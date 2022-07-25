بيع حزام محمد علي كلاي بمعركة الأدغال مقابل 6.1 مليون دولار

بيع حزام بطولة محمد علي من معركة اللقب للوزن الثقيل عام 1974 ”رامبل إن ذا جانغل” أو معركة الأدغال في مزاد، يوم الأحد، مقابل 6.18 مليون دولار.

كان الفائز في المزاد المحتدم على الحزام هو جيم إيرساي مالك فريق إنديانابوليس كولتس، وفقًا لما ذكرته شركة هيرتيدج للمزادات في دالاس.

في تغريدة يوم الأحد أكد إيرساي حصوله على الحزام لمجموعته من تذكارات موسيقى الروك والتاريخ الأمريكي وتذكارات ثقافة البوب التي تجوب البلاد حاليًا.

سيتم عرض الحزام في 2 أغسطس/ آب في منطقة رصيف البحرية السياحية في شيكاغو وفي 9 سبتمبر/ أيلول في إنديانابوليس.

وغرد إرساي على تويتر قائلا: "فخور لكوني الحائز له!".

قال كريس آيفي، مدير المزادات الرياضية في هيرتيدج، في بيان: "بعد عدة ساعات من مشاهدة اثنين من مقدمي العطاءات يتجولان ذهابًا وإيابًا فوق هذا الحزام، ثبت أن هذه معركة جديرة بالمنافسة".

كانت معركة عام 1974 واحدة من أكثر اللحظات التي لا تنسى في الملاكمة.

منع علي المخيف جورج فورمان من استعادة لقب الوزن الثقيل في دولة زائير الأفريقية.

فاز علي بالقتال بالضربة القاضية في الجولة الثامنة.