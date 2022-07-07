الواقي الشمسي وأهمية استخدامه

نرغب جميعنا بالخروج في العطلات والتنزه خصوصا في فصل الصيف وعندما يكون الجو مناسبا للسياحة وبالأخص السباحة على الشاطئ أو غيره، لذلك نحن نعرض أجسامنا بشكل مباشر لأشعة الشمس التي قد تكون في كثير من الأحيان شديدة وحتما تسبب الأضرار لبشرتنا وجلدنا من الأمراض الجلدية التي تبدأ بالحساسية إلى الأكزيما والحروق الشمسية وغيرها مرورا بالتصبغات الجلدية والكلف والنمش حتى الوصول إلى الإصابة بسرطانات الجلد المختلفة كأقصى احتمال.

لذلك يعتبر من الضروري جدا وقاية البشرة من الأشعة الضارة وبأي وسيلة ممكنة والأهم في هذا المجال والخطوة التي يجب أن نبدأ بها هي استخدام واقيات الشمس والكريمات المرطبة التي تحمي جلدنا من هذه المشاكل.

تعليمات استخدام الواقي الشمسي بشكل عام

يعتبر من الضروري جدا استخدام الواقي الشمسي في كافة الفصول وليس فقط في فصل الصيف أو عند ظهور الشمس وارتفاع الحرارة كما هو معروف عند الأغلبية وأهم ما يجب اتباعه عند استخدام الواقي الشمسي:

وضع الواقي الشمسي على جميع مناطق البشرة المكشوفة للأشعة مثل كامل الوجه والرقبة والأذنين والقدمين والركبة والكوع.

يوضع الواقي الشمسي قبل التعرض لأشعة الشمس بحوالي نصف ساعة تقريبا حتى يتمكن الجلد من امتصاصه جيدا وأخذ الخواص الطبية الضرورية منه ويوضع بكمية جيدة وليست زائدة وتغطي كامل المنطقة.

يجب تكرار وضع الواقي الشمسي كل ساعتين على الأكثر وخصوصا في حال التعرق والتعرض للمياه كالسباحة حتى نتفادى حدوث الحروق الناتجة عن التعرض للشمس.

الانتباه إلى عدم ملامسة واقي الشمس منطقة حول العينين مباشرة عند وضعه على الوجه لأنها منطقة حساسة جدا ورقيقة الجلد.

في حال وجود أكزيما أو حساسية جلدية أو أي تهيجات على البشرة يجب تجنب وضع الواقي على ذات المنطقة لمنع حدوث مضاعفات.

يمنع استخدام الواقي الشمسي للأطفال الرضع بعمر الست أشهر أو أقل لما له من تأثير على بشرتهم.

أهمية استخدام الواقي الشمسي

يستخدم الواقي الشمسي بشكل عام لحماية الجلد والبشرة من أشعة الشمس القوية ولذلك فإن استخدامه مهم لأنه يقوم بما يلي:

الحماية من ضرر الأشعة فوق البنفسجية

يعمل على منع وصول هذه الأشعة الضارة إلى داخل الجلد وبالأخص الطبقات السفلى منه ويقوم برد الإشعاعات المسببة للالتهابات الجلدية ولهذه الأشعة نوعان:

النوع الأول وهو الأشعة فوق البنفسجية الطويلة التي تسبب الحروق الشمسية وتعتيم عدسة العين وربما تسبب الإصابة بسرطان الجلد.

النوع الثاني والذي يسبب حدوث شيخوخة في الجلد والورم الميلانيني وهو نوع من أنواع سرطانات الجلد أيضا.

تأخير حدوث الشيخوخة

وهذا سبب رئيسي لاستخدام الواقي الشمسي لأنه يحمي الجلد من ظهور علامات الشيخوخة والتقدم في السن كالتجاعيد والأخاديد التي تحفر في البشرة مع تقدم العمر مسببة خطوط مرسومة وواضحة على الوجه واليدين خصوصا، وأكدت الدراسات أن الأشخاص الذين استخدموا الواقي الشمسي قبل سن الـ55 تأخر ظهور علامات الشيخوخة والتقدم في السن لديهم.

الوقاية من الإصابة بسرطان الجلد

أصبح سرطان الجلد منتشرا بين فئة الشباب ويرجع الأطباء السبب إلى التعرض لحروق الشمس منذ الصغر لذلك ينصحون بحماية الجلد من الشمس منذ الطفولة واستخدام الواقي الشمسي بانتظام عند الكبار في حال تعرضهم لأشعة الشمس بشكل يومي وهذا يقلل من خطر وصول الأشعة إلى طبقات الجلد وإصابة خلاياه بسرطان الخلايا الحرشفية وسرطان الجلد.

ظهور البقع والتصبغات على الجلد

الأشعة فوق البنفسجية تسبب الأذى للطبقات العليا من الجلد وبالتالي تراكم الصبغة ومع مرور الزمن تصبح أغمق من لون البشرة الأساسي وتسبب بقعا داكنة وتصبغات ذات مظهر مزعج لذلك فاستخدام الواقي الشمسي يمنع تراكم الصبغة ويحافظ على لون البشرة الأساسي ويمنع ظهور حب الشباب.

تدعيم صحة ونضارة البشرة

الواقي الشمسي يحتوي على التيتانيوم الذي يحمي بروتينات الجسم المهمة كالكولاجين والكيراتين والإيلاستين وهي مهمة جدا في الحفاظ على نعومة البشرة وصحتها.

الحماية من حروق الشمس

هذه الحروق تضعف البشرة وتسبب ظهور القشور عليها والحكة والجفاف والاحمرار والحساسية وربما الشرى وإذا تكررت فقد تصل إلى الإصابة بسرطانات الجلد لذلك ينصح باستخدام الواقي الشمسي لتأمين الحماية اللازمة للبشرة.

الحفاظ على رطوبة البشرة وحمايتها من الجفاف

في بعض الحالات قد يغمر الجسم بالماء وهذا يسبب قلة الزيوت المرطبة في الجلد وخشونته وتقشره لذلك يقوم الواقي الشمسي بترطيب البشرة والحفاظ عليها طرية وذات ملمس ناعم ويجب أن يحتوي على اللانولين وزيوت الدايميثيكون.

طريقة اختيار الواقي الشمسي

عند اختيار الواقي الشمسي ينصح بأن يكون عامل الحماية من الشمس فيه يتجاوز 30 ويفضل أن يكون 100 لأنه يؤمن حماية مضاعفة ويجب الانتباه إلى تاريخ الصلاحية وهذا أمر مهم جدا. وقبل تطبيق واقي الشمس على الوجه يجب تنظيف الوجه بشكل جيد بواسطة منظف خاص به لإزالة كل الأوساخ عنه حتى تتم الإستفادة الكاملة من الواقي.

ويفضل وضع كريم مرطب قبل وضع الواقي الشمسي بحوالي 10 دقائق على الأقل والانتظار قليلا قبل تطبيقه حتى تكون البشرة قد امتصت كل العناصر المرطبة والمغذية من المرطب ثم توضع كمية معتدلة من الواقي الشمسي لأنه في حال كانت الكمية كبيرة فلن يمتصها الجلد ولن تستفيد منها البشرة وتأخذ الخصائص الموجودة فيها.

وعند دهن الواقي الشمسي يجب مراعاة عدم تطبيقه بشكل دائري بل باتجاه واحد وبشكل مستقيم.

أخطاء في تطبيق الواقي الشمسي

هناك أخطاء نرتكبها عند تطبيق الواقي الشمسي وتؤدي إلى حدوث أضرار على بشرتنا مثل نسيان وضعه على كامل أجزاء الجسم المعرضة للأشعة مثل الأجفان والشفاه حيث ينصح بوضع مرطب يحتوي واقي شمسي بنسبة 10 على الأقل وتجديده بشكل متكرر وتوزيعه بشكل متساوٍ على كامل المساحة المكشوفة من جسمنا.

وقد يظن البعض أنه من غير الضروري وضع الواقي الشمسي إذا كان الجو غائما وهذا خطأ شائع حيث تتعرض البشرة لحوالي 80% من الأشعة البنفسجية في الجو الغائم وحتى في جو الثلج والجليد وعلى عكس ما هو متوقع والأهم هو الانتباه إلى مدة الصلاحية.