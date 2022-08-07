ما هي الخرائط الذهنية وما هي فوائدها؟

إن الفضل الرئيسي في إنشاء الخريطة الذهنية واستحداثها يعود إلى توني بوزان؛ الذي عمد إلى تأليف كتاب خاص له عنوان "الخرائط الذهنية" والذي تضمن في جنباته كل ما يخص الخرائط الذهنية وما وصل إليه. أما في تعريف الخرائط الذهنية ومفهومها الأساسي فهو يعبر عن تصوير مرئي لطريقة الدماغ في ترتيب معلوماته؛ فتتضمن دائما مركزا أساسيا نضع فيه الكلمة المفتاحية الرئيسية (صورة أو رمز)؛ ثم تتفرع بعد ذلك إلى كلمات فرعية تتبع إلى الفكرة الرئيسية التي في المركز، فتعطي هذه الخرائط صورة طبق الأصل عن آلية عمل الدماغ بربطه للمعلومات معا.

فوائد الخرائط الذهنية

زاد الحديث حول الخرائط الذهنية وحول أهميتها وجوانب امتيازها، حيث من المؤكد لنا أننا نستطيع اعتماد هذه الخرائط لتسهيل الحياة بكافة مناحيها، فهي تمثل مرآة تعكس من خلال سطحها تفكيرك وآلياته المتنوعة والمتشربة في دماغك وتهوّنها من خلال الاستعانة بصور توضيحية ورسومات تطلعك على ما يطمح إليه دماغك ويقدر على فعله بشكل ديناميكي؛ فنرى أهم فوائدها حسب الآتي:

الفعالية والتنظيم

تتشارك الخرائط الذهنية بمجمل أنواعها بعدد من الأساسيات الهامة، التي تنتظم وتترتب بحيث تكون سهلة وهينة للاطلاع عليها، فتتمتع ببنية هيكلية تنظيمية تبدأ بنقطة مركزية وتتشعب كما ذكرنا سابقا إلى تفرعات؛ مستخدمة لذلك وسيلة من الرموز والخطوط وكلمات مختصرة مفتاحية إضافة لألوان وصور تترافق مع مفاهيم قريبة من الدماغ.

بهذا يكون أفضل ما تقدمه الخرائط الذهنية هو تحويل جمود المعلومات في القوائم الطويلة صعبة التلقي إلى رسوم بيانية ممتازة بتنظيمها مليئة بالألوان؛ الأمر الذي يحفز عملية الحفظ ويسهلها ويسرع من إمكانية استيعابها، ذلك لأن هذه الطريقة تشابه آلية الدماغ في تخزين ونقل المعلومات.

تحفيز الإبداع

أحد أهم النقاط حول الخرائط الذهنية أنها تساعدك بشكل هين وسهل على تسجيل معلوماتك وتدوينها بطريقة مريحة دون الحاجة للبحث عن ترتيب أو طريقة معينة، وذلك مثلما تخطر لك هذه المعلومات فأنت قادر مباشرة على تسجيلها. إن هذا الأمر يحفز دماغك ويجعله قادرا على طرح أفكار وإبداعات منمّقة، بالتالي رفع مستوى الإبداع؛ إذ أن هذه الخرائط لا تجعلك مقيدا بشكل أو طريقة معينة لتدوين أفكارك.

عرض تفاصيل ذات دقة عالية

إن هذه الخرائط العقلية هي من الوسائل القليلة التي تعتمد على عرض المعلومة بشكل دقيق وعميق من حيث التفاصيل، بيد أنها تصل بشكل مفصل إلى متلقيها، وبشكل رائع وغير متوقع لدرجة دقتها. عندما نرسم خريطة ذهنية ونبدأ بوضع الأفكار الأساسية بشكل متفرع من المركز الرئيس لذا سنرى أنفسنا أمام بحر من التفاصيل العميقة والدقيقة التي لم نصل إلى مستوى الوعي لوجودها أساسا وقبلا.

تطوير المهارات والكتابة

إن نهج الخرائط الذهنية المتبع جاء بتبعاتٍ عملاقة وذات نفع كبير على مهارات الأفراد في المجتمعات كافةً؛ حيث أجريت دراسة بين مجموعتين من الطلاب إحداهما خضعت لدورات تدريبية وتثقيفية حول الخرائط الذهنية والمجموعة الأخرى لم تخضع لهذا التدريب.

طُلب من هاتين المجموعتين كتابة مقالات حول أحد المواضيع، فكانت النتيجة أن أبلى أصحاب المعرفة حول الخرائط الذهنية بلاءً أفضل من المجموعة الأخرى؛ وكانت كتابات المجموعة التي اعتمدت الخرائط الذهنية ذات محتوى تنظيمي مترابط سليم المنطق وبصورة ذات مستوى عالي من الجاهزية والمنطقية.

بالتالي فإن الخرائط الذهنية تلقي ثمارها البناءة بشكل واضح على تطوير مهارات الكتابة كما تساند الكاتب في تحضير أفكاره وتدقيقها ومتابعتها وربطها فيما بينها قبل إسقاطها بشكل نصوص.

زيادة الإنتاج

لا شكّ أن الخرائط الذهنية وبعد ما قدمته في مجالات واسعة من الحياة ستكون ذات فائدة تتجلى برفع الإنتاجية، فعند استخدام أفكار دقيقة وشاملة وإبداعية عالية المستوى، سيؤدي ذلك إلى توفير وقت وجهد وتعب في التخطيط والتفكير والتمحيص؛ بالتالي إطلاق عجلة الإنتاج بزخم كبير. حيث أجري استطلاع رأي لمراقبة أثر الاستفادة من الخرائط الذهنية، فتبين قدرتها الخارقة على زيادة الإنتاج وتوفير حوالي السبع ساعات من التخطيط في الأسبوع الواحد.

ما هي مجالات استخدام الخرائط الذهنية؟

مهما تنوعت الوظائف واختلفت الأعمال بين دراسة جامعية أو مدرسية أو حتى إن كنت موظفا في شركة أو مؤسسة أو رائد أعمال، يمكنك الاستفادة دوما من الخرائط الذهنية في مجال عملك ودراساتك، إذ أنها تعتبر طريقة مرنة وسلسة للحفظ والتخطيط وبيان المعلومات.

وهنا سنتطرق لذكر بعض الأمثلة التي توضح لنا مجال الاستفادة من خدمات الخرائط الذهنية:

تخطيط مشاريع

حتى تصل إلى مشروع متكامل ودقيق الأطراف والمضمون وبعيد كل البعد عن الخطأ أو نسيان تفاصيل صغيرة، يجب عليك اتباع طريقة الخريطة الذهنية في التخطيط لمشروعك أو وظيفتك، حيث ستساعدك هذه الطريقة على تذكر كل الجوانب والأطراف المتعلقة بالمشروع مهما كانت أهميتها وثقلها عليه، وأيضا تجنب التقصير في الأفكار الداعمة له.

تدوين ملاحظات

تتجلى أفضل استعمالات الخرائط الذهنية في مجال محاضرات الدراسة سواء كانت مدرسية أو جامعية، فهي سهلة وسريعة وممتازة من حيث التلقي، أو حتى استخدامها في عروض تقديمية، فبإمكانك دوما الاستفادة من رسم فروع جديدة وعديدة حول الموضوع الرئيس الذي تتناوله في قضيتك، وبالتالي ستشرح هذه الطريقة الموضوع بطريقة تجعلك تحفظه بسرعة وتسهل شرحه وتجعل منه موضوعا بسيطا وهينا يعلق بالذهن فورا.

الكتابة

إذا كنت كاتبا أو مؤلفا أو حتى مبتدئا بالكتابة فما عليك إلا بالمضي قدما نحو استخدام الخرائط الذهنية خلال كتاباتك؛ فهي الحل الأمثل لما يعرف بحالة Writer's Block؛ لأنها تستطيع الوصول بك إلى أفكار حديثة ومتطورة ومترابطة في ما بينها بشكل منطقي ومشوّق ولطيف، لذا فهي آلة فعالة في العصف الذهني.

تنظيم فعاليات

تكمن أهميتها أيضا في تنظيم إقامة حفلات أو أحداث معينة، حيث تستطيع من خلال الخرائط الذهنية تدوين أسماء مدعوين ومهام رئيسة خاصة بالحدث، عندها سيكون أفضل حدث قمت بتنظيمه.

تحديد واجبات يومية

من خلال هذه الخرائط فإنك قد تملك قدرة عالية على تعيين مهمات يومية خاصة بك للقيام بها؛ كما تستطيع أن تدوّن مهمات فرعية متعلقة بالأساسيات، وبالتالي ستحفزك على أداء ما يترتب عليك دون نسيان أو تقصير وبفعالية انتاجية أكبر وأعلى تنظيما.