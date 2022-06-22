ما الفرق بين الجزيرة والأرخبيل؟

تعريف الجزر والأرخبيل

لنتعرف على الفرق بين الجزيرة والأرخبيل لا بدَ أن نعرَف كل منهما.

الجزيرة

عبارة عن قطعة من اليابسة تكون المياه محيطة بها من كل الجوانب، سواء كانت الجزيرة في بحر أو محيط أو بحيرة أو نهر، وتعتبر المساحة التي تشغلها الجزر أقل بكثير من مساحة القارات.

الأرخبيل

هو عبارة عن عدة جزر تكون قريبة من بعضها البعض، بحيث تكون هذه الجزر متصلة على شكل جزيرة واحدة لكن نشاط البراكين الموجود في المنطقة أدى إلى انفصالها وتشكل ما يدعى بالارخبيل، ويمكن أن يكون الأرخبيل بعيدا في منتصف المحيط أو قريبا من اليابسة.

ما هي أهم تصنيفات الجزر؟

الجزر المحيطية

هي الجزر التي تتواجد في منتصف المحيطات.

الجزر البركانية

هي الجزر التي تقع قرب القارات، وتحيط بها المياه من كل الاتجاهات، وأشهر الجزر المعروفة تعتبر جزر قارية، مثل جزيرة Greenland التي تعتبر من أكبر الجزر حول العالم.

الجزر البركانية

هي الجزر التي تتكون من عدة طبقات في ماء المحيطات ويعود السبب الأساسي لتشكل هذه الجزر البركانية إلى وجود البراكين، مثال جزيرة هاواي وسومطرة وهونوشو وجزر إندونيسيا.

ما هي أشهر الأرخبيلات حول العالم؟

أرخبيل النرويج

يعتبر أرخبيل النرويج أكبر أرخبيل حول العالم لأنه يتضمن آلافا من الجزر المليئة بالمرجان، كما يحتوي على محمية طبيعية يوجد بها أنواع من الحيوانات النادرة على مستوى العالم.

أرخبيل تواموتو

يقع هذا الأرخبيل جنوب المحيط الهادي ويتكون من عدة جزر مرجانية يبلغ عددها حوالي 80 جزيرة مرجانية.

أرخبيل كندا

يقع هذا الأرخبيل في شمال كندا ويعد في المرتبة الثالثة من حيث مساحة الأرخبيلات حول العالم، كما يحتوي على عدة جزر مأهولة بالسكان في شمال البلاد.

أرخبيل تشاغوس

يقع أرخبيل تشاغوس في المحيط الهندي جنوب جزر المالديف أي على بعد 1000 كيلو متر منها، ويحتوي على العديد من الجزر التي يبلغ عددها حوالي 60 جزيرة منها جزر مرجانية ومنها جزر مأهولة بالسكان، ويوجد في هذا الأرخبيل طيور وحيوانات نادرة.

أرخبيل سقطرى

يتكون أرخبيل سقطرى من 6 جزر، تقع في المحيط الهندي مقابل سواحل بلدان القرن الإفريقي وبقرب خليج عدن جنوب شبه الجزيرة العربية. صنفت الجزيرة من أجمل الجزر في العالم عام 2010 و كواحدة من أهم مواقع التراث العالمي لليونسكو.

الأرخبيل الأندونيسي

يتضمن هذا الأرخبيل 17508 جزيرة، من بينها 8 آلاف جزيرة أُطلقت عليها حكومة أندونيسيا أسماء معينة، أما عدد الجزر المأهولة بالسكان فيبلغ عددها 922 جزيرة، ومن جزر الأرخبيل الأندونيسي:

جزيرة سومطرة

جاوا أو جافا

جاكرتا

بونشاك

ريا

جزيرة ووكام

أرخبيل ستوكهولم

يعد أكبر أرخبيل في دولة السويد، يبلغ عدد الجزر في الأرخبيل حوالي 30 ألف جزيرة، كما يصنف كثاني أرخبيل في بحر البلطيق.

أرخبيل هاواي

هاواي ولاية من الولايات المتحدة الأميركية تقع في شمال المحيط الهادي على خط الاستواء. يتكون هذا الأرخبيل من 19 جزيرة رئيسية، وعاصمة الجزيرة هي هونولولو وتعد أكبر مدينة في الأرخبيل وعدد سكان الجزيرة تجاوز المليون نسمة.

الأرخبيل الياباني

هي عدة جزر متجاورة تشكل دولة اليابان، تقع الجزر مقابل الساحل الأوراسي إلى الشمال والشرق، وشمال غرب المحيط الهادي، ويتضمن هذا الأرخبيل 6852 جزيرة من ضمنها 430 جزيرة مأهولة بالسكان، وأهم الجزر فيه هي هونشو وهوكايدو وشيكوكو وكيوشو وأكبرهم هونشو.

ما هي أشهر الجزر حول العالم؟

جزيرة بورا بورا

هي جزيرة فرنسية تتبع أرخبيل المجتمع الذي يقع في المحيط الهادي وفي التقسيم الإداري تعتبر تابعة لمدينة بولينيزيا وعلى بعد 230 كيلومتر شمال غرب مدينة بابيتي، وتوجد بحيرة وحاجز شعاب مرجانية يحيطان بالجزيرة. تكونت الجزيرة من بقايا البراكين الخامدة، ويوجد في الجزيرة جبلان هما جبل أويتمانو وجبل باهيا. بلغ عدد السكان في الجزيرة حوالي 9 آلاف نسمة وتعتمد في منتجاتها على محاصيل وثمار شجر جوز الهند والمنتجات البحرية.

تعتبر اللغتان الفرنسية والتاهيتية اللغات الرسمية في الجزيرة والتي يتحدث بها السكان، وتعد وسائل النقل فيها محدودة جدا وتعتمد على الدراجات النارية والهوائية وعلى حافلة واحدة تذهب في كل أنحاء الجزيرة كل ساعة، وعند زيارتها من قبل السياح يستمتعون بالغوص لمشاهدة أسماك القرش حول الجزيرة.

جزيرة سانتوريني

هي جزيرة تقع في أرخبيل كيكلاديس في جنوب شرق بحر إيجة، وهي تابعة لليونان حيث تقع في الجنوب الشرقي منها، تبلغ مساحتها نحو 79.194 كيلو متر مربع، وعدد سكانها يبلغ حوالي 13.670 نسمة.

جزيرة بالي

تقع جزيرة بالي في أرخبيل إندونيسيا، لها عدة ألقاب مثل جزيرة الآلهة والجنة، تعتبر جزيرة هادئة وساكنة لذلك تعد من أهم المواقع السياحية في إندونيسيا، كما يوجد فيها كنوز ثقافية وفنية عديدة وتتميز بمناظرها الطبيعية الخلابة التي توجد في جبالها وهضابها وشواطئها الرملية الجميلة، كما ينتشر فيها عدة معابد هندوسية يقصدها الهندوس حول العالم.

جزيرة كابري

هي جزيرة إيطالية تقع في خليج نابولي، وتبلغ مساحتها حوالي 10400 كيلو متر مربع وتجاوز عدد سكانها 12.200 نسمة، كما تعتبر من أجمل الجزر في العالم بسبب طبيعتها الجبلية والساحلية الساحرة.

جزيرة بالاوان

تتبع هذه الجزيرة لدولة الفلبين وتعتبر بورتو برينسيسا عاصمة الجزيرة، تقع على بحر الصين الجنوبي وبحر سولو، وقد بلغت مساحتها 14649 كيلو متر مربع، كما تجاوز عدد سكانها 771 ألف نسمة، وتعد من أجمل الجزر والمناطق السياحية التي يزورها السياح حول العالم بسبب ساحلها الرائع وطبيعتها الساحرة.

جزيرة كريت

أطلق عليها العرب اسم جزيرة إقريطش وهي أكبر جزيرة يونانية كما تعد خامس جزيرة من حيث المساحة في البحر الأبيض المتوسط وتطل من جهة الجنوب على بحر إيجه. تبلغ مساحتها نحو 8336 كيلو متر مربع، أما عدد سكانها فقد تجاوز 500 ألف نسمة أغلبهم من السكان المحليين اليونانيين وبعضهم من الجالية التركية.

يوجد فيها سلسلة من الجبال الممتدة من شرق الجزيرة إلى غربها وتنتشر الشواطئ الصخرية فيها، وتعتبر قمة بسيلوريتيس أعلى قمة فيها حيث يصل ارتفاعها إلى 2456 مترا فوق سطح البحر. تعود أهمية جزيرة كريت إلى قربها من القارات الثلاث أوروبا وآسيا وإفريقيا.