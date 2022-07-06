شرب القهوة يطيل العمر، حقيقة أم خرافة؟

لا بد من أن الصباح عند معظم البشر لا يبدأ إلا مع فنجان القهوة!

ارتبطت القهوة بالمزاج الجيد والذوق الرفيع، والنشاط والهدوء وبداية يوم جديد مليء بالطاقة والحيوية.

وتحولت القهوة من مجرد نبات وأشجار دائمة الخضرة، إلى عادة يومية لا يمكن الاستغناء عنها عند البعض.

وقد احتل هذا النبات الشهير أهمية كبيرة حول العالم، وأحاطته التساؤلات والكثير من الجدل، كما دارت حوله العديد من الدراسات والخرافات أيضًا.

فمن دراسة تشيد بفوائد القهوة، إلى دراسة معاكسة تحذر الناس من أضرارها على جسم الإنسان!

وشكّل هذا التناقض حالة من الحيرة لدى عشاق شرب القهوة، وأصبحوا يبحثون باستمرار عن الحقيقة كي تطمئن قلوبهم حول القهوة، معشوقتهم الأولى.

قامت العديد من الدول بدراسات عديدة لإثبات أو إبطال صحة بعض تلك النظريات.

ولعل أهم تلك الدراسات، هي التي تطرح تساؤلًا هامًّا يتعلق بحياة البشر وصحة أجسادهم.

ومن أشهر الأسئلة التي اهتم عاشقو القهوة بمعرفة إجابتها، هي معرفة الحقيقة وراء المعلومة التي تزعم بأن شرب القهوة يطيل العمر.

فهل تطيل العمر حقًّا؟

هل شرب القهوة يطيل العمر أم يقصره؟

في مدينة سياحية تقع جنوب الصين تدعى غوانزو، أجريت دراسة علمية في كلية الطب الجنوبي، وقد كشفت تلك الدراسة عن حقيقة أبهرت العالم أجمع.

وهي أن شرب القهوة يطيل عمر الأشخاص، مقارنة بمن لا يشربون القهوة!

حظيت دراسة غوانزو هذه بالاهتمام العالمي الشديد بعد نشرها مباشرة في إحدى الصحف المحلية.

وسارع الكثيرون لمعرفة المزيد من المعلومات حول هذه الدراسة، وذلك لأنها اعتُبرت دراسة فريدة قامت بإعطاء محبي القهوة حول العالم سببًا إضافيًّا لحبها!

قامت دراسة غوانزو المذكورة بمراقبة عينة من الأفراد البالغين خلال فترة تصل إلى سبع سنوات.

وقد كشفت تلك الدراسة أن شرب عدد محدد من أكواب القهوة يوميًّا يتراوح بين كوب ونصف إلى ثلاثة أكواب ونصف، يجعل ممن يتناولون هذا المشروب الشهير أقل عرضة للوفاة مقارنة بالأشخاص الذين لا يقومون بشرب القهوة يوميًّا.

وقد أشارت منصة سكاي نيوز العالمية عبر وسائلها الإعلامية تعليقًا توضيحيًّا حول دراسة غوانزو الشهيرة، إلى أن تلك الدراسة جرى تطبيقها على 171 ألف متطوع يتمتعون بصحة جيدة.

وأشارت أيضًا حسب تلك الدراسة، إلى أن نسبة الأشخاص الأقل عرضة للوفاة الذين يشربون القهوة المحلاة يوميًا بملعقة سكر واحدة، وصلت إلى 31% في حال تمت مقارنتهم مع الأشخاص الذين لا يشربون القهوة.

كما جرى نشر دراسة بريطانية جديدة تلت دراسة غوانزو وشملت عددًا من المتطوعين يفوق الـ130 ألفًا، وجرت مراقبتهم خلال 10 سنوات، حيث نصت النتيجة أن شرب القهوة باعتدال يومًّيا يطيل العمر فعلًا.

هل شرب القهوة يسبب الأرق؟

بعد الاطمئنان الذي شمل عاشقي القهوة نتيجة الدراسات العالمية التي نصت بأن شرب القهوة يطيل العمر، برز تساؤل جديد أثار الكثير من الجدل، وهو علاقة القهوة بالأرق.

لا بد أنك سمعت تلك الجملة التي تحذر من شرب القهوة ليلًا خوفًا من عدم النوم.

قامت كلية الطب في جامعة هارفارد بالإجابة على هذا السؤال عن طريق قيامها بدراسة دقيقة لمعرفة الحقيقة حول تأثير الكافايين على إمكانية النوم.

وقد أجريت هذه الدراسة على عينة بشرية يتجاوز عددها الـ700 شخص، وعلى مدار أكثر من 10 سنوات.

وكانت النتيجة السارة التي توصلت لها هارفرد، بأن شرب القهوة فعليًا لا يؤثر على النوم فيما إذا تمت مقارنة تأثيرها مع مسببي الأرق الشهيرين وهما النيكوتين والمشروبات الكحولية.

ما علاقة شرب القهوة بالضغط؟

في الحقيقة فإن العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم وشرب القهوة هي علاقة غير واضحة حتى الآن!

فقد تفاوتت نتائج الدراسات العالمية التي اهتمت بهذا الموضوع.

وقد أكدت بعض الدراسات بأن ما يقال صحيح، واعتمدت بنتائجها تلك على الحقيقة العلمية التي تقول إن مادة الكافايين هي مادة مضيقة للأوعية الدموية بشكل عام مما يؤدي بالنتيجة إلى ارتفاع ضغط الدم.

كما أن هناك سببًا آخر يعود إلى تأثير الكافايين بالغدة الكظرية، وإفراز هرمون الأدرينالين الذي يؤدي بطبيعته لارتفاع ضغط الدم.

وفي المقابل قدمت دراسة أخرى نتائج مختلفة حول علاقة ارتفاع الضغط بشرب القهوة، واعتمدت تلك الدراسة أن فنجانًا واحدًا من القهوة يوميًا لن يسبب أي ضرر.

بين هذا وذاك يبقى الإنسان هو حكيم نفسه، والفاصل الحقيقي فيما يتعلق بجدلية علاقة ارتفاع الضغط بشرب القهوة.

فوائد شرب القهوة

كشفت العديد من الدراسات وجود فوائد عديدة لشرب القهوة حيث:

نشرت هارفارد في دراسة أجرتها أن هناك علاقة مباشرة تربط انخفاض احتمالية الإصابة بمرض السكري بشرب القهوة، حيث نصت الدراسة بأن شرب كوب واحد من القهوة يوميًا زيادة عن الكمية المعتادة خلال فترة تصل إلى 4 سنوات، خفضت من احتمالية الإصابة بالسكري من النوع 2 بنسبة تصل إلى 11%.

توصلت هارفارد في دراسة أخرى إلى أن شرب القهوة يخفض احتمالية الإصابة بمرض الزهايمر أو مرض باركنسون.

ربطت بعض الدراسات المتنوعة صحة وظائف الكبد بشرب القهوة، حيث جرى ملاحظة أن شرب القهوة باعتدال وانتظام يحافظ على صحة الكبد.

توصلت بعض الدراسات إلى أن هناك ارتباطًا واضحًا بين تحسين المزاج وشرب القهوة، حيث أن شرب القهوة قلل من معدل الاكتئاب لدى كثير من مرضى الاكتئاب.

ولا بد أن ازدياد النشاط والحيوية نتيجة شرب القهوة، هي الحقيقة الهامة التي لا تحتاج إلى أي دراسات لإثباتها.

خرافات متعلقة بشرب القهوة

كما أن هناك العديد من الدراسات لإثبات حقيقة معينة متعلقة بشرب القهوة، فهناك الكثير من الخرافات أيضًا، نذكر منها:

القهوة التي تسمى (بدون كافايين) هي فعلًا بدون كافايين: وهذا الأمر ليس حقيقيًا، فلا بد من أن تحتوي القهوة على كافايين مهما كان نوعها ولو بنسبة بسيطة.

يسبب شرب القهوة النحافة: لا صحة لذلك الكلام نسبيًا، حيث تثبت دراسةْ عملية التمثيل الغذائي بأن شرب القهوة من الممكن أن يسرع من التمثيل الغذائي، ولكن ليس بالقدر الكافي لأنه يسبب فقدانًا للوزن بحيث يمكن ملاحظته.

الكافايين يسبب الإدمان: في الحقيقة، فإن الكافايين الموجود في القهوة من الممكن أن يسبب اعتيادًا بسيطًا، ولكن من غير الممكن أن نطلق على ذلك الاعتياد اسم الإدمان! فمعالجة الإدمان الحقيقي تتطلب فترة انسحابية كبيرة وأعراض مؤلمة، في حين أن الإقلاع عن شرب القهوة يتطلب يومين فقط ودون أي أعراض أخرى.

ونظرًا لانتشار القهوة بأنواعها المختلفة حول العالم، أصبح من الصعب على أي دراسة أن تشكّل قناعة حقيقية في أذهان بعض الأشخاص بحيث تحثهم على الإقلاع عنها.

ولكن من المهم معرفة أن الحقيقة التي تشيد وتؤكد بأن شرب القهوة يطيل العمر، هي حقيقة واقعة لدى الأشخاص الذين لا يعانون من مشاكل صحية أخرى.

حيث يجب على المرأة الحامل أو الأشخاص الذين يعانون من مرض القرحة، أو ارتفاع نسبة الكوليسترول وضغط الدم أو هشاشة العظام، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يتناولون أنواع محددة من الأدوية التي تتداخل في عملها مع القهوة، الامتناع عن شرب القهوة قدر الإمكان.

اهتم بصحتك، ومارس الرياضة، واتبع نظامًا غذائيًا صحيًا، وحافظ على مزاجك من التأثر بالظروف الخارجية.

وتابع حالتك الصحية مع الطبيب، واستشره فيما يتعلق بجزئية شرب القهوة وعدد الأكواب المسموحة.

ثم استمتع بهذا المشروب الرائع بكل أمان وسعادة.