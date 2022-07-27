هناك فرق شاسع ما بين تجربة سياحية جيدة أو اعتيادية والتجربة السياحية التي لا تنسى. هناك الكثير من العوامل التي تساهم بصنع تجربة من العمر أثناء زيارة بلد أو عدة بلدان أخرى بغرض السياحة وواحدة من هذه العوامل هو الدليل السياحي المتميز. قد يكون من الصعب تحديد كفاءة الدليل السياحي مسبقا قبل القيام بالرحلة أو حجزها إلا أن هذا المقال قد يوفر نقاطا مهمة لمن يعملون في مجال السياحة أو من ينوون الانخراط بهذا المجال.

صفات الدليل السياحي الناجح الشخصية

الحماسة

قد لا يكون من المبالغة القول إن الحماسة هي أهم صفات الدليل السياحي الناجح حيث بإمكان السياح الإحساس إذا ما كنت شغوفا لهذا العمل وتود أن تكون بينهم وأن تقود رحلتهم أم لا. وبطبيعة الحال فإن الشخص الشغوف بعمله يحاول الحصول على معلومات إضافية عنه وصقل مهاراته وتوسيع معلوماته مما يجعله ذو كفاءة أكثر.

مهارات اجتماعية جيدة

من المهم للدليل السياحي تذكر أنه ليس أستاذا في مدرسة يلقن الطلاب بعض المعلومات. هذا يعني أنه سيتمكن من نقل تجاربه ومعلوماته عن المواقع السياحية والأثرية بطريقة مميزة تشد السياح ليس فقط للاستماع إليه وإنما أيضا المشاركة فيما يقوله عبر توجيه بعض الأسئلة له أو حتى مشاركة تجاربهم السابقة في الموقع أو في مواقع مشابهة. تضمن مهارات الدليل السياحي الاجتماعية تجربة جماعية مثيرة وأنه قادر على خلق جو إيجابي من الألفة والمودة بينه وبين الفريق السياحي وبين أفراد هذا الفريق أيضا.

التواصل الجيد

قد تكون هذه النقطة مهمة في كل المهن في الحقيقة وليس فقط في مهنة الدليل السياحي. تمثل هذه المهارة قدرة الدليل السياحي على تقدير الأشخاص وتقييم الجو في الفريق بالإضافة إلى قدرته على التحدث بشكل واضح ولبق ومسموع من قبل الجميع. على الدليل السياحي أيضا أن يتمتع بمهارات استماع عالية أيضا لمعرفة اهتمامات ورغبات السياح الذين يرافقونه لتكون العلاقة بينهم تفاعلية. يتحدث الدليل السياحي مع عدد كبير من الأشخاص الجدد يوميا وبذلك يكتسب هذه المهارة مع الخبرة والتدريب وبيده أن ينميها أو لا.

الانطلاق في الحياة

تعتبر هذه الصفة كذلك واحدة من الصفات التي يتسم بها الأشخاص المثيرون للاهتمام وغير المملون في الحياة بشكل عام وليس فقط بالنسبة لمهنة الدليل السياحي وهي محصلة كل الصفات الشخصية التي ذكرناها سابقًا وتحمل مهارات التواصل إلى مستوى آخر تماما.

قد يكون هناك بعض الغرابة والارتباك عند الالتقاء بمجموعة جديدة من الناس ويفترض بالدليل السياحي أن يكون قادرا على كسر هذا الحاجز بسهولة في كل مرة ومع كل مجموعة لأن ذلك يضمن أن أفراد المجموعة يصبحون قادرين على الكلام والتواصل مع بعضهم البعض ومع الدليل السياحي كذلك.

كما تتضمن هذه الصفة القدرة على شد انتباه الأشخاص ببعض الحكايا والمعلومات الغريبة وحتى النكات ويمكن لهذه الأمور أن تكون صعبة بالنسبة للأشخاص الانطوائيين.

خفة الدم

إن الحس الفكاهي وخفة الدم سلاح مهم جدا لنجاح الدليل السياحي في مهنته. كما أن القدرة على قول شيء مضحك بالفعل أثناء الأوقات الصعبة والأزمات قد تنقذ الموقف والرحلة كاملة من الانزعاج والفشل لأن الضحكة هي السلاح الأكثر قدرة على قطع التوتر والضيق.

صفات الدليل السياحي الناجح المهنية

التنظيم

من البديهي أن الدليل السياحي الذي يقود فريقا كاملا من السياح وبرنامجا مكتظا من الأماكن التي يجب زيارتها والنشاطات التي يجب تجربتها يجب أن يكون منظما وقادرا على تنظيم مهماته وجدول أعمال الرحلة.

يتضمن ذلك من بين الكثير من الأمور وضع نطاق معين للتوقعات الخاصة بالرحلة وإعلام السياح عن مواقع الزيارة والوقت المخصص في كل منها وطول الرحلة الكلي وما يتوجب عليهم إحضاره وأي أمور خاصة أو استثنائية. بهذه الطريقة يمكن للدليل السياحي أو ينجز كل مهماته ويبدو مرتاحا فيها.

الدقة

تأتي صفة الدقة مترافقة مع التنظيم ومهاراته، حيث من الطبيعي أن يشعر السياح على سبيل المثال بالانزعاج والخيبة إذا تأخر الدليل السياحي عن وقت الرحلة وأتى متأخرا.

القدرة على معالجة المشاكل

إن القدرة على الارتجال مطلوبة دائما لدى الدليل السياحي وليس فقط في أوقات الأزمات والمشاكل سواء واجهته بعض العراقيل البسيطة في برنامج الرحلة المعد مسبقا أو حتى في الأزمات والمشاكل الكبيرة. من صفات الدليل السياحي المتميز أن يقدر على تهدئة وطمأنة الأشخاص وأن يكون متحضرا للطوارئ الصحية وخصوصا أن بعض البرامج السياحية تكون أحيانا أخطر من غيرها.

الصبر

إن الصبر والقدرة على تحمل أمزجة وأهواء الناس والمشاكل التي قد تطرأ من أهم صفات الدليل السياحي الناجح. قد يضطر في بعض الأحيان الدليل السياحي إلى التوقف وشرح حدث تاريخي معين يتصف بالتعقيد والإجابة على الأسئلة التي يمكن أن إجابتها قد وردت بوضوح من قبل، كما قد يضطر للتحرك بطريقة بطيئة جدا لينتظر بعض الأشخاص ذوي الصحة الجسدية الضعيفة.

معرفة عدة لغات

بالرغم من أن معرفة عدة لغات تعتبر ضرورة عند البعض إلا أنها قد تعتبر مجرد إيجابية إضافية بالنسبة للبعض الآخر. بكل الأحوال من الضروري أن يكون دليلك السياحي يتحدث لغتك أثناء الرحلة واللغة المحكية في مكان السياحة لضمان تجربة فريدة.

المعرفة التاريخية والجغرافية

من المهم بالنسبة للدليل السياحي معرفة الحقائق والتفاصيل حول الموقع الطبيعي أو الأثري الذي تزوره المجموعة عن ظهر قلب. أي أن الدليل يجب أن يكون قادرا على التحدث عن الموقع دون الحاجة إلى قراءة شيء معين عن دفتر ملاحظات أو عن بروشور الرحلة مثلا.

بالطبع يجب أن تكون معلومات الدليل مؤكدة ودقيقة وفي حال جرى سؤاله عن شيء معين لا يعرفه فالأفضل أن لا يبدأ التأليف وإنما لا عيب في أن يخبر السائح الذي وجه له السؤال أنه بحاجة للتأكد من الإجابة قبل إعطائها له. يعني ذلك أن الدليل السياحي مستعد دائما للتعلم وتطوير معلوماته ومهاراته. تتضمن هذه الصفة أيضا قدرة الدليل السياحي على سرد القصص والأحداث بطريقة مميزة وسلسة.