أهم النصائح لاختيار موقع شهر العسل

يعتبر الكثيرون أن يوم الزفاف هو أجمل يوم في حياتهم فهو يمثل بداية لرحلة مع الشخص الذي اختاروه كشريك لمدى العمر. لذلك من المهم البدء بمشوار الزوجية برحلة شهر عسل تنطبع في الذاكرة وتبشر بحياة جميلة وممتعة. إلا أن الخيارات كثيرة وقد تكون مهمة اختيار الموقع الذي يمضي فيه الزوجين الجديدين شهر العسل أمرا مربكا.

يعتمد اختيار موقع شهر العسل على تفضيل العروسين لطبيعة المكان والنشاطات التي يمكن القيام بها فيه. سنطلع في هذا المقال على أهم النصائح التي يمكن اتباعها لخوض مغامرة أسطورية أثناء شهر العسل.

المواقع السياحية المناسبة لشهر العسل

مواقع محلية لإمضاء شهر العسل

يختار الكثيرون إمضاء شهر العسل في البلد الذي يعيشون فيه والمواقع الطبيعية أو السياحية به ولهذا الخيار عدة إيجابيات من أهمها:

تكلفة أقل بسبب توفير ثمن تذاكر الطيران أو السفر وتجنب تحويل النقود إلى عملات أجنبية مثل الدولار أو اليورو لأن العملة المحلية تفي بالغرض.

التعرف على معالم البلد السياحية والترفيهية والأثرية والطبيعية أو حتى على فنادقه وعمرانه.

ليست هناك عوائق لغوية قد تعرقل التفاهم مع السكان المحليين.

عدم الحاجة إلى بطاقات اتصال جديدة واستخدام أرقام الهاتف القديمة للعروسين للتواصل مع الأهل والأصدقاء والدخول إلى الإنترنت لنشر الصور ومقاطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي.

القرب الجغرافي من المدينة التي يعيش فيها الزوجان مما يوفر وقت السفر في بداية ونهاية الرحلة.

لا ينتبه الكثيرون إلى أن قضاء شهر العسل داخل البلد الذي يعيشون فيه يعني إمكانية زيارة المواقع والأماكن التي زاروها فيه خلال سنين حياتهم الزوجية مرارا وتكرارا واستعادة اللحظات والذكريات الجميلة بشكل دائم.

مواقع دولية لشهر العسل

هناك أيضا إيجابيات لاختيار موقع إمضاء شهر العسل دوليا مثل:

يعتقد الكثيرون أن خصوصية شهر العسل تكمن بأنه يختبر مرة واحدة في الحياة ولذلك يجب أن يكون مميزا جدا.

يتيح السفر إلى بلد آخر اكتشافه والتعرف على حضارته والاندهاش بمناطق يراها العروسان للمرة الأولى في حياتهم.

يمكن توفير النقود عبر تخطيط الرحلة بشكل شخصي دون الاستعانة بوكالة سفر والبرنامج السياحي الذي تقدمه.

كيف تخطط لشهر عسلك؟

استشارة الخبراء

بعد أن كان العروسين مسؤولان عن تنظيم العرس والحفلة والمأكولات وجلوس المعازيم وحجز الفرقة الموسيقية وصولا إلى فستان العروس وزينتها أصبح اليوم هناك مهنة قائمة بحد ذاتها تتمحور حول تنظيم الحفلات والأعراس والمناسبات بشكل عام. من الممكن أن يقدم بعض منظمو الحفلات رحلات شهر عسل تناسب العروسين أو أن ينصحوا بوكالة سياحة تختص بهذه المهمة.

تحديد ميزانية شهر العسل

إن أهم نقطة عند التخطيط لشهر العسل هي أخذ الميزانية المادية بعين الاعتبار وخصوصا بعد تحمل تكاليف الزفاف وتجهيز المنزل وشراء الكثير من الحاجيات الشخصية والمنزلية. من المهم أيضا الانتباه إلى الملاحظات الصغيرة على بروشورات المنتجعات السياحية لأخذ العلم بالتكاليف الإضافية التي يمكن أن يتكبدها العروسان دون حساب مثل الأجور الإضافية التي يمكن أن تضاعف السعر المعلن عنه.

من النصائح التي يقدمها خبراء السياحة للعروسين لتوفير المال هي توقيت شهر العسل خارج ذروة الموسم السياحي. لا يعني ذلك بالطبع أن تذهب إلى المالديف في منتصف الشتاء لكن يمكن اختيار نهاية الموسم السياحي لقصد هذه الأماكن حيث يكون هناك عدد أقل من المصطافين وعروض وتخفيضات أسعار أكثر.

التفكير برحلات سياحية جماعية

على عكس المتوقع فإن السفر ضمن مجموعة سياحية يمكن أن يكون خيارا جيد جدا لشهر العسل. تعتبر هذه الطريقة أكثر توفيرا للمال ومضمونة من حيث الاستمتاع لأن هذه الرحلات عادة ما يتم تنظيمها من قبل شركات سياحية تتبع برنامجا ترفيهيا وسياحيا منظما ومدروس.

على سبيل المثال يمكن الذهاب في رحلة بحرية على متن سفينة سياحية ضخمة إلى إيطاليا أو تركيا واليونان والنزول في عدة مرافئ والتعرف على أكثر من مدينة وبلد. بالإضافة إلى ذلك فعادة ما يكون هناك برنامج ترفيهي على متن السفينة يضمن عدم الشعور بالملل في عرض البحر.

وضع لائحة نشاطات

من المهم أثناء التخطيط لشهر العسل أن يضع العروسان قائمة بالنشاطات التي يريدان القيام بها خلال هذه الرحلة. تساعد هذه الخطوة في الحقيقة على اختيار الوجهة السياحية لشهر العسل كما أنها تضع لائحة أولويات وتحدد التكاليف مسبقا. يمكن اختيار النشاطات التالية على سبيل المثال لتكون في هذه اللائحة:

التعرف على الأماكن الأثرية في البلد الذي سيتم زيارته.

إمضاء الوقت على الشاطئ والبحر.

الذهاب إلى الحفلات والمطاعم المتنوعة.

خوض مغامرة ما مثل قفز البانجي أو الإبحار على قارب شراعي.

زيارة منتجعات التجميل والاسترخاء.

من المهم أثناء وضع هذه اللائحة التفكير بما يفضله الطرفان واختيار نشاطات تستهوي الشخصين وليس واحدا منهما فقط لأن ذلك قد يصبح مملا للشخص الآخر ويمكن أن يؤدي إلى نشوب خلافات في وقت مبكر من الزواج.

التفكير برحلة سياحية تجمع عدة مواقع

من الممكن أن يخطط العروسان لرحلة عسل تتضمن عدة مواقع أو بلدان أو حتى مدن بدل أن يقضيا شهر العسل في موقع واحد. عادة ما تكون المواقع الجغرافية هذه متقاربة من بعضها البعض. على سبيل المثال غالبا ما تتضمن رحلة إلى فرنسا زيارة موناكو أو سويسرا، أو تتضمن رحلة إلى ماليزيا زيارة تايلاند. وعلى نفس السياق يمكن أن تتضمن زيارة القاهرة المرور بشرم الشيخ وتطول قائمة الأمثلة والاحتمالات التي يمكن أن يعتمدها الزوجان الجديدان.

عدم وضع برنامج مزدحم

يقع الكثيرون بخطأ التخطيط للكثير من النشاطات والرحلات أثناء شهر العسل إلا أن ذلك يمكن أن يتعب العروسين ويرهقهما ولا يسمح لهما بالاستمتاع برفقة بعضهما البعض مع أن تلك هي الغاية الحقيقية من شهر العسل. لتلافي هذه المشكلة ننصحك باتباع النصائح التالية: