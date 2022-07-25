  2. مجلة عرب 48
  3. مجلة عرب 48

بيع حزام محمد علي كلاي بمعركة الأدغال مقابل 6.1 مليون دولار

تاريخ النشر: 25/07/2022 - 08:50

بيع حزام محمد علي كلاي بمعركة الأدغال مقابل 6.1 مليون دولار
(أ ب)
عرب ٤٨/ أ ب

بيع حزام بطولة محمد علي من معركة اللقب للوزن الثقيل عام 1974 ”رامبل إن ذا جانغل” أو معركة الأدغال في مزاد، يوم الأحد، مقابل 6.18 مليون دولار.

كان الفائز في المزاد المحتدم على الحزام هو جيم إيرساي مالك فريق إنديانابوليس كولتس، وفقًا لما ذكرته شركة هيرتيدج للمزادات في دالاس.

في تغريدة يوم الأحد أكد إيرساي حصوله على الحزام لمجموعته من تذكارات موسيقى الروك والتاريخ الأمريكي وتذكارات ثقافة البوب التي تجوب البلاد حاليًا.

سيتم عرض الحزام في 2 أغسطس/ آب في منطقة رصيف البحرية السياحية في شيكاغو وفي 9 سبتمبر/ أيلول في إنديانابوليس.

وغرد إرساي على تويتر قائلا: "فخور لكوني الحائز له!".

قال كريس آيفي، مدير المزادات الرياضية في هيرتيدج، في بيان: "بعد عدة ساعات من مشاهدة اثنين من مقدمي العطاءات يتجولان ذهابًا وإيابًا فوق هذا الحزام، ثبت أن هذه معركة جديرة بالمنافسة".

كانت معركة عام 1974 واحدة من أكثر اللحظات التي لا تنسى في الملاكمة.

منع علي المخيف جورج فورمان من استعادة لقب الوزن الثقيل في دولة زائير الأفريقية.

فاز علي بالقتال بالضربة القاضية في الجولة الثامنة.

بودكاست عرب 48

#محمد علي كلاي
#بيع حزام محمد علي كلاي

حوارات

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اتجاهات البوصلة المغناطيسية
اتجاهات البوصلة المغناطيسية

2022-07-24

أهم النصائح للمسافرين
أهم النصائح للمسافرين

2022-07-20

كيف نجحت القوات المكسيكية في اعتقال بارون المخدرات المدان منذ 37 عاما؟
كيف نجحت القوات المكسيكية في اعتقال بارون المخدرات المدان منذ 37 عاما؟

2022-07-18

الأكثر قراءة

شهيدان وإصابات بنابلس واشتباكات مع الاحتلال في قباطية

شهيدان وإصابات بنابلس واشتباكات مع الاحتلال في قباطية

2022-07-24

"قواعد سلاح الجو الإسرائيلي ستصاب بشلل كامل بالحرب القادمة"

2022-07-24
قتيل في جريمة طعن بالخليل

قتيل في جريمة طعن بالخليل

2022-07-24
حالة الطقس: موجة الحر تستمر حتى الخميس

حالة الطقس: موجة الحر تستمر حتى الخميس

2022-07-24
إسرائيل تبحث سبل الرد على قرار روسي محتمل بشأن الوكالة اليهودية

إسرائيل تبحث سبل الرد على قرار روسي محتمل بشأن الوكالة اليهودية

2022-07-24