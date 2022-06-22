عادات يقوم بها الناجحون في أوقات فراغهم

أوقات الفراغ كثيرة في فترة الشباب والمراهقة وبكل المراحل العمرية، وما نفعله في أوقات الفراغ ينعكس إيجابا على قدراتنا الإبداعية ويزيدنا طاقة وحماس، بالتالي يجب الحرص على قضاء وقت الفراغ في تطوير النفس والمتعة وإفادة المجتمع. يوجد عادات عديدة يقوم بها الأشخاص الناجحون الذين يمكن الاقتداء بهم، وتتمثل هذه العادات في ما يلي:

السفر

لا تعتبر الغاية من السفر مجرد الاستمتاع بالحياة وتغيير المزاج فقط وإنما هو تجربة مهمة في حياة الإنسان. إذ أنَ السفر يمكن أن يعلم الشخص العديد من الأمور الجيدة مثل:

التعرف على ثقافات الدول والشعوب.

تعلم العادات المختلفة والجديدة.

تكوين علاقات اجتماعية مع الأشخاص الآخرين.

لتحقيق هذه الأهداف يجب اختيار مكان السفر المناسب لك بحيث يضمن جميع المزايا، ومن أبرز الوجهات التي يمكن زيارتها الأماكن التاريخية العريقة والمتاحف والمراكز الثقافية والمحميات الطبيعية والمناطق التي تقدم مغامرة جديدة لك.

الجلوس مع الأسرة

من أهم النشاطات التي يجب علينا الاهتمام بها هو قضاء وقت أطول مع أفراد الأسرة، فالحديث مع أفراد الأسرة بمختلف القضايا ومعرفة التحديات والأمور التي يواجهونها ومساعدتهم في التغلب على جميع المشاكل قد يجعل الحياة أكثر استقرارا وذات معنى.

ممارسة الرياضة

أكثر الأمور التي يقوم بها الناجحون في أوقات الفراغ هي ممارسة الرياضة، حيث يمكن ملاحظة الأشخاص المشهورين والناجحين الذين يتمتعون بلياقة بدنية جيدة حتى في حال تقدم أعمارهم، ويكمن السر في ذلك بممارسة الرياضة المفضلة لديهم، حتى لو لم تكن هذه الرياضة تتطلب حركة أو جهدا كبيرا.

من أكثر الرياضات المفضلة للناجحين والمشاهير هي ممارسة رياضة ركوب الخيل أو ركوب الدراجة أو المشي لمسافات طويلة أو ممارسة السباحة أو رياضة التجديف.

وضع الخطط المستقبلية

يجب على الشخص الناجح وضع خطة مستقبلية بالأعمال القادمة التي يجب عليه القيام بها للاستمرار بالنجاح والتميز، حيث يوجد ارتباط وثيق بين ما تفعله في وقت الفراغ وبين تحقيق نجاحك، والدليل على ذلك أن أغلب الأشخاص الناجحين حول العالم يستثمرون أوقات فراغهم بما يدعم خبراتهم ويزيدهم معرفة ونجاح.

أثناء وضع الخطة المستقبلية يجب التفكير كيف نجعل حياتنا أفضل في المستقبل وعدم النظر إلى الانتكاسات التي مرت في الماضي، وكذلك يجب التفكير بالجانب المادي لأن ذلك بحد ذاته هو أمر ممتع ومحفز إضافي على وضع خطة مثالية.

فعل شيء خارج عن المألوف

داخل كل شخص العديد من الأفكار المجنونة أو على الأقل غير الاعتيادية التي يرغب ويحلم بالقيام بها، فالقيام بالمغامرات والمهام المحببة في أوقات العطل والفراغ هو أمر قد يعيد الحيوية إلى التفكير ويخرجك من رتابة الروتين اليومي الممل.

إن كنت ترغب القيام بالمغامرات التي يقوم بها الناجحون والمشاهير يفضل أن تقوم أولا بالمغامرات التي تناسب أفكارك وأسلوب حياتك واهتماماتك ولياقتك البدنية ثم بعدها قد تقوم بالمغامرات التي يقوم بها المشاهير، وخاصة إذا كانت هذه المغامرات ليست خطيرة جدا.

إطلاق العنان للمواهب

لدى كل شخص هواية أو موهبة يتمتع بها ويتمنى أن يمارسها لكن لا يجد لها وقت فراغ في حياته. ومن أكثر المواهب المحببة لدى الأشخاص الناجحين:

العزف على آلة الموسيقية.

الرسم بالألوان المائية أو بالرصاص.

المواهب الحرفية واليدوية.

أنواع الألعاب الرياضية.

تعلم لغة أجنبية جديدة

من أفضل النشاطات التي تملأ وقت الفراغ هي تعلم لغات أجنبية جديدة بل أنَها من أكثر الأمور متعةً فهي تكسب الفرد المعرفة والمهارة بفهم العديد من لغات العالم، كما أن التحدث بلغات مختلفة يفتح المجال للتعارف مع أشخاص آخرين من بلدان أخرى بالإضافة إلى ذلك يعتبر تعلم اللغات تمرينا ذهنيا ممتازا على كافة الأصعدة.

النشاطات الزراعية

الاهتمام بالزراعة والري ورعاية النباتات من أفضل الطرق لإمضاء الوقت، فعندما تجني طعاما زرعته ورعيته بنفسك ينتابك شعور بأنك أنجزت شيئا مهما. كذلك يمكن زراعة الصبار لاكتساب طاقة إيجابية عند زراعته وخاصةً عند ظهور زهوره الجميلة علما أن الصباريات لا تحتاج إلى رعاية خاصة.

تكريس وقت الفراغ للأعمال الخيرية المحلية

إنَ الجمعيات الخيرية هي عبارة عن شبكة من الأشخاص المتطوعين الذين يكرسون وقت فراغهم للأعمال الخيرية وذلك من أجل تطوير المجتمع المحلي وتأمين الاحتياجات للأشخاص المحتاجين، وكذلك هي فرصة مثالية من أجل تكوين صداقات مع أشخاص جدد. يمكن أيضا المشاركة في حملات تنظيف المدن وحملات زراعة الأشجار والعناية بها والحفاظ على البيئة وبذلك يصبح الشخص سببا في تحقيق حياة مجتمعية صحية.

التطوع في بنوك الطعام لتقديم الطعام للفقراء والمحتاجين

تنظيم برنامج منظم بشكل دقيق لتوزيع الطعام على الأسر الفقيرة بحيث يشمل الجميع، وذلك بالتعاون مع مؤسسات خيرية ومؤسسات غير هادفة للربح. يمكن جمع التبرعات من متاجر الأطعمة بمختلف أنواعها، وهذا التطوع يطور الشخصية ويمنح القوة والثقة بالنفس.

قضاء الوقت مع حيوانك الأليف

قضاء الوقت بتربية حيوان أليف أمر مسلي ومفيد فالحيوان يحتاج إلى الرعاية الدورية، لكنه يملأ وقتك ويدفعك للقيام بالعديد من الأنشطة مثل التمشية بالشارع أو الانشغال برعايته أو تجهيز الطعام له. يمكنك أن تتبنى حيوانا أليفا من ملجأ خاص بالحيوانات الأليفة، ومن أشهر هذه الحيوانات الأليفة المفضلة للتربية هي القطط والكلاب.

تعلم التأمل

اجلس هادئا لمدة 20 دقيقة من الوقت والتزم التنفس الطبيعي المستقر (شهيق وزفير)، والغاية من التأمل هي الخروج من الواقع والضغوط التي نعيشها لفترة آنية من الوقت حيث يتم التركيز على شيء واحد. يساعد التأمل على تهدئة الأعصاب وتجنب المشاعر والأفكار السلبية.

ممارسة الرسم وعمل اللوحات الفنية

ممارسة الرسم أمر في غاية الإفادة لقضاء أوقات الفراغ، كما أن تعلم أساليب ومهارات جديدة بالرسم يمنحك شعورا رائع، حيث يمكن تجريب أنواع جديدة من طرق الرسم وذلك باستخدام الألوان المائية أو الباستيل الجاف أو عن طريق الزخرفة على الزجاج قد ينمي هذه الموهبة ويفتح أمامك مجالات أكثر في الرسم وغيره من الفنون.

تحذيرات

قبل البدء بأي نشاط بدني شاق أو ممارسة رياضة جديدة أو القيام بمغامرة يفضل أن تستشير الطبيب الخاص بك لكي يقوم بمساعدتك على تجنب أي نشاط مضر لك وذلك وفقا لحالتك الصحية.