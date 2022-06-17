أفضل الطرق لمكافحة القوارض

تمتلك القوارض منظرا غير محبب ومقزز جدا، وهي تسبب أضرارا كبيرة لأي شيء يقع أمامها حيث تقوم بإتلافه وتعرضه للقرض، وخاصةً في الأماكن المغلقة كالمخازن والشقق السكنية، وكذلك تقوم بالتغذية على المحاصيل الزراعية.

تعتبر مكافحة القوارض من الضروريات القصوى حيث يؤدي وجود هذه القوارض إلى العديد من الأمراض والأوبئة ذات الخطورة العالية لما تحتويه من طفيليات داخلية وطفيليات خارجية. سنتعرف في هذا المقال على أهم مخاطر وطرق مكافحة القوارض.

الأمراض التي تسببها القوارض

الأمراض الفيروسية

فيروس هانتا (HANTAVIRUS) ويصيب هذا النوع من الفيروسات الرئتين، وهي فيروسات قاتلة ذات خطورة عالية.

التهاب السحايا والمشيمات اللمفاوية حيث تقوم الفئران بنقل هذا الفيروس إلى الإنسان مباشرةً.

فيروس السعار وهو مرض حيواني ينتقل من فصيلة إلى أخرى، ينتقل غالبا بسبب عضة من الحيوان المصاب.

الطاعون (PLAGUE)

من أنواع الطاعون التي قد تؤدي القوارض إلى انتقالها:

• الطاعون الدملي

• الطاعون التسممي

• الطاعون الرئوي

عندما تصاب الفئران بالطاعون وينتشر بينها يؤدي ذلك إلى وفاة أعداد كبيرة جدا منها، وعندها تترك البراغيث أجسام الفئران الميتة وتبحث عن مضيف جديد مناسب لها وتهاجم الإنسان. يصاب البشر بالطاعون الدملي نتيجة عضة برغوث الفأر المصاب بانسداد في معدته نتيجة تكاثر الباسيليات التي كانت موجودة بالدم، والذي سبق أن قام البرغوث بامتصاصه من فأر مريض بالطاعون. ونتيجة ذلك الانسداد يرتد جزء من الدم محملا بميكروبات الطاعون القادمة من معدة البرغوث إلى داخل جسم الإنسان.

عند الإصابة بالطاعون الرئوي تكون العدوى من المريض إلى المضيف الجديد أو الإنسان الآخر وذلك عن طريق الرذاذ الرئوي، وتستغرق فترة العدوى من 3 إلى 4 أيام أو أقل أحيانا. والطاعون الرئوي مرض شديد العدوى وخاصةً في الأماكن سيئة التهوية والرطبة وفي الأماكن المزدحمة. لا يقوم الطاعون الدملي بالانتقال من شخص إلى شخص أخر إلا بعد أن يتحول إلى طاعون رئوي.



مضار وبائية أخرى للقوارض

حمى الوادي المتصدع وحمى غرب النيل.

الليشمانيا الجلدية والحشوية.

تنقل بكتيريا السالمونيلا التي تسبب تسمم غذائي.

التيفوس.

حمى عضة الجرذ (rat bite fever).

ما هي الصفات العامة للقوارض

تمتلك الفئران حساسية عالية وقدرة كبيرة على التمييز بين الروائح والأصوات وكذلك ملمس الأشياء.

لها قدرة على المرور من الفتحات الضيقة جدا.

ذات ذكاء عالي فهي نادرة الخطأ وتسير ملاصقة للحائط.

ذات قدرة عالية على السباحة في الصرف الصحي وخطوط المجاري.

تملك مهارة عالية في التسلق.

ذات نشاط ليلي ونادرة النشاط خلال النهار، وفي حال تم مشاهدتها بالنهار فذلك يدل على أعدادها الضخمة.

ذات قدرة عالية على الحفر، في حال كانت الأبواب والأرضيات لا تسمح بدخولها تقوم بحفر جحور إلى المباني.

تخاف من الظهور في الأماكن المكشوفة.

جسمها يغطيه الفرو بشكل كامل ماعدا الذيل.

ذات قدرة على القفز والمشي على الأسلاك.

يميزها عن باقي الأنواع من الثدييات أنَها تمتلك زوج من القواطع في الفك العلوي والسفلي كذلك.

يعتبر الفأر حيوان نباتي، لكنه يقوم بالتهام كل شيء تقريبا من أخشاب وأوراق وكذلك جثث الفئران الأخرى.

يعيش الفأر حوالي 1.5 -3 سنوات إذا استطاع النجاة من أعدائه الحيوية وجهود الإنسان في القضاء عليه ومكافحته.

يتكاثر الزوج الواحد من الفئران حوالي 4-8 مرات بالسنة وبعد ثلاث أسابيع تلد الانثى حوالي 10 فئران صغيرة.

من ألد أعدائها التي يمكن أن تقضي عليها القط والافعى والثعلب والبوم.

ألوانها متعددة وأغلبها ذات لون بني أو رمادي وأبيض لكنَه نادر.

الفئران لا تستطيع تمييز الألوان.

طرق مكافحة القوارض

الطرق الميكانيكية لمكافحة الفئران

استخدام المصائد

قد تكون هذه الطريقة في مكافحة الفئران الأكثر شيوعا وفعالية حيث تكون المصائد ذات أشكال وأحجام متنوعة، ويستعمل هذا النوع من طرق مكافحة القوارض في المنازل الريفية، ومخازن الحبوب والاسطبلات بالطريقة التالية:

يتم وضع داخل المصيدة إحدى المواد الغذائية التي يحبها الفأر.

يتم مراقبتها يوميا حتى التخلص من الفأر.

يجب التعامل بحذر شديد عند صيد الفأر حتى لا ينقل للإنسان البراغيث التي تسبب الأمراض والأوبئة.

عدم قتل الفأر داخل المصيدة حتى لا تنفر بقية الفئران منها، ويجب غسلها بالماء الساخن والصابون.

تعريضها للشمس ساعتين يوميا.

استخدام المواد اللاصقة على ألواح خشبية

من الطرق الآمنة ويعتمد عليها أغلب البشر في مكافحة الفئران، حيث يتم وضع قطعة من مادة غذائية على اللوح الخشبي وحولها مادة لاصقة قوية.

الطرق الكيميائية لمكافحة الفئران

استخدام طعوم سامة

يجب التحذير من أن السموم الخاصة بالفئران هي كذلك سامة للبشر والحيوان لكونهم جميعا من الثدييات.

الفئران شديدة الذكاء لذلك يجب وضع الطعوم من دون سم لعدة أيام حتى تطمئن وبعد ذلك نضع الطعم مع السم.

فوسفيد الزنك

يعد فوسفيد الزنك من السموم القاتلة للقوارض وهو عبارة عن مسحوق له رائحة فوسفورية خفيفة ذات تأثير مباشر وقوي، يتم تحضيره مع الذرة أو الأرز ويضاف كذلك زيت الذرة كمادة جاذبة. يفضل أن يتم وضع السموم قبل أن تغرب الشمس والمحافظة على ترطيبها.

المواد المانعة لتجلط الدم مثل الوارفارين والكوماكلور

يتم تحضير الطعم السام عن طريق وضع الطعم مضافا له المادة السامة.

يؤدي تناول الفأر لهذا الطعم إلى نزف داخلي نتيجة سيولة الدم بالتالي يموت بعد عدة أيام.

طرق الوقاية من القوارض