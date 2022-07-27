كيفية معالجة حشائش الأرض

تعد الحشائش الموجودة في أرض زراعية من ألد الأعداء لدى كل المزارعين، لأنها تشارك المحاصيل في امتصاص الماء والأملاح المعدنية من التربة لذلك فإنها تسبب إعاقة في نمو وتطور النباتات والمحاصيل المزروعة.

واخترع المهتمون بعلوم الزراعة والتكنولوجيا الحديثة عدة وسائل لمكافحة الحشائش والقضاء عليها، منها وسائل تقنية ومنها طرق ميكانيكية وكيميائية ولم يستغنوا عن الطرق الشعبية القديمة.

ما هي أضرار الأعشاب والحشائش؟

تقوم الأعشاب والحشائش الطويلة بحجب أشعة الشمس عن النباتات والمحاصيل الصغيرة. مشاركة الأعشاب للمزروعات بالرطوبة والغذاء، ما يؤدي إلى انخفاض إنتاج المحصول بنسبة قد تصل إلى 50%. توجد أعشاب سامة قد تنمو بين محاصيل الحبوب والعلف، لذلك تشكل خطرا على الحيوان والإنسان. توجد أنواع حشائش وأعشاب طفيلية تتغذى على عصائر المزروعات التي تتطفل عليها. توجد الكثير من الأعشاب والحشائش التي يمكن أن تحمل العدوى والأمراض للمحاصيل. يمكن أن تتلقح المحاصيل الزراعية من قبل الأعشاب الضارة التي تكون من نفس فصيلتها والمتواجدة في نفس المكان معها، ما يؤدي إلى سوء في الإنتاج وتدهور في الصفات المتنوعة.

هل توجد حشائش وأعشاب مفيدة؟

نعم توجد أعشاب وحشائش مفيدة يستخدمها الإنسان في عدة أمور هي:

بعض الأعشاب نستخدمها لأغراض طبية مثل البابونج والزعتر البري وغيرها الكثير. بعض الأعشاب نستخدمها لأغراض عطرية مثل النعناع وإكليل الجبل. بعض الحشائش يستخدمها الإنسان كغذاء مثل الهندباء، الكينوا والقراص. بعض الأعشاب والحشائش لها القدرة على الحماية من الآفات الحشرية مثل نبات القراص ونبات اليارو. بعض الحشائش كالهندباء تحسن من نمو المحاصيل وذلك عندما تنمو بجانب نباتات الفصيلة القرعية مثل الخيار والقرع. تستخدم بعض الأعشاب في التسميد العضوي، لكن بعد أن تنتج بذورها. القدرة على تحديد نوعية التربة وجودتها من خلال الحشائش البرية الموجودة فيها، مثلا عند رؤية نبات السرخس ونبات ذيل الحصان فتكون التربة حامضية، وفي حال رؤية نبات الخشخاش فإنَ التربة تكون ملحية، أما رؤية نبات الأفسنتين دليل على أنَ التربة جافة، ورؤية نبات الكينوا والقراص فهو دليل على أنَ التربة خصبة.

ما هي مبادئ معالجة الحشائش ومكافحتها؟

عند إزالة الأعشاب والحشائش الضارة من الأرض، فإنه يجب التأكد من إزالتها من الجذور وعدم ترك أي أثر للجذور في الأرض، كي لا يعود النبات بالنمو من جديد.

عند إزالة الأعشاب من الأرض يجب سحبها بعناية كي لا تنتشر البذار على التربة وتنمو من جديد.

عند إزالة الحشائش والأعشاب نتخلص منها ولا نتركها على التربة.

في حال جرى استخدام مجرفة لإزالة الأعشاب يجب الانتباه لعدم إتلاف النباتات المزروعة أو قطع جذور الأعشاب فقط، ويفضل عدم استخدامها مطلقا.

ما هي طرق معالجة الحشائش والأعشاب؟

توجد عدة طرق لمكافحة الأعشاب ومعالجتها لذلك بإمكان كل مزارع أن يختار الطرق التي تناسبه والتي تكون ملائمة أكثر مع محاصيله ومن هذه الطرق هي:

الطرق الميكانيكية

حراثة الأرض

يتم ري الأرض الزراعية ثم حراثة الأرض للتخلص من الأعشاب والحشائش الموجودة في التربة قبل زراعتها، وبالتالي يتم قلب التربة لتتعرض لأشعة الشمس حتى يتم تعقيمها ما يؤدي إلى موت الأعشاب، بشرط عدم استخدام محراث قلاب كي لا تُدفن الحشائش في أعماق التربة وتعاود الظهور مرة أخرى.

قلع الأعشاب باليد

يفضل تنقية الحشائش وقلعها باليد وهي صغيرة لسهولة اقتلاعها بهذا العمر وكي لا تنافس النباتات والمحاصيل على الرطوبة والغذاء، وذلك لصعوبة مقاومتها بالعزاقات الآلية عند وجود المحاصيل الأخرى.

الحرق

يتم استخدام هذه الطريقة قبل زراعة أي محصول لتثبيط نمو الحشائش ومنع انتشار بذورها، بشرط القدرة على التحكم باللهب في ظروف جوية مناسبة لمنع انتشاره في الأطراف وتأثيره على أراض أخرى.

الرعي

يمكن رعي الحيوانات والماشية في الأراضي والحقول بعد حصاد المحاصيل وقبل زراعتها من جديد وقبل تكوّن البذور في الحشائش لتتغذى على جذور المحاصيل المتبقية والحشائش الموجودة وبالتالي تنظف الحقول من الأعشاب، كما أنَ الحيوانات التي تقوم بالرعي عند مشيها على التربة تقوم بقتل جذور الأعشاب.

غمر الأرض بالماء

يمكن غمر الأرض بالماء وذلك لقطع الأوكسجين اللازم للتنفس عن بعض الأعشاب والحشائش، وبالتالي تقليل إنبات البذور.

حش الأعشاب

يتم حش الأعشاب والحشائش أثناء فترة الإزهار بواسطة آلات بدائية مثل الشرشرة أو المنجل، ويجب عدم التأخير في حشها حتى لا تتكون البذور.

الطرق الكيميائية

تعد مبيدات الأعشاب المصنوعة من مواد كيميائية ذات مفعول سريع وفعالية عالية، لكنها مضرة للبيئة والتربة والحيوانات والإنسان والنباتات الأخرى، ويمكن أن يؤثر رش المبيدات على الأعشاب بالنباتات الأخرى المزروعة بقربها ما يؤدي لحرق أوراقها بآثار المبيد أو موتها، كما تقلل هذه المبيدات من جودة التربة، لذلك ينصح بالابتعاد عن هذه الطريقة واستخدام الطرق الأخرى بدلا منها.

الطرق الزراعية

زراعة نبات منافس

يمكن زراعة محصول منافس للحشائش الموجودة في الأرض الزراعية لكي ينمو مجموعه الخضري بسرعة ويحجب ضوء أشعة الشمس عن هذه الحشائش، فيعيق من قيامها بعملية التركيب الضوئي وبالتالي عدم قدرتها على تركيب غذائها بنفسها ما يعطل نموها.

استعمال الدورة الزراعية

يجب تبديل زراعة المحاصيل كل عام وعدم تكرار المحصول نفسه مرتين في الأرض ذاتها، ويجب أيضا عدم زراعة محصول ما في أرض مليئة بنوع متوافق معه من الأعشاب أو الحشائش حتى لا يؤثر عليه بشكل كبير.

طريقة الزراعة المناسبة

ينصح بزراعة المحاصيل بطريقة الشتل في صفوف وخطوط متتالية لسهولة معالجة الحشائش والتخلص منها بهذه الطريقة، لأنه يصعب إجراء عمليات الخدمة للمحاصيل التي تزرع بطريقة البذار.

الطرق الحيوية

يوجد في الطبيعة أعداء طبيعية للأعشاب والحشائش تقوم بالتغذية عليها أو تقوم بإصابتها بأمراض وآفات معينة، مثل الفطريات والحشرات والعناكب والبكتريا والفيروسات، لكن هناك خطر على المحاصيل والمزروعات والكائنات الحية التي تعيش في التربة أيضاً، لذلك يجب أن يراعي المزارع ما يلي في حال لجأ إلى استخدام الطرق الحيوية:

أن يكون العدو الطبيعي المستخدم في المكافحة الحيوية متخصص في هذه الأعشاب والحشائش المراد مكافحتها ولا يؤثر أو يتغذى على نباتات أو محاصيل أخرى. أن تكون الحشرة أو العدو الطبيعي المستخدم ذو كفاءة عالية، أي في حال تسبب بالضرر فيجب أن يكون هذا الضرر أقل من الأضرار الناتجة عن وجود الحشائش.

عدم وجود أعداء لهذه الأعداء الطبيعية المستخدمة في المكافحة بالمكان والبيئة الموجودة فيها كي لا تتغذى عليها.