أهم النصائح للمسافرين

السفر بحد ذاته يحمل الكثير من التوتر والقلق للمسافر ومحيطه فإذا كنت تخوض تجربة السفر لأول مرة في حياتك أو إذا كان قد مضى وقت طويل على سفرك الأخير فقد تكون هذه النصائح مفيدة لك.

الأمان والصحة

زيارة الطبيب وشركة التأمين

نعيش اليوم في عالم مصاب بالأمراض من بعد انجلاء كابوس كورونا المرير. ولذلك قبل السفر دوليا يفضل أن تتحقق من طبيبك الخاص أنك قد حصلت على كل اللقاحات الواجب أخذها قبل السفر. قد تفيد زيارة الطبيب قبل السفر لغرض ملء الوصفات الدوائية الشهرية أو الدائمة أيضا.

قد يكون السفر فرصة مناسبة أيضا لتجديد تأمينك الصحي وتأمين الحوادث والاشتراك بتأمين السفر كذلك. توفر كبرى شركات التأمين تغطية تأمينية للمشتركين بها خارج البلاد بعد دفع قيمة إضافية على القسط التأميني.

تأكد من وجود نسخة من جواز السفر

في الحقيقة فإن هذه النصيحة لا تنطبق فقط على جواز السفر وإنما على كل الأوراق الرسمية والثبوتية الخاصة بك قبل السفر. احرص على ترك نسخة مطبوعة من جواز السفر الخاص بك مع أحد المقربين الذين تثق بهم ويمكنك أيضا ترك نسخة إلكترونية في إيميلك الخاص الذي يمكنك الدخول إليه من أي جهاز عبر تذكر اسم المستخدم وكلمة السر أو بين الصور على الهاتف الخليوي أو حتى على جوجل درايف.

قد يكون من المفيد جدا أيضا اصطحاب نسخة ورقية أو عدة نسخ معك أثناء السفر لأن ذلك قد ينقذك في حال ضياع جواز السفر الخاص بك وأنت خارج البلاد.

الأموال والدفعات

اطلع على تفاصيل تصريف العملات قبل السفر

من المهم معرفة أسعار تصريف العملات قبل السفر لأن مفاجئة فرق الأسعار قد تكون صادمة. على سبيل المثال إذا كنت تعتمد على الدولار كعملة مالية أثناء سفرك إلى الدانمارك، قد تشعر بالصدمة عند وصولك واكتشافك أن العملة المحلية هناك أغلى سعرا منه.

التأكد من صلاحية البطاقات المصرفية

قبل أن تسافر خارج بلدك من المفيد أن تتأكد أن بطاقاتك المصرفية تعمل في البلد الذي تزوره وأن صلاحياتها تتجاوز المدة التي تخطط للسفر لها. تجدر الإشارة هنا إلى أن معظم الدول الأوروبية قد استبدلت البطاقات المصرفية للدفع بتقنية الرقاقة والرقم السري لأنها تعتبر أكثر أمانا وأسهل استخداما ولا تعترف كل البلدان الأوروبية بالبطاقات المصرفية التي باتت تعتبر قديمة.

زيارة المصرف في البلد الذي تزوره

قد تقوم مراكز تصريف العملات الموجودة في المطارات أو الموانئ بإعطائك سعر تصريف ضئيل بالمقارنة مع المصارف الموجودة داخل البلد، كذلك الأمر بالنسبة لآلات التصريف الإلكترونية التي لا تتطلب رسوما أو تعرفات.

احرص على حمل نقود بالعملة المحلية

لا تقبل كل الأماكن السياحية والمرافق في البلد الذي تزوره بالبطاقات المصرفية، ولذلك يفضل أن يحمل السائح معه مبلغا نقديا من المال بالعملة المحلية وخصوصا أن بعض الاحتياجات المهمة لا يمكن استبدال المال النقدي فيها مثل القطارات والباصات.

تحقق من تعرفة الدخول والخروج من البلد

يتطلب الدخول إلى بعض البلدان دفع تعرفة دخول بهدف الدخول والخروج من البلد. قد تتراوح هذه التعرفات ما بين 25 دولار و200 دولار وهي لا تتضمن ثمن تذكرة الطيران أو تكاليف الفيزا.

التعرف على تفاصيل البلد

شراء بطاقات مسبقا

عادة ما يعرف المسافرون مسبقا معظم الأماكن التي سيزورونها مثل المهرجانات الشعبية والمسارح والمتاحف. قد يوفر عليك التخطيط لهذه النشاطات وشراء التذاكر مسبقا ارتفاع الأسعار بسبب زيادة الطلب عليها ووقت انتظار طويل والوقوف في طوابير السياح والزوار. بالإضافة إلى ذلك يمكن اقتناص الفرص وشراء التذاكر في أيام العروض والتخفيضات.

كتب التعريفات

تتضمن كتب التعريف أو الدلالات خرائط للمدن وعبارات مفتاحية وكلمات بلغة البلد قد توفر عليك مجهودا كبيرا إذا لم تكن ملما بلغته. كما أنها قد تعطيك معلومات تفصيلية وافية عن مواقع معينة لبعض المواقع السياحية فلا تضطر لشراء الكتيبات والبروشورات الخاصة بهذه المواقع وتكبد تكاليف إضافية.

يمكن أيضا تحميل تطبيقات السفر والعروض السياحية قبل السفر لتفادي دفع تكاليف إضافية لشبكات الإنترنت عند الاضطرار لتحميل هذه التطبيقات بعد السفر وعلى شبكة البلد المضيف.

البحث عن النشاطات والاحتفاليات مسبقا

عبر البحث عن النشاطات في البلد الذي تزوره ستتعرف على المهرجانات والحفلات والندوات وغيرها من أفضل المناسبات التي تقام في فترة إقامتك في البلد الذي تزوره. يضمن ذلك أن تختبر كل الأنشطة الممتعة في المدينة أو المدن التي تزورها بما في ذلك التمتع بالطبيعة والحياة البرية لهذا البلد. من المهم أيضا أن يبحث المسافر عن أهم الأطباق الشعبية والمحلية التي يجدر تجربتها وبذلك تضمن أنك لن تغادر البلد دون تجربة كل ما يمكن للزائر أن يشتهي ومن دون أن تندم لأنك فوتتَ عليك فرصة ما.

الاحتياطات الإلكترونية

لا تنسى القطع المهمة لشحن أجهزتك الخاصة

يختلف حجم وشكل وفولتاج المقابس الكهربائية من بلد إلى آخر فإذا كنت تنوي اصطحاب واستخدام جهازك الخليوي أو الكاميرا الرقمية أو غيرها من الأجهزة الإلكترونية، فاحرص على قدرتك على شحن هذه الأجهزة. يعني ذلك التأكد أن شاحن هاتفك يتناسب مع مقابس البلد الذي تزوره أو على الأقل اصطحب قطعة خاصة لهذا الغرض (adapter).

تفعيل مميزات جهازك الخليوي العالمية

يتضمن ذلك بعض التعرفات الإضافية إلا أنها تبقى أقل من التعرفات التي تترتب عليك عند استخدام خاصية التجوال.

تحميل تطبيقات الجوال الخاصة بالسفر

يعني ذلك تحميل تطبيقات الجوال التي تعنى بإيجاد أفضل الصفقات للسياح بما في ذلك المطاعم والفنادق والمتاجر وتذاكر السينما والمسارح والمهرجانات والعروض المجانية والتخفيضات.

أمان أمتعتك

احزم لباسا بديلا في حقيبة يدك

يمكن أن ينقذك هذا اللباس البديل في حال فقدان أمتعتك أو تأخرها أو نسيانها في بلدك الأم إلى أن يتم إعادتها إليك أو ليتسنى لك شراء ألبسة أخرى بشكل مريح دون عجلة. كما أن اصطحاب بعض الوجبات المغلفة جيدا في هذه الحقيبة يمكن أن يوفر عليك الكثير.

التأكد من قواعد شركة الطيران

لكل شركة طيران قواعد خاصة بالأمتعة التي يتم اصطحابها من قبل المسافر. تأكد أنك تعرف القواعد التي تخضع لها أمتعتك قبل أن تحزمها أو تنطلق برحلتك.