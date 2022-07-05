ما هي الأحجار الكريمة؟

تعرف الأحجار الكريمة أيضا باسم الأحجار النفيسة والثمينة أيضا أما في الإنجليزية فهي gemstones. تكونت معظم الأحجار الكريمة من عنصرين وربما أكثر كما يمكن أن تتشكل من اتحاد عنصر السليكا مع شوائب معدنية محددة. يتحدد نوع الحجر الثمين تبعا للعنصر أو العناصر التي دخلت في تكوينها. عادة ما تتواجد الأحجار الكريمة في المناطق البركانية أو التي يوجد فيها طمي بركاني أو في مجاري الأنهار البركانية.

أحجار كريمة وأحجار نصف كريمة

يطلق اسم الأحجار نصف الكريمة على بعض أنواعها غير النادرة وذات الأحجام والأوزان الكبيرة نسبيا مثل الفيروز والعقيق والألكسندريت. يذكر أن الأحجار نصف الكريمة تعتبر أقل قيمة تجارية وسعرا من الأحجار الكريمة الأخرى ذات السعر العالي وندرة الوجود.

وزن الأحجار الكريمة

تعتبر وحدة قياس وزن الأحجار الكريمة هي القيراط الذي يساوي على وجه الدقة 1/5 من الغرام أي خمسه. وهنا يجب التنويه إلى أن قيراط الأحجار الكريمة يختلف عن قيراط الذهب لأن الأول هو وحدة قياس للوزن أما الثاني فهو وحدة مجازية تحدد جودة الذهب ليس إلا. وقيراط الوزن طريقة قديمة في القياس تعود للتجار العرب القدماء.

يذكر أن الأحجار نصف الكريمة يتم وزنها بالغرام لأن كميات تجارية كبيرة منها يمكن إيجادها في الأسواق.

أنواع الأحجار الكريمة

تنقسم الأحجار إلى قسمين أساسيين هما:

الأحجار الكريمة ذات التركيب المعدني

· الألماس

· الزبرجد

· الزمرد

· العقيق

· الياقوت

· الفيروز

· الأوبسيديان

· الجاد

· اللازورد

· الزفير

· التوباز

الأحجار الكريمة ذات التركيب العضوي

· اللؤلؤ

· المرجان

· الكهرمان

تصنيف الأحجار حسب القساوة

مع أن الأحجار الكريمة يتم تصنيفها حسب ندرتها ونقاوتها ولونها ومتانتها وحجمها إلا أنه أيضا يتم تصنيفها تبعا لقساوتها ومع أن كل هذه الأحجار تعتبر كريمة وثمينة فإن أقساها وهو الألماس يعتبر الأثمن والأندر والأكثر قيمة أما اللؤلؤ فهو في المرتبة الأخيرة في هذه اللائحة ويعتبر اللؤلؤ الأسود هو الأغلى لأنه نادر الوجود.

الرقم الحجر الكريم - شبة كريم الاسم بالإنجليزية درجة الصلادة (القساوة) 1 ألماس Diamond 10 2 كورندوم ياقوت أحمر ياقوت أزرق أو الزفير Corundum Ruby Sapphire 9 3 زركون ألكسندريت Zirconium Alexandrite 8.5 4 إسبينيل توباز Spinel Topaz 8 5 أكوامارين بريل زمرد Aquamarine Beryl Emerald 7.5 - 8 6 الصفرين الاكلاز الأندلسي Sapphirine Eucluse Andalusite 7.5 7 تورمالين جمشت Tourmaline Amethyst 7 - 7.5 8 سترين صخر كرستال كوارتز كوارتز دخاني كوارتز وردي أونيكس Citrine Rock Crystal Quartz Smoke Quartz Rose Quartz Onyx 7 9 جارنيت مندايت ألمندين Garnet Almandite 6.5 - 7 9 عقيق زبرجد عين النمر Agate Jade Peridot Tiger eye 6.5 10 حجر القمر بيتاليت بيريت \ Amazonite Moonstone Pyrite Petalite Amazonite 6 11 حجر الدم هيماتيت أوبال مغنيتيت Hematite Opal Magnetite 5.5 - 6 12 لازورد فيروز Lapis Turquoise 5 13 فلوريت مرجان Fluorite Coral 3-4 14 لؤلؤ تالك /طلق Pearl Talc 3-1 15 كهرمان Amber 1-2

أشهر الأحجار الكريمة

الألماس

يعتبر الألماس الحجر الأغلى والأكثر ندرة وطلبا من قبل محبي الحلي والمجوهرات ويرمز إلى الرقي والوفرة المادية والذوق الرفيع. يتشكل الألماس عبر تعرض ذرات الكربون لضغط وحرارة عاليين جدا في الطبقات العميقة من الأرض. يذكر أن الألماس هو الحجر الكريم الأكثر قساوة على الأطلاق ويوصف من قبل البعض بأنه المادة الأقسى على وجه الأرض أيضا.

يتواجد الألماس في الطبيعة في أعماق معينة من طبقات الأرض وعادة ما يكون له شكل أو قشرة صخرية غير مغرية ولا تدل على مضمونها وقد لا يميزه الشخص ذو الخبرة القليلة في الأحجار الكريمة. ومن هنا أتى التعبير باللغة الإنجليزية بأن فلان هو ألماسة غير مصقولة (diamond in the rough) أي أن مواهبه أو قدراته بحاجة إلى صقل وتدريب ليتحول من شخص عادي إلى شخص مبدع ومميز.

التوباز

يطلق عليه البعض اسم الياقوت الأصفر في بعض الأحيان كذلك ويتكون من الألمنيوم المتحد مع سيليكان الفلورين ويتميز بتنوع ألوانه مثل الأصفر الفاتح والبني الفاتح والأحمر والوردي والذهبي وحتى اللون الأزرق وبأنه مائل إلى الشفافية. إلا أن أثمن أنواع هذا الحجر الكريم هو ما يطلق عليه اسم التوباز الامبراطوري ذو اللون الذهبي الذي قد يميل إلى البرتقالي.

يوجد التوباز في أماكن كثيرة من حول العالم من أهمها:

· البرازيل

· روسيا

· ناميبيا

· باكستان

· نيجيريا

· أستراليا

الكوارتز أو المرو

يتكون المرو أو الكوارتز النقي أو الخالص من ثاني أوكسيد السليكون SiO2 وتنقسم الصخور التي يوجد فيها المرو إلى:

· صخور نارية

· صخور متحولة

· صخور رسوبية

يعتبر المرو واحدا من أكثر معادن الأرض صلابة ولا يتأثر بالتآكل بشكل سريع بالمقارنة مع غيره من المعادن أو الأحجار النفيسة ويدخل في عدد كبير من الصناعات وخصوصا أنه متواجد بكثرة في قشرة الأرض.

الكهرمان

يعتبر الكهرمان أحد أهم الأحجار الكريمة ذات المنشأ العضوي ويعزى تشكله إلى نوع من الراتنج المتحجر الناتج عن فصيلة معينة لم تعد موجودة من الصنوبريات. يشتهر الكهرمان بين الأحجار الكريمة بأنه يطلق رائحة زكية عندما يتم فركه أو تعريضه للحرارة وهذه الرائحة ناتجة عن طبيعته العضوية وأصله الصنوبري.

يعتقد أن اسم الكهرمان أتى من اللغة الفارسية ويعني العنب الأشهب وقد يعود ذلك إلى لونه الأصفر. ويتواجد في أماكن عديدة من حول العالم مثل:

· سواحل بحر البلطيق الجنوبية.

· جمهورية الدومينيكان.

· رومانيا.

· جزيرة صقلية.

· سيبيريا.

· غرينلاند.

ميانمار

· أستراليا.

· الولايات المتحدة.

اللؤلؤ

يتم تشكيل اللؤلؤ من قبل الحيوانات الرخوية وخصوصا المحار في أعماق البحار وهو من الأحجار الكريمة العضوية. يوجد اللؤلؤ في الطبيعة ولكن من النادر الحصول عليه ولذلك أصبح بالإمكان شراء اللؤلؤ الذي يتم انتاجه في مزارع خاصة لهذه الغاية إلا أن هذا النوع أقل قيمة وثمنا.