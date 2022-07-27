هل تعلم أنه من الرائج والطبيعي جدا في الكثير من الدول الأوروبية أن يعرض الشخص ما يملكه من ملابس لم تعد تناسب عمر أولاده على سبيل المثال على مواقع وصفحات مخصصة لهذا الغرض بالمجان أو بسعر رمزي؟ وأنه أمر أقل من عادي أن يجيب شخص آخر ميسور الحال أنه مهتم بهذه القطع المستعملة ليلبسها لأولاده؟

لا تنشأ أهمية تدوير الملابس والأحذية من أساس اقتصادي فقط ولكن أيضا يمكن القول إن له أهمية بيئية وإنسانية أيضا. ولذلك من المهم التخلص من العقلية السطحية التي تعتبر اقتناء أغراض مستعملة أو تجديد الملابس القديمة، مهما كان نوعها، أمرا معيبا وفهم أن هذا الأمر ليس دليلا على الحاجة أو البخل بالضرورة وإنما يمكن أن ينبع من أسباب أخرى. لذلك نقدم لكم مجموعة من النصائح التي تتعلق بطرق تدوير الملابس والأحذية القديمة.

التبرع بالملابس القديمة

من المهم أثناء اختيار قطع الملابس التي تنوي التبرع بها أن تكون حالتها جيدة أي أنها خالية من العيوب مثل البقع التي لا تزول أو التمزق أو التغير في الشكل أو اللون. يمكن فرز الملابس أو القطع هذه في صناديق من الورق المقوى وتحديد نوع محتوى كل منها من حيث العمر أو نوع الملابس مثل "معاطف، سراويل...".

في حال قررت التبرع بهذه القطع إلى الجمعيات المختصة أو دور الأيتام فهو أمر جيد جدا، إلا أنه لا بأس بالتبرع بها لأشخاص مقربين مثل الأخوة والأخوات وأولادهم أو الجيران طالما يتم التبرع بطريقة لبقة ودون إهانة أو استخفاف بالشخص.

إصلاح الملابس

لكل شخص بعض القطع المفضلة من الملابس أو الأحذية وغالبا ما يحزن الشخص إذا تعرضت هذه القطع المميزة للضرر كأن تعلق في مسمار بارز أو تتلوث ببعض المواد الكيميائية التي تترك أثرا دائما مثل الكلور. يمكن في بعض الحالات التوجه إلى الخياط لإجراء بعض الإصلاحات والتعديلات على القطع التي تعرضت لتمزق ما. فيتم تقصير الكم أو إضافة قطعة من الدانتيل أو حتى ستيكر معين بالنسبة لملابس الأطفال. أما في حالة الكلور أو غيره من البقع فيمكن تقبل الموضوع واعتباره أمرا إيجابيا عبر القيام بزخرفة معينة بنفس المادة على قطعة الملابس.

تغيير الغرض من الملابس

عندما تصبح قطع الثياب قديمة وخصوصا بعد سنوات من ارتدائها وغسلها ليس من الضروري رميها، وإنما يمكن تحويلها إلى ملابس مخصصة للعمل بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يقومون بأعمال جسدية صعبة، أو للأشخاص الذين تستهويهم زراعة الحدائق والأعمال اليدوية التي تتضمن العمل بالدهان وبعض المواد الأخرى. من الشائع أيضا لدى ربات المنازل أن يخصصن بعض قطع الملابس للتنظيف والطبخ خوفا من تلوث ملابسهن الأنيقة ببعض المواد الكيميائية أو أن تصبح رائحتها بصلا وثوما.

تحويل الملابس إلى أشياء أخرى

تمتلء منصات التواصل الاجتماعي بفيديوهات تبين طريقة الاستفادة من الملابس القديمة عبر تحويلها إلى مقتنيات منزلية أخرى. عادة ما تكون هذه المقتنيات أشياءً بسيطة لا يصعب شراء مثلها من الأسواق إلا أن القطع المصنوعة يدويا لها جمالية خاصة أيضا. على سبيل المثال، وهو ليس بالمثال الجديد لأن الجدات كنّ يطبقن هذه النصيحة سابقا، يمكن صنع الأرائك من الملابس القديمة عبر تقطيعها وحشوها في قطع قماشية مربعة قد تكون مصنوعة هي الأخرى من الملابس القديمة.

طريقة صنع بساط صغير من الجوارب القديمة

قد تكون الجوارب من أكثر القطع التي يتم استهلاكها فمنها ما يهترئ من كثرة الاستعمال ومنها ما يقع ضحية "وحش الغسالات الأوتوماتيكية خاطف الجوارب". ليس من الضروري أن يتم رمي الجوارب القديمة بغض النظر عن حالتها لأنه يمكن تحويلها إلى بساط صغير أو (دعاسة) توضع أمام باب المنزل أو الحمام عبر الطريقة التالية:

يفضل التأكد من نظافة الجوارب كلها قبل البدء بهذه العملية. يتم قص الجوارب بشكل أفقي للحصول إلى قطع على شكل حرف O وبعرض لا يتجاوز 1 سم. قد تحتاج إلى كمية كبيرة من الجوارب حسب حجم البساط المراد صنعه. كل ما تحتاج إليه الآن هو سنارة كروشيه. يتم صنع حبل طويل يشبه شكل عروته الجديلة باستخدام السنارة دون الحاجة إلى أي خيط أو قطعة أخرى. عند الانتهاء من صنع هذا الحبل، يتم لفه على شكل حلزوني أو دائري. يمكن استخدام الإبرة والخيط لتثبيت الحبل على شكله الدائري في هذه المرحلة أو حتى سنارة الكروشيه مع خيط سميك.

ترميم بعض القطع الجلدية

يتعرض الجلد بعد الاستخدام الطويل أو التعرض لعوامل الرطوبة أو حتى الحرارة إلى تغيرات لا يمكن إصلاحها بسهولة مثل التقشر وتغيير اللون. قد يكون من المفيد التوجه إلى محلات الدباغة المختصة لإصلاح هذه الأضرار واستعادة رونق القطعة الجلدية. إلا أنه في بعض الأحيان قد يكون من الصعب القيام بهذه الخطوة، لكن ذلك لا يعني أن القطعة قد انتهى عمرها.

بالنسبة للأحذية الجلدية التي تتعرض للتقشير يمكن شراء قماش من لون مناسب وغراء خاص بالجلديات وصنع أنماط وأشكال معينة بهذا القماش في مكان الضرر أو حتى على كامل الحذاء حسب حجم الضرر. يمكن أيضا تقشير كامل القطعة من الطبقة الخارجية للجلد لدرجة حفها بليفة تنظيف الصحون المعدنية للتخلص من أي بقايا قد تتقشر في المستقبل، ثم شراء دهان مخصص للأحذية الجلدية ودهانها كاملة.

استخدام الملابس لأغراض التنظيف

بالطبع سيدات المنازل العربيات لسن بحاجة إلينا لنقدم هذه النصيحة حيث يعتبرن خبيرات بتحويل الملابس القديمة إلى خرق للمسح في المطبخ والمنزل. تتميز القطع القطنية بإمكانية عالية على امتصاص الماء والرطوبة كما أنها صديقة للبيئة حيث يمكن غسلها على عكس المناديل التي تستخدم مرة واحدة.

استخراج الأزرار والسحابات

في بعض الأحيان يكون الأمر ميؤوسا منه في تدوير بعض قطع الملابس، ومع ذلك يمكن استخراج الأزرار من المعاطف والقمصان والاحتفاظ بها وخصوصا إذا كانت حالتها جيدة وشكلها مميزا، كما يمكن استخراج السحاب وغيره من الإكسسوارات من الأحذية والحقائب النسائية واستخدامها لأغراض أخرى في المستقبل.