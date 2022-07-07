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سحب أغنيات منسوبة لمايكل جاكسون من منصّات للبثّ بعد شكوك حول صحة نسبها

تاريخ النشر: 07/07/2022 - 14:03

سحب أغنيات منسوبة لمايكل جاكسون من منصّات للبثّ بعد شكوك حول صحة نسبها
رسم كاريكاتوري لجاكسون (توضيحية - geety images)
عرب ٤٨ / وكالات

سُحبت ثلاث أغنيات لمايكل جاكسون أثارت منذ زمن جدلا بشأن هوية مؤديها الحقيقي، من منصات للبث التدفقيّ، على ما أعلنت الأربعاء شركة "سوني" وأصحاب حقوق أعمال المغني الراحل.

ونُشرت أغنيات "بريكينغ نيوز" و"مونستر" و"كيب يور هيد آب"، ضمن مجموعة "مايكل" الموسيقية الصادرة سنة 2010 بعد عام ونصف عام من وفاة "ملك البوب" الأميركي.

ويؤكد البعض أن الصوت الذي يُسمع في هذه الأغنيات يعود للمغني الأميركي جيسون مالاتشي، وهو ما تنفيه "سوني".

وأوضحت شركة الإنتاج وأصحاب حقوق أعمال جاكسون، أنهم قرروا سحب هذه الأغنيات لأنها "أبسط وأفضل طريقة لترك الجدل بشأن هذه الأغنيات وراءنا إلى الأبد".

وأكد هؤلاء في بيان مشترك، أن القرار لا يرتبط البتة بأصالة هذه الأعمال.

ولا تزال الأغنيات السبع الأخرى في المجموعة الموسيقية المذكورة متوافرة.

وقُدّم "مايكل" على أنه ألبوم يحتوي أغنيات غير معروفة سابقا، أنجزها المغني الراحل سنة 2007.

غير أن بعض محبي الفنان، وحتى أفراد من عائلته، شككوا في صحة نسب هذه الأغنيات، ما أرغم "سوني" على التأكيد بأن مايكل جاكسون هو الذي أدى هذه الأعمال بصوته.

وبحسب موقع "تي أم زي" المتخصص في أخبار المشاهير، أقر جيسون مالاتشي في منشور عبر "فيسبوك" سنة 2011، بأنه سجّل الأغنيات بصوته، لكنّ مدير أعماله قال لاحقا إن هذا المنشور مزيف.

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#مايكل جاكسون
#سحب أغان لمايكل جاكسون

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