ما هي أكبر دولة في العالم؟

دولة روسيا Russia

تحتل دولة روسيا المرتبة الأولى كأكبر دولة من حيث المساحة على الأرض. كانت تعرف روسيا بالاتحاد السوفييتي أو "روسيا الاتحادية Russian Federation"، وكانت تضم دستوريا 85 كيانا فيدراليا يطلق عليهم "كيانات روسيا الاتحادية" وهم عبارة عن مجموعة التقسيمات السياسية المنصوص عليها في الدستور الروسي ولكن يوجد اثنان منهما غير معترف بهما دوليا بشكل كامل وهما "جمهورية القرم" و"مدينة سيفاستوبول الفيدرالية".

تقسم تلك الكيانات إلى أقاليم وجمهوريات ومقاطعات وأوكروجات (مناطق مستقلة ذاتيا) حيث تتألف دولة روسيا الاتحادية من 46 إقليم: إقليم واحد مستقل وهو إقليم أوبلاست، 21 جمهورية مستقلة ذاتيا تدير شؤونها الداخلية بنفسها، 9 مقاطعات و4 أوكروجات بالإضافة لمدينتين فيدراليتين. يذكر أن عاصمة روسيا الحالية هي مدينة "موسكو".

مساحة روسيا الاتحادية

تمتد روسيا على مساحات شاسعة على اليابسة شاغلة ثمن مساحة اليابسة المأهولة بالسكان، فإن مساحة روسيا الكليّة تبلغ 17,075,400 كيلو مترا مربعا شاملةً الحيّز البري الذي يقدر بحوالي 16,377,742 كيلومترا مربعا والحيز المائي حوالي 720,500 كيلومتر مربع. وبذلك تقدر مساحة روسيا بالأميال حوالي 6,602,000 ميلا مربعا. تمتد دولة روسيا الاتحادية بشكل كبير على خطوط الطول والعرض حيث تمتد بين دائرتي العرض 41 و82 درجة شمالا وتمتد بين خطي طول 19 و169 درجة غربا.

حدود دولة روسيا

بسبب موقع روسيا المتميز في شمال "أوراسيا" بين قارتي أوروبا وآسيا ومساحتها الهائلة، فقد تنوعت حدودها بين اليابسة والماء. حيث يبلغ طول السواحل الروسية حوالي 37,653 كم بينما يقدر طول الحدود البرية لروسيا 22,408 كيلو مترا.

حدود روسيا المائية

تطل دولة روسيا على العديد من المساحات المائية، فهي تطل على الجزء الشمالي من المحيط الهادئ بالإضافة للمحيط المتجمد الشمالي. أما بالنسبة للبحار فيحد روسيا كل من بحر سيبيريا الشرقي، بحر كارا، لابتيف وبحر بارنتس.

حدود روسيا البرية (اليابسة)

يوجد 14 دولة تحيط بالحدود الروسية، حيث يحدها من الجهة الشمالية الغربية كل من النرويج، فنلندا، ليتوانيا، إستونيا، ولاتفيا. بينما يحدها من الجهة الجنوبية دولة الصين ومنغوليا وكازاخستان. ويوجد على الحدود الجنوبية الغربية الروسية كل من دولتي جورجيا وأذربيجان. بينما تقع كل من بولندا وأوكرانيا على الحدود الغربية لروسيا.

المناخ في روسيا

بسبب الامتداد الهائل لروسيا على درجات العرض وخطوط الطول فإن مناخها يختلف ويتنوع تبعا لاختلاف المواقع والمناطق. ولكن يسود في دولة روسيا المناخ القاري بشكل عام الذي يتميز بصيف حار وشتاء شديد البرودة والصقيع بالإضافة للمستويات المرتفعة للهطول المطري والثلجي ويعود ذلك لتأثر دولة روسيا بالرياح المسماة "بوران" وهي رياح باردة شرقية تزيد من الهطول الثلجي على روسيا. ويمكن تقسيم المناخ تبعا للمنطقة كالآتي:

شمال ووسط القسم الأوروبي من روسيا

تعد هذه المنطقة من أكثر المناطق تنوعا من حيث المناخ حيث يتميز فصل الصيف في تلك المنطقة بالجو المشمس صباحا والماطر ليلا، بينما يتميز فصل الشتاء بالبرودة الشديدة يصاحبها موجات صقيع وتساقط كثيف للثلوج يبدأ من شهر أكتوبر، بينما كل من فصلي الربيع والخريف فمناخهما غير مستقر حيث تتخللهما بعض الأمطار والثلوج.

شمال روسيا (سيبيريا)

إن المناخ في شمال روسيا معروف عنه أنه قارص البرودة ويمتاز بفصل شتاء طويل نسبيا حيث أنه يمتد من نهايات شهر تشرين الأول/أكتوبر إلى شهر آذار/مارس. يتميز الشتاء في شمال روسيا بموجات الصقيع حيث تنخفض درجات الحرارة في تلك المناطق لتصل أحيانا إلى 35 درجة تحت الصفر. ويوجد في شمال روسيا في سيبيريا أبرد المناطق وخاصة "أويمياكون" والتي تعد أبرد منطقة في روسيا كلها ومن أبرد المناطق في العالم حيث تتدنى درجات الحرارة في تلك المنطقة لتصل إلى ما دون الخمسين درجة تحت الصفر.

جنوب روسيا الأوروبية

تتمتع المناطق التي تقع في جنوب القسم الأوروبي لدولة روسيا بمناخ متوسطي نظرا لتأثرها بمناخات البحر المتوسط فهي تتمتع بصيف دافئ وشتاء شديد البرودة، ولكن تعتبر من الأقاليم الأقل هطولا مقارنة بالمناطق الشمالية الشرقية والشمالية المحيطة بالبحر الأسود والتي يستمر فيها الهطول المطري طوال العام بينما لا يتجاوز في المناطق الجنوبية 200 ملم.

الصناعة في روسيا

تعد دولة روسيا من أقوى الدول في العالم في قطاعات الصناعة حيث تشتهر بالتعدين ومن أهم المعادن التي يتم تعدينها في روسيا هي النحاس والتيتانيوم والألماس والبلاتينيوم. بالإضافة لاستخراج النفط والغاز الطبيعي وبيعه وتصديره حول العالم. وأيضا من أهم الصناعات الروسية هي صناعة الآلات والمولدات والقاطرات الكهربائية بالإضافة لتركيب السيارات والتوربينات والمعدات والأسلحة العسكرية وتوليد الطاقة الكهربائية.

السياحة في روسيا

تعتبر دولة روسيا من الدول العريقة القديمة الغنية بالتراث والحضارات المتعاقبة، فهي تشتهر بتنوعها السياحي الذي يتيح للسائح تجربة السياحة الجبلية والتزلج والسياحة العلاجية والطبيعية.. إلخ والتي جعلت منها مصدر جذب للسياح من جميع أنحاء العالم حيث تضم دولة روسيا 23 موقعا تراثيا جرى تسجيلهم في قائمة اليونسكو من أشهرها:

الكرملين

من أشهر المعالم السياحية في روسيا وأوروبا، تقع في موسكو عاصمة روسيا الحالية، وهي مجموعة قصور مصممة بشكل بديع ومميز جعل من هذا المعلم المكان المفضل لمعظم السائحين، حيث شملت هذه القصور عدة فترات زمنية وحضارات مرت بها روسيا عبر التاريخ وتم تحويلها الآن إلى متاحف للآثار تعرض فيها أعظم آثار روسيا.

قصر بيترهوف

أكثر ما يميز هذا القصر هو تصميمه المدهش والنوافير التي تحيط به حيث يوجد ما يقارب 140 نافورة تحيط بالقصر وهذا ما أكسب القصر طابعا مختلفا ورونقا ليس له مثيل، ويوجد قصر بيترهوف في بطرسبرغ.

الساحة الحمراء

جرى بناء أشهر ساحات روسيا "الساحة الحمراء" أو الميدان الأحمر" في مدينة موسكو. وهي مربعة الشكل تفصل بين الكرملين وتضم الكثير من المباني التي تعد أسطورة بحد ذاتها، كضريح "لينين" مؤسس الاتحاد السوفييتي، وكاتدرائية القديس باسيل وكاتدرائية الكرملين والعديد من المعالم الرائعة الأخرى.

كاتدرائية القديس باسيل

وهي من أشهر وأجمل المعالم السياحية في روسيا، تتميز بالقباب والتصاميم المدهشة التي بُنيت على الطراز الروسي القديم، وتمثل الكاتدرائية التي تم بناؤها عام 1552 أيقونة ورمز روسيا الاتحادية الوطني. تقع الكاتدرائية في القسم الجنوبي للساحة الحمراء في موسكو.