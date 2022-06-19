أهمّ اللغات في العالم

ما هو عدد اللغات في العالم اليوم؟

يقدر عدد اللغات المحكية في العالم في يومنا هذا بحوالي 7100 لغة. إلا أن أعداد الذين يتحدثون هذه اللغات تتفاوت كثيرا إذ تسجل الوثائق أن ثمانية أشخاص على الكرة الأرضية فقط يتكلمون لغة البوسو على سبيل المثال، ومع ذلك تعتبر واحدة من لغات العالم المحكية. وفي الوقت نفسه هناك لغات متداولة من قبل الملايين إن لم يكن المليارات وتعتبر من اللغات المفضلة للتعلم كلغة ثانية.

ما هو عدد لغات العالم منذ فجر الحضارة؟

قد يكون من المستحيل الإجابة على هذا السؤال لأن اللغات دائما تتطور وتتفرع إلى لغات أخرى ولأن الكثير من اللغات تعتبر ميتة. بشكل عام يرتبط موت اللغات باندثار حضارة ما أو إبادة شعب ما. كما أن العوامل السياسية تعتبر واحدة من أهم العوامل المؤثرة في موت اللغات كما حدث عند الغزو الإسباني لمناطق الأنكا والأزتيك في قارة أميركا الجنوبية حيث فرضت السلطات على السكان المحليين التكلم بالإسبانية واعتبرت التكلم باللغة الأم لهذه الشعوب جريمة يعاقب عليها القانون.

اللغة اللاتينية

قد تكون اللغة اللاتينية هي أشهر اللغات الميتة مع أن الكثيرين من الأكاديميين ومحبي اللغات القديمة يعمدون إلى تعلم هذه اللغة. وعلى الرغم من موت هذه اللغة القديمة إلا أنها قد تركت أثرا كبيرا في الكثير من اللغات المحكية اليوم مثل الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية.

هل تعلم أننا نستعمل في يومنا هذا بعض الكلمات المأخوذة من اللاتينية أثناء حديثنا الاعتيادي؟ من الشائع استخدام كلمة "بندورة" عن الطماطم في عدد من البلدان الربية. فإذا كانت كلمة طماطم تتشابه كثيرا من حيث اللفظ الإنجليزي والفرنسي لهذه الكلمة، من أين أتت "البندورة"؟

في الحقيقة فإن كلمة "بندورة" لاتينية الأصل وهي بالتحديد Pomodoro.

ما هي أهم لغة في العالم؟

تعتبر اللغة الإنجليزية من عائلة اللغات الجرمانية وفرع اللغات الهندو-أوروبية كما أنها أكثر اللغات التي يتم تعلمها كلغة ثانية حول العالم. تعتبر اللغة الإنجليزية مزيجا من مجموعة من اللغات والحضارات التي أثرت عليها وقد يعتقد البعض أن ذلك يدل على عدم عراقة هذه اللغة أو ضعفها وحاجتها إلى الاشتقاق والاستعارة من اللغات الأخرى، لكن هذا هو بالتحديد ما جعل اللغة الإنجليزية تصمد أمام الزمن وتتبوأ الصدارة من حيث أهميتها وعدد المتحدثين بها وطلابها. هذا وتعرف اللغة الإنجليزية بأنا اللغة العالمية أو Lingua Franca .

لماذا تعتبر اللغة الإنجليزية أهم اللغات في العالم؟

التكنولوجيا والإنترنت

أهم ما يميز اللغة الإنجليزية هي أنها قابلة للتجديد ولاختراع كلمات ومصطلحات جديدة بشكل يومي، خصوصا أنها اللغة الرسمية للإنترنت منذ ظهوره وانتشاره. وكدليل على استخدام الشعوب للمصطلحات الإنجليزية للاختراعات العلمية والتكنولوجية يمكننا أن نعدد بعض المصطلحات الإنجليزية التكنولوجية التي نستخدمها بشكل تلقائي في حياتنا اليومية مثل:

USB

CPU

فورمات

مونيتور

داونلود

الإنجليزية هي لغة الأفلام

مما لا شك فيه أن الصدارة من حيث إنتاج الأفلام تذهب لهوليوود وإنتاجاتها الضخمة من مسلسلات وأفلام. من الصحيح أن كل هذه الأعمال يمكن دبلجتها أو ترجمتها إلى أي لغة في العالم، إلا أن تجربة المشاهدة والفهم المباشر باللغة الأم لهذه الأعمال أكثر تشويقا وأقرب للقصد والمعنى الذي ينويه كل من الكاتب والمخرج والممثلين.

الأعمال الأدبية الإنجليزية المشهورة

بالطبع لكل حضارة مؤلفاتها الأدبية والشعرية الخاصة والتي يمكن اعتبارها تحفا تجسد الواقع أو الماضي والتفكير والروح القومية أو المشاعر العميقة التي تنتاب الكاتب ومن خلفه شعب كامل. إلا أن واحدا من أكثر الكتاب المشهورين في العالم وعبر التاريخ كان يتحدث اللغة الإنجليزية وهو ويليام شيكسبير.

مما لا يمكن نكرانه أن اللغة الإنجليزية بحد ذاتها قد تغيرت منذ أيام شكسبير وأن هذه التغيرات قد تم تطبيق البعض منها على أعماله الأدبية، ولذلك قد نلاحظ اختلافا بسيطا بين القوافي وذلك بسبب تغيير طريقة الهجاء وحتى اللفظ. إلا أن أعمال شكسبير تجذب عشاق الأدب من حول العالم بالإضافة إلى عدد كبير من أعمال الكتاب الإنجليزيين والأميركيين الآخرين.

فوق كل ما سبق فإن الكثير من الأعمال الأدبية المكتوبة بلغات غير الإنجليزية يتم ترجمتها إلى الإنجليزية. أي أنه ليس على الشخص تعلم اللغة اليابانية مثلا لقراءة الأساطير اليابانية المتوفرة باللغة الإنجليزية.

الإنجليزية لغة السفر

من المريح للنفس أن الإنسان أينما سافر وجاب البلاد يستطيع اللجوء إلى لغة واحدة لا بد أن يفهمها أحد من حوله. ونلاحظ أن السياح بغض النظر عن لغتهم الأم أو وطنهم أو المكان الذي يتواجدون فيه عادة ما يحاولون الكلام بالإنجليزية مع السكان وعادة ما ينجحون بتحقيق نوع ما من التواصل معهم.

إحصاءات لغوية

لإيضاح ترتيب اللغات الأكثر أهمية في العالم ندرج لكم الجدول التالي الذي يبين عدد المتحدثين بكل لغة كلغة أم وكلغة ثانية وإجمالي المتحدثين بها في العالم.

الترتيب اللغة عدد المتحدثين كلغة أم عدد المتحدثين كلغة ثانية إجمالي المتحدثين 1 الإنجليزية 372.9 مليون 1.080 مليار 1.452 مليار 2 الماندرين الصينية بما في ذلك الصينية الرسمية وليس باقي اللهجات و اللغات المحكية 929.0 مليون 198.7 مليون 1.118 مليار 3 الهندية ما عدا الأوردو 343.9 مليون 258.3 مليون 602.2 مليون 4 الإسبانية 474.7 مليون 73.6 مليون 548.3 مليون 5 الفرنسية 79.9 مليون 194.2 مليون 274.1 مليون 6 اللغة العربية الفصحى غير محدد 274.0 مليون 274.0 مليون 7 البنغالية 233.7 مليون 39.0 مليون 272.7 مليون 8 الروسية 154.0 مليون 104.1 مليون 258.2 مليون 9 البرتغالية 232.4 مليون 25.2 مليون 257.7 مليون 10 الأوردو بدون اللغة الهندية 70.2 مليون 161.0 مليون 231.3 مليون

كما يبين الجدول التالي النسبة المئوية من سكان الكرة الأرضية من حيث المتحدثين بكل لغة من اللغات الأكثر استخداماً في العالم.