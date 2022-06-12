يطلق على البطيخ الأحمر عدة أسماء تبعا للمنطقة الجغرافية مثل الدلاع أو الدلاح أو الجح والاسم الأكثر شهرة له في بلاد الشام هو الجبس. أما اسمه باللغة الإنجليزية فهو Watermelon أو بطيخ الماء. لا بد أن لاسم البطيخ الإنجليزي دلالة معينة فهو يحتوي على نسبة ضخمة من الماء.

يتميز البطيخ الأحمر عن غيره من ثمار الصيف بحجمه الضخم ولونه الأخضر الغامق أو المخطط بالأخضر الغامق و الفاتح ولبه الأحمر المائل إلى اللون الوردي ونكهته اللذيذة المميزة. إلا أن هناك أنواعا أخرى من البطيخ تحتوي لبا باللون الأصفر أو الأبيض على سبيل المثال. تصبح بذور البطيخ المتوزعة في اللب ذات لون أسود بعد أن تبلغ الثمرة إلا أن هناك أنواعا مهجنة منه ليس فيها بذور أو تحتوي على عدد قليل جدا منها.

بالرغم من أن البطيخ فاكهة بدون شك إلا أنه يعتبر قريبا للخيار والقرعيات ويتم زراعته كنوع من الخضروات في الحدائق والجنائن.

ما هي نسبة الماء في البطيخ؟

يعتبر البطيخ طعاما صحيا بشكل عام وخصوصا أنه يحتوي على عدة عناصر مفيدة جدا لجسم الإنسان مثل الفيتامين C والبيتا كاروتين والليكوبين بالإضافة إلى قدرته على تزويد الجسم بالماء. لنجيب على هذا سؤال نسبة الماء في البطيخ من الأفضل البحث عن محتويات البطيخ كلها. يبين الجدول التالي محتويات 100 غ من البطيخ النيء:

المكونات الغذائية في 100g من البطيخ الأحمر النيء طاقة 127 kJ (30 kcal) كربوهيدرات 7.55 g سكريات 6.2 g ألياف غذائية 0.4 g دهون 0.15 g بروتين 0.61 g الفيتامينات النسبة المئوية من الحاجة اليومية فيتامين A وبيتا كاروتين 4% ثيامين B1 3% ريبوفلافين B2 2% نياسين B3 1% فيتامين B5 4% فيتامين B6 3% الكولين 1% فيتامين C 10% المعادن النسبة المئوية من الحاجة اليومية الكالسيوم 1% الحديد 2%g المغنيزيوم 3% المنغنيز 2% الفوسفور 2% بوتاسيوم 2% الصوديوم 0% الزنك 1% مكونات أخرى الكمية الماء 91.45 g الليكوبين 4532 μg

إذن كما يبين جدول محتويات 100 غ من البطيخ فإن 91.45 من وزنه تتشكل من الماء وهذا يعني أن أكثر من 90% من البطيخ يتكون من الماء.

طرق إضافية للإستفادة من البطيخ الأحمر

الاستفادة من بذور البطيخ

البطيخ الأحمر ثمرة مفيدة ورخيصة الثمن واقتصادية جدا، فبالإضافة إلى أكل اللب الأحمر الحلو يمكن الاستفادة من البذور السوداء القاسية التي تبقى في الصحن بعد الأكل. يمكن تحميص هذه البذور بعدة طرق وتناولها كأحد أنواع التسالي مثل بذور دوار القمر إلى جانب العصائر أو أثناء النزهات. ولتحضير بذور البطيخ المحمصة يمكنك اتباع هذه الخطوات:

في البداية يجب غسل البذور من بقايا البطيخ أو أليافه ومن السكر. نترك البذور في مصفاة حتى تزول كل كمية الماء العالقة عليها. يمكن ترك البذور لتجف على طبق واسع من تلقاء نفسها. نضع مقدار ملعقة طعام من الملح الخشن مع ملعقة طعام من الماء ونخلطها جيدا. نضيف خليط الملح والماء إلى كوب من بذور البطيخ المجففة ونقلب جيدا. نضع البذور في بايريكس أو صينية خاصة بالفرن. ندخل البذور إلى الفرن الحامي ونتركها تتحمص مع التقليب مرتين على الأقل خلال هذه العملية. يمكن أن تدل الرائحة على أن البذور قد تحمصت بشكل كافي. لا تحاول تجربة البذور قبل أن تبرد لأن اللب سيكون ساخنا جدا ويمكن أن يحرقك كما أن القشر يكون طريا إلى أن يبرد فيستعيد طبيعته القاسية التي تسهل تقشيره.

مربى قشر البطيخ

يعتمد الكثيرون على تناول قشر البطيخ لأن المقولة الشعبية تفيد بأنه يعمل على التخلص من حصوات الكلى. إلا أننا سنتعرف اليوم على طريقة أخرى للاستفادة من قشر البطيخ السميك. كما ذكرنا فالبطيخ من عائلة القرع الذي يمكن تحضير مربى لذيذ جدا منه وينطبق ذلك على قشر البطيخ.

المكونات

قشر بطيخة كاملة.

كيلو من السكر.

ليمونة حامضة ويمكن الاستعاضة عنها بملعقة صغيرة من ملح الليمون.

الطريقة

نقطع القشور إلى مستطيلات بحجم الإصبع. يجب أن تكون هذه المستطيلات قد تم تقشيرها أو التخلص من القشرة السطحية لها لأنها لا تمتص السكر مثل باقي الأجزاء. نضع القشور في وعاء عميق. نضيف إلى القشور كيلو من السكر الحبيبات ونقلبها جيدا. نتركها حوالي ساعتين في الوعاء. ستلاحظ بعد ذلك تشكل كمية من الماء في أسفل الوعاء. نضع الوعاء على نار ضعيفة وستزداد كمية الماء. في هذه المرحلة نضع عصير ليمونة حامضة أو ملح الليمون. نترك القشور تغلي لمدة ساعتين تقريبا. سنلاحظ أن القشور قد تبدل قوامها فنرفعها عن النار. نتركها لتبرد ثم نضعها في عبوات زجاجية. نوزع كمية السائل على العبوات الزجاجية. ونحكم إغلاقها ونستهلكها في الشتاء.

عصير البطيخ

من الصحيح أن قوام البطيخ الطازج مائي جدا لدرجة أنه يشبه العصائر ولكن هذه المتعة لا تدوم إلا خلال الصيف. ولمحبي البطيخ المخلصين نقدم وصفة عصير البطيخ الأحمر ليتمكنوا من شربه خلال الشتاء أيضا.

المكونات

بطيخة حمراء كبيرة.

نصف كيلو من السكر.

عصير 3 برتقالات.

الطريقة