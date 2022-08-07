صنع البوظة في المنزل

قد تكون البوظة وبعض المشروبات والحلويات الباردة والفواكه الصيفية العزاء الوحيد لمحبي الشتاء لتحمل حر الصيف والتعرق المزعج خلال هذا الفصل. في هذا المقال نستعرض لكم طريقة صنع عدة أنواع وطعمات من البوظة في المنزل.

بوظة بطعم الفانيليا

قد تكون هذه الطعمة هي الأشهر في العالم لبساطتها وتوفر مقاديرها ويمكن صنعها بطرق عديدة وقد تكون الأساس الذي يتم إضافة الطعمات إليها للحصول على أنواع مختلفة من البوظة.

مقادير البوظة بطعم الفانيليا

لتر حليب بارد.

علبة من كريمة الخفق.

ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة.

علبة صغيرة من الحليب المكثف المحلّى أو قشطة الحليب المنزلية أو المعلبة.

طريقة صنع البوظة بطعم الفانيليا

بداية نقوم بخفق الكريمة مع الحليب حتى نحصل على القوام الثخين المطلوب. نضيف علبة الحليب المكثف المحلى. إذا وقع اختيارنا على القشطة المنزلية أو المعلبة غير المحلاة فيجب إضافة ملعقتين طعام من السكر المطحون إلى الحليب قبل القيام بخفق الكريمة. نضيف الفانيليا ونخلطها جيدا. نضع الخليط في علبة مناسبة للفريزر ونغطيه بورق النايلون لكي لا تجف الحواف. نترك الخليط في الفريزر لمدة ثلاث ساعات على الأقل. إذا تم تحضير الخليط في اليوم السابق لتناوله فيفضل تقليب الخليط كل ساعتين حتى لا يتجمد تماما.

صنع البوظة العربية

قد يظن البعض أن البوظة العربية هي مجرد بوظة بالفانيليا إلا أن هذين النوعين يختلفان عن بعضهما البعض. تتميز البوظة العربية بما نسميه بالعامية بطعمة "شياط الحليب" وبعض الإضافات الخاصة.

مكونات البوظة العربية

لتر من الحليب.

علبة من القشطة المنزلية أو المغلفة.

نصف كوب سكر مطحون.

ملعقة صغيرة من الملح الصخري.

حبتان مستكة.

ملعقة صغيرة من السحلب.

كوب من الفستق الحلبي.

طريقة صنع البوظة العربية

قبل القيام بأي خطوة يجب التأكد من ذوبان السكر في كمية الحليب تماما. نضيف علبة القشطة إلى خليط الحليب والسكر لتركيز طعم الحليب. نضيف ملعقة السحلب الخام إلى خليط الحليب. نرفع الخليط على نار خفيفة مع التقليب المستمر لأن السحلب يعمل عمل النشا مع الحليب ومع أن كمية السحلب قد تبدو صغيرة إلا أننا لا نحتاج إلى كمية كبيرة من السحلب الصافي الأصلي. عندما يبدأ قوام الخليط بالتغير أي أنه قد بدأ يثخن نضيف حبتين المستكة المطحونة ثم نرفعه عن النار. نترك الخليط يبرد من تلقاء نفسه أو نفرده في صينية واسعة حتى يبرد تماما. نقوم بتقطيع ملعقتين طعام من الفستق الحلبي ونخلطها مع خليط البوظة. نضع ورق نايلون على الصينية التي سنقوم بوضع البوظة فيها لسهولة العمل فيها فيما بعد. نفرد الخليط فوق ورق النايلون على سماكة واحدة (من 1 إلى 2 سم). نرش الملح الصخري على سطح خليط البوظة لكي لا يتجمد الخليط تماما. نضع حبات الفستق الحلبي المتبقية على سطح البوظة ونوزعها جيدا. نغطي سطح البوظة بورق نايلون أيضا وندخله الفريزر لمدة 3 ساعات. عند إخراج البوظة من الفريزر يجب أن يكون للخليط قوام البوظة أي أنه غير قاسي أو متجمد تماما وإذا كان قاسيا بعض الشيء يمكن الانتظار لعدة دقائق قبل مباشرة العمل به. يتم إزالة ورق النايلون عن سطح البوظة ثم يتم لف طبقة البوظة لتصبح بشكل أسطوانة مع الانتباه إلى إزالة الطبقة السفلى من النايلون أثناء اللف وعدم تركها داخل البوظة. يتم تقطيع أسطوانة البوظة وتقديم كل شريحة منها في طبق منفرد وستبدو جميلة وأنيقة جدا.

البوظة النباتية

يمكن صنع الكثير من أنواع البوظة من دون الحاجة إلى الحليب والقشطة والكريمة وغالبا ما تكون هذه الأنواع بطعمات الفواكه أو حتى الكاكاو ويمكن اختيار الكثير من الإضافات إليها للحصول على بوظة تنافس البوظة المغلفة أو التي تنتجها محلات البوظة عبر التجربة.

بشكل عام يستعاض عن الحليب والكريمة والقشطة بواحدة من الفواكه الكريمية مثل الموز أو الأفوكادو وإليكم واحدة من وصفات البوظة النباتية بشكل واضح ودقيق.

مقادير البوظة النباتية

2 موز ويفضل أن تكون ذات قشر أسود أي أنها تجاوزت مرحلة الموز الطازج لأنها تكون أكثر طراوة ويكون طعمها أحلى.

عصير أي نوع من الفاكهة التي تفضلونها مثل الدراق أو التفاح أو البرتقال أو التوت ويمكن استبدال هذا المكون بكوب من القهوة المركزة سريعة الذوبان أو الكاكاو المخلوط بالماء.

قطع صغيرة من الفاكهة التي جرى اختيارها أو قطع من الشوكولاتة أو البسكويت أو حتى من المربى.

ملعقتان من السكر المطحون.

طريقة صنع البوظة النباتية

يتم خلط المكونات مع بعضها جيدا في الخلاط ما عدا قطع الفاكهة التي تضاف من دون خلاط. بالنسبة للسكر فيجب التفكير بالمكونات التي جرى إضافتها ودرجة حلاوة الفاكهة التي جرى اختيارها وتذوق الخليط قبل وضعه في الفريزر للوصول إلى قرار حول إضافة السكر أو أي من المحليات الأخرى أو لا. ويوضع الخليط في الفريزر لمدة ثلاث ساعات ويصبح جاهزا للتقديم.

هل يمكن صنع البوظة من دون براد أو فريزر؟

هناك آلات خاصة بصنع البوظة يمكن شراؤها واستخدامها في المنزل أو شراء قوالب خاصة للبوظة أو حتى وضعها في علب زجاجية أو قابلة للتفريز. لكن المفاجأة أن هناك طريقة تمكنك من صنع البوظة من دون استخدام أي من هذه الآلات والمعدات. يمكن اختيار النكهة التي تناسب ذوقك بدون استثناء لأن هذه الطريقة ستنجح مع أي خليط وبوقت أسرع من صنع البوظة في الثلاجة أو الفريزر.

طريقة صنع البوظة من دون فريزر أو براد