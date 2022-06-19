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شخص يدفع 19 مليون دولار لتناول وجبة غداء.. لماذا وكيف؟

تاريخ النشر: 19/06/2022 - 10:35

شخص يدفع 19 مليون دولار لتناول وجبة غداء.. لماذا وكيف؟
(Gettyimages)
عرب ٤٨

سيدفع شخص 19 مليون دولار لتناول الغداء مع الملياردير الأميركي، وارن بافيت، بعد فوزه بالمزاد السنوي الحادي والعشرين والأخير لصالح منظمة غير حكومية تساعد المشردين في سان فرانسيسكو.

وأوضح بيان صادر عن مجموعة "إي باي" للتجارة الإلكترونية أن المزاد افتتح الأحد الفائت بسعر أساسي حُدِد بمبلغ 25 ألف دولار، وأغلق ليلة الجمعة عند 19 مليونًا و 100 دولار.

وتتولى "إي باي" تنظيم هذه المزادات لمصلحة منظمة "غلايد" غير الحكومية التي تحارب الفقر في سان فرانسيسكو، من خلال توزيع وجبات الطعام على المشردين، وتوفير المأوى والفحوص الطبية والتدريب المهني لهم، وسوى ذلك من الخدمات.

ولم يشأ المتبرع الثري الكشف عن هويته. وسيمضي "وقتًا لا يُنسى في فترة بعد الظهر" مع رئيس شركة "بيركشير هاثاواي" القابضة وسبعة ضيوف آخرين في مطعم "سميث أند وولنسكي ستيك هاوس" في نيويورك.

وكان رجل الأعمال الأميركي في مجال العملات المشفرة جاستن صن دفع 4,6 ملايين دولار لتناول الغداء مع وارن بافيت، أحد منتقدي البيتكوين، في آخر مزاد أقيم قبل الجائحة.

ونقل البيان عن بافيت قوله إنه التقى على مر السنين "أشخاصًا مثيرين للاهتمام من كل أنحاء العالم" ممن فازوا بغداء معه.

ورأى أن "الجامع المشترك بينهم هو أنهم يشعرون بأن الأموال ستستخدم على النحو الملائم".

وبلغ عدد المشردين في سان فرانسيسكو عام 2019 نحو ثمانية آلاف، وفقًا لإحصاءات بلدية المدينة.

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#غداء خيري
#مزاد

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