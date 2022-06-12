حفظ التوابل في المنزل

من المعروف عن المطبخ المتوسطي والعربي بشكل عام اعتماده على عدد كبير من التوابل والبهارات في أطباقه المشهورة. لطالما تم إنتاج الكثير من أنواع التوابل في المنطقة العربية أو تم استيرادها من بلاد بعيدة.

ولعل أشهر البلاد التي اعتمد عليها العرب وجلبوا منها كافة أنواع البهارات هي بلاد الهند والدليل على ذلك هو خط الحرير التاريخي. حيث كان العرب ينقلون منتوجاتهم النسيجية وغيرها من المنتجات التي تختص بها المنطقة ويسافرون عبر قارة آسيا وصولا إلى الهند فيبيعون منتجاتهم هناك ويعودون حاملين أنواعا لا تعد ولا تحصى من التوابل التي تشتهر بها الهند.

وكان التجار يحافظون على جودة هذه البهارات بالرغم من طريقهم الطويل وتغير المناخ عبر حفظها أو تخزينها بطريقة معينة تضمن عدم تعرضها للعوامل التي تسبب تلفها كالرطوبة والشمس والضوء والحرارة والملوثات الأخرى.

أهم النصائح لحفظ التوابل في المنزل

حماية التوابل من الرطوبة

تؤدي الرطوبة إلى تحجر التوابل وتماسكها على شكل كتلة واحدة عوضا عن شكلها وقوامها الطبيعي. وبالطبع يتجاوز الأمر الشكل إلى الطعم فمن البهارات ما يخف طعمه ويصبح تقريبا بلا طعم بعد وصول الرطوبة إليه مثل السماق المجفف ومنها ما يصبح طعمه سيئا ويمكن أن يفسد الطبق الذي يوضع عليه مثل الكزبرة.

يفضل وضع التوابل في عبوات خاصة ذات أغطية محكمة لا تسمح بتسرب الهواء والرطوبة إلى داخلها. كما يمكن الاستعانة ببعض المواد العطشة للرطوبة كالحبوب المجففة مثل الأرز أو الحمص والعدس المجفف لأن هذه الحبوب ستعمل على امتصاص الرطوبة. لا ننصحك باستخدام الحبوب ذات الطعم أو الرائحة القوية مثل الفول وحبوب الفاصولياء لأنها يمكن أن تؤثر على طعم البهار.

كما لا ننصحك باستخدام أكياس منع الرطوبة التي نجدها في الملبوسات أو علب الأحذية الجديدة. فمع أن هذه الأكياس الورقية فعالة جدا بسحب الرطوبة إلا أنها تحتوي على مواد كيميائية تدعى سيليكا جيل ولا يمكننا أن نضمن إذا كان لها تأثير سلبي على البهارات أو حتى على الجسم في حال تمزق الكيس وامتزاج هذه المادة مع التوابل دون الانتباه.

من المهم أيضا عند صنع بعض البهارات في المنزل مثل النعناع المجفف الحرص على تجفيفها تماما من الماء والتخلص من الرطوبة الطبيعية في النبات وذلك عبر تعريضها للهواء في الظل، لأن تجفيفها في الشمس يؤثر سلباً على الطعم والرائحة ويكسبها لونا غامقا.

هناك نقطة لا تنتبه إليها سيدات المنازل أثناء الطبخ مع أنها يمكن أن تسبب وصول الرطوبة إلى التوابل بشكل واضح. غالبا ما تقوم سيدة المنزل برفع عبوة التوابل فوق القدر واستخدام كمية من التوابل الموجودة فيها إلا أن البخار المتصاعد من الطبخ يمكن أو يدخل إلى العبوة ويسبب أثرا سلبيا في هذه الحالة. تنطبق هذه النصيحة على المطاحن اليدوية التي تعتمد على تدوير الجزء العلوي منها لطحن الفلفل أو الملح الموجود داخلها مباشرة فوق القدر.

بالإضافة إلى كل ما سبق فمن المفيد أيضا تخزين كميات التوابل الكبيرة دون طحنها مسبقا لأنها تصبح حساسة أكثر بعد الطحن.

حفظ التوابل من الحرارة

يفضل تخزين التوابل في مكان خاص وبعيد عن الفرن أو الموقد أو حتى شباك المطبخ الذي تدخل منه أشعة الشمس. في الحقيقة يفضل تخصيص درج واسع وبعيد عن عوامل الرطوبة والحرارة للتوابل. وإذا كان لا بد من وضع التوابل على أحد الأرفف فمن الضروري استخدام علب أو عبوات تصد ضوء الشمس والإضاءة الكهربائية عن التوابل مثل علب الزجاج الملون والبورسلان أو حتى الخشب المشغول بعناية وإن لم يتوفر أي من هذا فيمكن الاستعانة بعبوات بلاستيكية محكمة الإغلاق لحفظ التوابل.

تنطبق نصيحة عدم تعريض عبوة التوابل لبخار الطبخ هنا أيضا لأن البخار يعرض التوابل للحرارة التي يجب تجنبها.

حفظ التوابل من التسوس

يحتاج السوس إلى بيئة مناسبة لكي يتمكن من أذية التوابل وإتلافها. تتمثل هذه البيئة بالرطوبة والحرارة ولذلك يمكن مكافحة هذه المشكلة عبر الاعتماد على العبوات التي تجعل تسرب الرطوبة أمرا مستحيلا إلى داخلها.

بالإضافة إلى ذلك فإن التوابل والأطعمة القديمة بشكل عام معرضة أكثر من التوابل الطازجة للتلف. لهذا السبب يفضل عدم شراء كميات كبيرة من التوابل والاكتفاء بمقدار صغير منها بما يتناسب مع حاجة الشخص وعائلته. كما يفضل شراء البهارات دون طحنها واستخدام مطحنة كهربائية أو يدوية عند الحاجة إليها في المنزل.

حفظ التوابل في الفريزر

قد يعارض البعض هذه النصيحة بحجة أن الفريزر أو ثلاجة البراد تكسب التوابل رطوبة عالية. إلا أن هذه الفرضية غير صحيحة فالفريزر تجمد كمية الماء القليلة الموجودة في التوابل مسبقا ولا تزيدها. ومع ذلك يجب اتباع عدة نصائح إذا كانت هناك نية لتخزين كمية كبيرة من التوابل في الفريزر.

وضع التوابل في عبوة محكمة الإغلاق أو كيس شفاف خاص بحفظ الطعام في الفريزر.

تخصيص عبوة خارج الفريزر للتوابل المحفوظة في الفريزر للاستخدام اليومي ويتم ملؤها كل فترة عوضا عن إخراج كمية التوابل من الفريزر مع كل استخدام.

تفقد جودة التوابل بشكل دوري حتى وإن كانت محفوظة في الفريزر.

ملاحظة الجليد المتشكل على سطح التوابل غير المطحونة وذوبانه بعد إخراجها من الفريزر للاستخدام ومحاولة تجفيفها عبر تعريضها للهواء إذا أمكن.

يمكن حفظ أنواع من مطيبات اللحوم من غير التوابل عبر حفظها في الفريزر لاستخدامها خارج موسمها مثل الزنجبيل الأخضر والجزر والكرفس.

يمكن حفظ بشر قشر الليمون والبرتقال في الفريزر عبر بشره ووضعه في أكياس مسطحة لا تتجاوز سماكتها 2 مم أو عبر وضعها في قوالب الثلج العادية مع القليل من عصير الليمون.

الانتباه لجودة التوابل

من المهم عند شراء التوابل تفحصها جيدا من حيث الرائحة واللون. ويفضل شراء هذه المنتجات من المتاجر المختصة والتي يقصدها الناس كثيرا لأن ذلك يضمن استمرار تجديد هذه التوابل بعد نفاذ الكميات القديمة منها. أما في حال شراء التوابل المغلفة أو المعلبة فمن البديهي الانتباه على تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية.