دليلك الشامل عن شلالات نياغرا

أين تقع شلالات نياغرا وكم يبلغ عددها؟

شلالات نياغرا أو (ناياغرا) هي مجموعة تتألف من ثلاث شلالات على النهاية الجنوبية من وادي نياغرا وتقع ما بين ولاية أونتاريو في كندا وولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية. أكبر هذه الشلالات هو شلال حذوة الحصان الموجود على الحدود بين البلدين سابقي الذكر ويعرف أيضا باسم "الشلال الكندي".

أما الشلال الأميركي وشلال طرحة العروس فيقعان في أراضي الولايات المتحدة وهما أصغر من الشلال الكندي. ويفصل شلال طرحة العروس عن شلال حذوة الحصان جزيرة اسمها جزيرة الماعز وعن الشلال الأميركي جزيرة لونا وتقع الجزيرتان جغرافيا داخل الأراضي الأميركية.

ينبع نهر نياغرا من بحيرة إيري ويصب في بحيرة أونتاريو، ويوصف تدفقه بأنه أقوى معدل تدفق في أميركا الشمالية. يبلغ الارتفاع الأقصى لشلالات نياغرا أكثر من 50 متر ويتدفق حوالي 168.000 م3 من الماء كل دقيقة من الزمن عبر الشلالات مجتمعة وأضخمها هو شلال حدوة الحصان.

تشتهر شلالات نياغرا لجمال منظرها وتميزه والطاقة الكهربائية التي يتم إنتاجها بقوة مياهها. ويعتبر التوفيق بين الأغراض السياحية والتجارية والصناعية تحديا كبيرا بالنسبة للقائمين على الشلالات منذ القرن التاسع عشر.

السياحة على شلالات نياغرا

يتوافد أكبر عدد من السياح إلى شلالات نياغرا خلال الصيف سواء في النهار أو الليل. فعلى الجانب الكندي يتم إضاءة جانبي الشلال حتى منتصف الليل لإتاحة الفرصة للسياح بالتمتع بمنظر المياه المتدفق ليلا تحت هذه الأضواء. وقد بلغ عدد السياح فيها في عام 2007 حوالي 20 مليون سائحا، وفي العام 2009 كان من المتوقع أن يزور الشلالات 28 مليون سائحا.

من أشهر عوامل الجذب السياحي في الشلالات رحلة سيدة الضباب على القارب والتي جرى تسميتها تيمنا بشخصية أسطورية هندية من تاريخ المنطقة كانت تحمل المسافرين إلى بر الأمان من تحت الشلالات وقد جرى تغيير اسم هذه الرحلة عام 2014 إلى رحلة هورن بلور المائية (نافخ البوق). كما أن هناك رحلات أخرى على القارب على جانبي الشلالات. هذا ويحوي الجانب الكندي منتزه الملكة فيكتوريا المطل على شلالات الجانب الأميركي.

أما على الجانب الأميركي فقد جرى إنشاء أرصفة وممرات عبر منتزه بروسبيكت بوينت الذي يضم برج مراقبة ورصيفا لاستقبال السياح العابرين في رحلة سيدة الضباب. كما أن جزيرة الماعز تقدم منظورا أوضح وأجمل على الشلالات ويمكن الوصول إليها سيرا على الأقدام أو عبر العربات باستخدام الجسر الذي تم بناؤه فوق الشلال الأميركي.

يمكن الوصول أيضا إلى كهف الرياح من جزيرة الماعز عبر مصعد يقود المتسلقين إلى منطقة تحت شلال طرحة العروس، ومن جزيرة الماعز أيضا يمكن الوصول إلى جزيرة الأخوات الثلاث التي تحوي تمثالا للعالم نيكولا تيسلا وتطل على البحيرة والشلالات الثلاث والوادي. يمكن القول إن كل عوامل الجذب السياحية هذه موجودة في منتزه شلالات نياغرا.

توليد التيار الكهربائي وشلالات نياغرا

استثمار طاقة مياه نياغرا الأميركية في السابق

كانت أول محاولة لاستثمار طاقة مياه شلالات نياغرا عام 1750 محاولة بسيطة ومتواضعة من قبل دانييل جونكير الذي بنى قناة فوق الشلال بهدف لتشغيل طاحونته.

قام بيتر وأغسطس بورتر بشراء منطقة الشلالات كاملة عام 1805 من حكومة ولاية نيويورك وقاما بتوسيع القناة بهدف توليد الطاقة الهيدروليكية لطاحونتهما كذلك.

جرى إنشاء شركة تعدين وطاقة شلالات نياغرا عام 1853 وقامت هذه الشركة في وقت لاحق ببناء القناة التي جرى استخدامها لتوليد الكهرباء فيما بعد.

جرى بناء أول محطة هيدروكهربائية على شلالات نياغرا عام 1881 تحت إشراف جيكوب شولكوب.

أنتجت هذه المحطة تيارا كهربائيا مستمرا قادرا على تشغيل الطواحين المحيطة وإنارة شوارع القرى المجاورة.

نشأت شركة طاقة شلالات نياغرا بهدف توسيع قدرة شلالات نياغرا الكهربائية.

في العام 1890 جرى تشكيل لجنة عالمية مكونة من 5 أعضاء بقيادة السير ويليام طومسون وعضوية علماء بارزين للنظر في توسيع قدرة شلالات نياغرا الهيدروكهربائية ودرسوا 17 مشروعا قدم إليهم من دون التوصل إلى قرار بهذا الخصوص.

في العام 1895 جرى التوصل لإنتاج تيار كهربائي متناوب من شلالات نياغرا.

في العام 1896 قام عمالقة الأعمال والتمويل جي بي مورغان وجون جيكوب أستور الرابع بتمويل مشروع بناء توربينات لإنتاج ما يعادل 75 ميغاواط من الكهرباء جرى تغذية أماكن بعيدة بها مثل بوفالو التي تبعد 32 كم عن الشلالات.

في العام 1956 حصل انزلاق للأرض تحت محطة التوليد ما دمرها جزئيا وقد أثر ذلك في القوة الإنتاجية لها وهدد آلاف فرص العمل بالزوال.

كنتيجة للكارثة السابقة جرى الموافقة على مشروع إعادة تطوير نياغرا الذي منح سلطة كهرباء نيويورك الصلاحية لتطوير حصة الولايات المتحدة من شلالات نياغرا من حيث الاستثمار الهيدروكهربائي.

استثمار طاقة مياه نياغرا الكندية في السابق

أما الجانب الكندي فقد شارك في سباق استثمار طاقة شلالات نياغرا متأخرا حيث باشرت حكومة أونتاريو في 1906 عمليات نقل كهربائية تحت السلطة العامة وجرى تغذية أماكن عدة على الجانب الكندي منها.

توليد الكهرباء من شلالات نياغرا اليوم

لا زالت شلالات نياغرا أكبر محطة منتجة للكهرباء في ولاية نيويورك بقوة توليد تقدر بـ2.4 ج.و وتعتبر محطة لوستون وروبرت موزس أهم محطة توليد كهرباء على الشلالات.

وفي العام 2005 قامت شركة توليد كهرباء أونتاريو المسؤولة عن محطات سير آدام بيك بمشروع هندسي كبير أسمته مشروع نفق نياغرا لزيادة إنتاج الطاقة عبر بناء نفق بقطر 12.7 م وطول 10.2 كم. وجرى إطلاق العمل به عام 2013 ما ساعد على إنتاج ما يبلغ 150 ميغاواط من الكهرباء التي تغذي أكثر من 160000 منزلا تقريبا.

مستقبل شلالات نياغرا

يقدر معدل الحت لشلالات نياغرا لحوضها بـ30 سم في العام وقد انخفض عن المعدل السابق للحت فيها وكان يبلغ 91 سم في العام. وعلى هذا المعدل يمكن القول إن شلالات نياغرا بعد حوالي 50000 عام ستكمل حت حافة الشلالات التي يبلغ ارتفاعها حاليا 32 كم وتستوي مع مستوى مياه بحيرة إيري لتختفي بذلك هذه الشلالات.