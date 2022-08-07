أطول كلمة غير معترف بها في اللغة الإنجليزية

تعتبر أطول كلمة في اللغة الإنجليزية كابوسا حتى للناطقين بهذه اللغة كلغتهم الأم حيث تتألف من 189.819 حرفا وهي الاسم الكيميائي لأحد مركبات بروتين التيتين الموجود في جسم الإنسان وتحتاج إلى حوالي 75 صفحة للتمكن من كتابتها ويستغرق نطقها حوالي ثلاث ساعات متواصلة. لا توجد هذه الكلمة في أي من قواميس اللغة الإنجليزية المعترف بها وهنالك خلاف حول الاعتراف بها من قبل اللغويين كأطول كلمة في هذه اللغة أم لا. يمكن البحث عن فيديو لرجل يقرأ هذه الكلمة على يوتيوب ولكن ينصح بتحضير كمية من الفشار والمشروبات قبل التفرج على هذا الفيديو لأن المشاهد قد يحتاج إلى التسلية خلاله. في المرتبة الثانية من هذه اللائحة تأتي كلمة تقنية أخرى تتألف من 1909 أحرف وتعود لمركب كيميائي يعرف بـ(E. Coli- TrpA P0A877) وهي موجودة في هذه اللائحة لأنها موجودة في أحد الأبحاث العلمية الذي جرى نشره في المجلات الاختصاصية وهي كذلك لا تنال اعتراف اللغويين وغير موجودة في قواميس اللغة الإنجليزية. هنالك فرق شاسع بين عدد أحرف الكلمة التي تأتي في المرتبة الثانية من هذه اللائحة والكلمة التي تحتل المركز الثالث لأنها تعتبر بسيطة وصغيرة بهذه المقارنة وتتألف فقط من 183 حرفا وهي عبارة عن طبق طعام خيالي ولم يرد ذكرها في أي من قواميس اللغة وهي ترجمة من اليونانية القديمة مدموجة من عدة كلمات وهذا أحد الأسباب الذي جعل اللغويين لا يعترفون بمركزها كأطول كلمة في اللغة الإنجليزية.





أطول كلمات اللغة الإنجليزية المعترف بها

Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis

تتألف هذه الكلمة من 45 حرفا ومن المتعارف عليه أنها أطول كلمة في اللغة الإنجليزية وتشير إلى أحد الأمراض التنفسية التي تنتج عن استنشاق غبار الكوارتز ويمكن الإشارة إلى هذه الحالة باسم Silicosis أيضا لكن بالطبع هذا الاسم الضئيل غير ممتع أو مميز مثل الكلمة الطويلة. توجد هذه الكلمة في المراجع والقواميس الطبية والتقنية الكبرى وهي نتاج دمج مجموعة من الكلمات مع بعضها البعض. تجدر الإشارة إلى أن هذه الكلمة ترد في الأبحاث والدراسات المكتوبة ولكنها لا تستخدم أبدا في التواصل الكلامي.

Hippopotomonstrosesquippedaliophobia

تعني هذه الكلمة "رهاب الكلمات الطويلة" وعلى سبيل المفارقة تتألف من 36 حرفا فقط. كان يمكن أن تكون هذه الكلمة مفيدة جدا وخصوصا للأشخاص الذين يتعلمون اللغة الإنجليزية كلغة ثانية ويخافون من الكلمات الطويلة ذات العشر حروف مثلا لو أنها كانت أقصر بقليل... أقصد بكثير.

Supercalifragilisticexpialidocious

تتألف هذه الكلمة من 34 حرفا وهي مأخوذة من فيلم "ماري بوبينز" وتستخدم عند العجز عن إيجاد شيء لقوله.

Pseudopseudohypoparathyroidism

تتألف هذه الكلمة من 30 حرفا وتشير إلى حالة صحية وراثية تتمثل بأعراض مشابهة لأحد الأمراض من دون أن تترافق مع مستويات مضطربة من الكالسيوم والفوسفور في الدم. تعتبر هذه الكلمة الأطول في اللغة الإنجليزية من دون أن تتألف من دمج أكثر من كلمة مع بعضها البعض وهي موجودة في المعاجم الكبرى.

Floccinaucinihilipilification

تعني هذه الكلمة التي تتألف من 29 حرفا العادة بتسخيف وإهمال وعدم اعتبار الأشياء ذات شأن من قبل أحد الأشخاص وعادة ما تستخدم في سياق كوميدي. يبدو من غير العادل هنا أن نترجم هذه الكلمة إلى العربية بكلمة من 5 أو 7 حروف لكن "تسخيف" أو "استخفاف" هي المرادف الأفضل لهذه الكلمة.

Antidisestablishmentarianism

تتألف هذه الكلمة من 28 حرفا وهي مصطلح سياسي يشير إلى حركة حدثت في القرن التاسع عشر في بريطانيا تهدف إلى فصل الكنيسة عن الدولة حيث سعت مجموعة من الأشخاص التي تؤمن بهذا المبدأ إلى فصل الكنيسة أو عدم الارتكاز عليها في إنجلترا كالكنيسة الرسمية للدولة في انجلترا وإيرلندا وويلز.

Honorificabilitudinitatibus

تعتبر هذه الكلمة التي تتألف من 27 حرفا الأطول بين الكلمات التي وردت في أي من أعمال الشاعر والكاتب المسرحي الإنجليزي ويليام شكسبير. تتميز هذه الكلمة الطويلة نسبيا بتواتر بين الحروف الصوتية والصامتة أي أن كل حرف صامت فيها يليه حرف صوتي ثم يليه حرف صوتي وهكذا.

Thyroparathyroidectomized

تشير هذه الكلمة التي تتألف من 25 حرفا إلى حالة طبية تختص بالغدة الدرقية وجارات الدرق.

Dichlorodifluoromethane

كلمة تقنية تتألف من 23 حرفا وهي تشير إلى المركب ذو الرمز الكيميائي CF2CI2.

Incomprehensibilities

تتألف هذه الكلمة من 21 حرفا وتعني ببساطة "استحالة الفهم" وقد كانت تصنف في تسعينيات القرن الماضي بأنها أطول كلمة متداولة في اللغة الإنجليزية.

Strengths

قد لا تكون هذه الكلمة طويلة مثل سابقاتها حيث تتكون فقط من 9 أحرف وليس فيها دمج أو اشتقاق ولكن ما يميزها هو أنها تتألف من 8 أحرف صامتة وحرف صوتي واحد فقط أي أنها مؤلفة من مقطع صوتي واحد بالرغم من عدد أحرفها هذا.

أطول الكلمات في اللغات الأخرى





أطول كلمة في اللغة العربية

تعتبر اللغة العربية واحدة من أصعب اللغات في العالم وتمتاز بكثرة اشتقاقاتها وتراكيبها وتصريفاتها. بالإضافة إلى ذلك تمتاز لغتنا العريقة هذه بحب اللغويين وأهل الاختصاص للإشارة إلى عجائبها وغرائبها والكلمات الصعبة وفنون الدمج والإعراب. وقد أجمع عشاق اللغة العربية وخبراؤها أن أطول كلمة فيها هي "أفاستسقيناكموها" وتعني "ألم نسقكم الماء؟". تتكون هذه الكلمة من 15 حرفا وتضم 9 حركات وتأتي عدة كلمات بعدها من حيث عدد الأحرف مثل (أنلزمكموها، فسيكفيكهم، فاستنسخناهما، فاستضعفناهما، المستصغرون).

أطول كلمة في اللغة السنسكريتية

تتألف أطول كلمة في اللغة السنسكريتية من 195 حرفا وهي تجمع ظروفا وصفات وأفعال وأسماء وأحرف الجر وغيرها في كلمة واحدة لدرجة أن ترجمتها التقريبية إلى العربية تبلغ 100 كلمة إن لم يكن أكثر.

أطول كلمة في اللغة الروسية

Тысячевосьмисотвосьмидесятидевятимикрометровый هي أطول كلمة في اللغة الروسية وتتألف من 46 حرفا وتعني على وجه التحديد (1898 ميكرومتر).

أطول كلمة في اللغة الماورية

الماورية هي لغة السكان الأصليين في آيسلندا وتعتبر لغة مهددة بالانقراض بسبب المد الثقافي والظروف السياسية وشيوع استخدام اللغة الإنجليزية الممنهج في المنطقة. أطول كلمة في هذه اللغة هي Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikomaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu وتتألف من 85 حرفا وهي اسم تلة محلية.