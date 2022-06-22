ناطحات السحاب الأطول في العالم

ظاهرة التنافس العمراني ظاهرة موجودة في كافة أنحاء ودول العالم ومعظم الدول المتقدمة تسعى إلى التميز ببنائها لأبنية مميزة وملفتة للنظر وجاذبة للسياحة العالمية، ومنها ناطحات السحاب التي تدعم من خلالها اسم دولتها سياحيا وتقدمها الحضاري والعمراني حيث تكون هذه الأبنية الشاهقة الارتفاع مصدر جذب مهم جدا للسياحة العالمية فيرغب الكثير من الناس بزيارتها من شتى أنحاء العالم، وفي هذا المقال سنحاول تقديم عرض لأعلى عشر ناطحات السحاب في العالم.

أعلى ناطحات السحاب في العالم

برج خليفة

يوجد برج خليفة في دولة الإمارات ضمن إمارة دبي ويعتبر في الوقت الحالي أعلى ناطحات السحاب حول العالم ويبلغ ارتفاعه 828 مترا وقد دُشّن بشكل رسمي في عام ألفين وعشرة وهو معلم سياحي مهم جدا في دبي ومصدر جذب لعدد هائل من السياح سنويا من مختلف أصقاع الأرض حيث يدفعهم الفضول إلى زيارته والصعود إلى أعلى قمة فيه للتمتع بالمنظر المتميز من الأعلى.

يتكون برج خليفة من 162 طابقا وأعلى طابق مسكون فيه هو الطابق رقم 154 وقد بني على مساحة 1.98 متر مكعب واستغرق بناؤه ست سنوات من العمل المتواصل وخبرات معمارية كبيرة جدا تم استقطابها من شتى أنحاء العالم للعمل فيه وتصميمه.

برج شنغهاي

يعتبر برج شنغهاي في الصين ثاني أعلى ناطحة سحاب حول العالم بعد برج خليفة في دبي ويبلغ ارتفاعه 632 مترا وقد تم الإعلان عنه رسميا في عام 2015 في الصين وهو بناء صديق للبيئة.

أبراج البيت

عبارة عن سبعة أبراج متجاورة وهي ذات مساحة إجمالية كبيرة جدا وتضم أكبر ساعة في العالم وتعتبر ثالث أعلى ناطحات السحاب حول العالم حيث يبلغ ارتفاعها 600 متر ومترين وتوجد في مدينة مكة المكرمة وقد تم افتتاحها رسميا عام 2011 وتعتبر أعلى الأبراج تكلفةً في العالم حيث كلف بناؤها 15 مليار دولار أميركي في حينها.

مركز بيغ إن للتمويل الدولي

ويعد هذا المركز في المرتبة الرابعة بين أعلى ناطحات السحاب حول العالم حيث يبلغ ارتفاعه 600 متر ويوجد في الصين في مدينة شنجن وقد افتتح رسميا عام 2016 وهو يلي برج شنغهاي من حيث الارتفاع في الصين.

برج غولدن 117 للتمويل

ويعد هذا البرج خامس أعلى ناطحة سحاب حول العالم ويبلغ ارتفاعه 596 مترا ونصف المتر. تم إنشاء هذا البرج في الصين في مدينة بتانجين وقد توقف العمل به منذ عام 2008.

برج مركز التجارة العالمي

يحتل هذا البرج المرتبة السادسة من حيث الارتفاع بين ناطحات السحاب ويبلغ ارتفاعه 541.3 مترا وقد تم إنشاؤه على أنقاض مركز التجارة العالمي الذي انهار في عام ألفين وواحد في مدينة نيويورك وافتتح رسميا في عام 2014 تكريما للأرواح التي سقطت في أحداث عام 2001.

برج المركز المالي

يحتل هذا البرج المركز السابع من حيث الارتفاع بين ناطحات السحاب ويوجد في مدينة غوانزفي الصين بارتفاع 530 مترا. تم إتمام بناء هذا البرج في عام 2016 ويطلق عليه اسم برج الشرق ويتضمن عددا من المكاتب التجارية والفنادق والشقق السكنية بالإضافة إلى وجود برج مراقبة فيه.

برج تايبيه 101

ويوجد هذا البرج في مدينة تايوان ويعتبر من عجائب الدنيا ويتميز بتصميمه المعماري الرائع الذي يدمج بين التصاميم الغربية والآسيوية وهو مصمم لمقاومة الزلازل والأعاصير ويبلغ ارتفاعه 509 أمتارا وله عدة مزايا مثل وجود نظام لإعادة تدوير الماء به ومرونته وقدرته على مقاومة الرياح القوية ويتكون من مئة وواحد طابقا وهو ذو لون أخضر.

برج شنغهاي المالي العالمي

ويعتبر هذا البرج في المرتبة التاسعة من حيث الارتفاع بين ناطحات السحاب حيث يبلغ ارتفاعه 492 مترا ويوجد في مدينة شنغهاي بالصين وقد افتتح رسميا في عام 2008. يتميز هذا البرج بتصميمه المعماري الفريد والحديث ويتألف من 101 طابقا ويضم عددا من الفنادق والمكاتب وقاعات المؤتمرات والشقق السكنية ومراكز التسوق.

برج مركز التجارة الدولي

ويوجد هذا البرج في جزيرة هونغ كونغ ويعتبر في المرتبة العاشرة كأعلى ناطحة سحاب حيث يبلغ ارتفاعه 484 مترا وأيضا له تصميمه المعماري الفريد والحديث وقد افتتح في عام 2003 ويتكون من 118 طابقا وفيه فندق يحتوي 132 غرفة.

ناطحات سحاب المستقبل

حتى هذا اليوم ما زال هذا الترتيب هو الأصح ولكن تقوم المملكة العربية السعودية بإنشاء برج يتوقع أن يكون البرج الأطول في العالم بطول يبلغ ألف متر ويتوقع أن يتم الانتهاء من بنائه في عام 2030. من المتوقع أن يكون هذا البرج أكثر برج حضاري من حيث الشكل والتصميم والإتقان حيث يعمل به أكثر المهندسين المعماريين جدارة حول العالم وسيتم إنشاؤه في مدينة جدة السعودية. كما يتوقع أيضا أن يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأطول ناطحة سحاب حول العالم.

يقدر أن يكلف هذا البرج 1500 مليون دولار أميركي ويتألف من 60 طابقا وفي نهايته من الأعلى يوجد تصميم خراساني فريد من حيث الشكل وهو أكثر ما يميزه وتوجد فيه أيضا مراكز تسوق ومجموعة فنادق وسلسلة مطاعم وسيكون الأكبر من حيث الارتفاع والمساحة الداخلية الموجودة فيه.

كما توجد عدة ناطحات سحاب ذات ارتفاعات شاهقة في مختلف أنحاء العالم تحتل مراكز مهمة من حيث ارتفاعاتها مثل برجي بتروناس1 وبتروناس2 في مدينة كوالالمبور في دولة ماليزيا ويبلغ ارتفاعهما 451.9 مترا كما يوجد برج زيفنج في الصين ويبلغ ارتفاعه 450 مترا وبرج المكاتب ويليس في الولايات المتحدة الأميركية ويصل ارتفاعه إلى 442.1 مترا وهو مصنوع من الفولاذ بشكل كامل وكذلك يوجد برج KK100 في الصين ويبلغ ارتفاعه 441.8 مترا.

وتعتبر ناطحات السحاب تميزا كبيرا في فن العمارة ومحط أنظار واهتمام الكثير من السياح في كافة أرجاء العالم بالإضافة إلى تقديمها عدة خدمات منها الاجتماعية والترفيهية والسكنية والسياحية وغيرها بالإضافة إلى أنها تعمل على توفير مساحات كبيرة جدا من الأرض من خلال اعتمادها على التصاميم الرأسية بدلا من التوسع الأفقي.