يكون هناك قالب حلوى أو كيك في الأعراس إلا أن قالب "كارافاي" في روسيا هو نوع محدد من الكيك يقدم للعروسين كاملا ليأخذ كل منهما لقمة منه دون استخدام اليدين. يفترض أن الشخص الذي يقضم اللقمة الأكبر يصبح زعيم المنزل.

شيء مسروق وشيء مستعار في أميركا

لا يمكن إحصاء الأشياء والحاجيات التي تقوم العروس باقتنائها وشرائها عند الزواج إلا أن الأميركيين لديهم "شيء قديم وشيء جديد، وشيء مسروق وشيء مستعار" وهي مقولة تعدد بضعة أغراض على العروس اقتناؤها أو ارتداؤها أثناء الزفاف لتفادي الحظ العاثر.