أهم الجزر السياحية في العالم

إننا محظوظون كوننا نعيش على كوكب مليء بالمواقع الخلابة والجزر الساحرة. من الجزر اليونانية إلى الـ7000 جزيرة التي تشكل دولة الفلبين تحيط بنا الجزر التي تشبه قطعة من الفردوس في كل صوب. سواء كنت تبحث عن أروع الجزر على كوكب الأرض على سبيل الاطلاع أو كنت تنوي الانطلاق في عطلة صيفية في القريب العاجل فهذه المقالة مناسبة لك.

جزيرة موشا كاي في البهاماس

ليست هناك حاجة لشراء جزيرة في البحر الكاريبي ما دام بالإمكان قضاء عطلة مريحة في واحدة منها وكأنك المالك حيث تفتح جزيرة موشا كاي ذراعيها مستقبلة السياح كل صيف. تقع هذه الجزيرة في خليج كوبرفيلد وتحجبها عن عيون الآخرين جزر إكزوماس ومساحة شاسعة من المناظر الطبيعية والغطاء النباتي.

تعتبر جزيرة موشا كاي معزولة جدا وهي جزيرة خاصة أي أن بالإمكان استئجارها واختيار الضيوف الذين يستمتعون بالعطلة معك فيها. وبالرغم من انعزال هذه البقعة الرائعة من الأرض إلا أن كل ما يتمناه المرء ويشتهيه موجود فيها ما يجعلها وجهة مفضلة لدى مشاهير العالم وأثريائه لأن هذه التجربة لن تكون خفيفة على الجيبة بالطبع ولكن العطلة فيها لا يمكن أن تنتسى.

تقدر أجرة الليلة الواحدة في هذه الجزيرة المميزة بما يبلغ 57.000 دولار أميركي.

جزيرة بالي في إندونيسيا

لا بد أن جوليا روبرتس عاشت تفاصيل قصة حب خلابة وساحرة في جزيرة بالي في فيلم Eat, Pray, Love إلا أن الشيء الذي لفت نظر كل من شاهد هذا الفيلم هو جمال الطبيعة الساحرة وبساطة السكان المحليين وترحابهم بالسياح وأصبحت جزيرة بالي واحدة من الوجهات السياحية الأبرز عند الكثيرين.

تحتوي إندونيسيا على أكثر من 17000 جزيرة وحوالي 8000 منها مأهولة بالسكان وتضم ثقافات وأديان وعادات وأعراق وتنوعا سكانيا هائلا بالإضافة إلى الشطآن الساحرة والجزر المتنوعة الأحجام والبيئات والبراكين والرمال الشاطئية والفنون والأطباق اللذيذة.

يعتبر الكثيرون أن إندونيسيا تتلخص بجزيرة بالي لأنها الأكثر شهرة وشعبية ويصفها السكان بأنها "ليست مجرد مكان بل هي مزاج وتطلعات وحالة ذهنية مدارية" لدرجة أنها تحفز المرء على التفكير بالجنة على كوكب الأرض. تقدم بالي لزوارها الكثير من التجارب المشوقة مثل الغطس والسباحة والركمجة وتحتوي على المنتجعات كما أن ثقافتها وحضارتها جديرة بالاطلاع عليها للسياح الذين يحبون تمازج الأفكار والتعرف على ثقافة وحضارة الآخرين.

جزيرة سانتوريني في اليونان

إن جزيرة سانتوريني في اليونان كانت الملهمة للكثير من القصائد والمقالات والروايات واللوحات الفنية. وأنت تبحر باتجاه هذه الجزيرة الخلابة وتقترب من اليابسة شيئا فشيئا ستشعر أنك على وشك الغوص في واحدة من لوحات الرسام ألفريد سيسلي الفنية. في الحقيقة فجزيرة سانتوريني لا تعتبر من أجمل مناطق اليونان فقط بل من أجمل مناطق العالم أيضا.

بمجرد أن تضع قدميك على أرضها ستحملك سانتوريني في مغامرة في الماضي حيث ستكون على تماس مباشر مع حضارة مينوان القديمة والآثار الفريدة التي خلفتها من بعدها ومع ثوران بركانها المشهور كالديرا العظيم والذي يتأمله آلاف السياح كل عام وإعادة بنائها لتصبح واحدة من أجمل بقاع الأرض.

تايلاند

يمكن أن يكون السفر إلى تايلاند واحدا من أهم الأمور التي تقوم بها خلال حياتك كلها، وإذا كان مقصدك هو الجزر حصرا فقد وصلت إلى مكان يحتوي على 1400 جزيرة في آن معا ويمكنك الاختيار من بين هذه الجزر ما يناسب ذوقك وغايتك السياحية. من أشهر الجزر السياحية في تايلاند نذكر:

فوكيت

كرابي

كوه في في (جزيرة في في)

ساموي

فانغان

تاو

تشانغ

سيشانغ

ساميت

لارن

تتميز جزر تايلاند برمالها البيضاء وأكواخها الشاطئية والأسرة المعلقة بين الأشجار (الهاموك) وتتأرجح بلطف ومن خلفك البحر الأزرق التركوازي. ما الذي يمكن أن يمثل العطلة الاستوائية أكثر من ذلك؟

جزيرة كاواي في هاواي

تقع جزيرة كاواي في أقصى شمال هاواي وتعتبر الوجهة المفضلة للذين يسعون لقضاء عطلة مع الطبيعة بعيدا عن المناطق المزدحمة بالسياح وصخبهم وأضوائهم الليلية. لأن هذه الجزيرة غير مخدّمة مثل بقية جزر هاواي فيمكن القول إن الأشخاص الذين يقصدونها أقل من المتوقع إلا أنها تقدم تجربة طبيعية غير مفلترة من حيث جمال الغابات والشطآن الرملية.

تحتوي جزيرة كاواي على منتزه كوكي ووادي واوميرا الذي يعتبر غراند كانيون المحيط الهادئ وشلالات وايلوا وشاطئ بويبو الذي كان ضمن لائحة أفضل الشطآن الأميركية.

جزر المالديف

إن المالديف موطن أكثر الجزر جمالا في كوكب الأرض إلا أن بحرها كذلك يشكل عاملا مهما في جماليتها. تتميز مياه المالديف بصفاء لونها وزرقتها على رمال ناعمة بيضاء. تحتوي مياه المالديف على مجموعة كبيرة من الحيوانات والنباتات المميزة بما في ذلك المرجان ما يجعلها المكان المفضل لمحبي الغوص.

تتألف المالديف من 26 إقليما طبيعيا ترتفع أرضها فوق مياه المحيط الهندي بشكل طفيف فقط ما يجعل أرخبيل جزر المالديف أقل الأرخبيلات في العالم ارتفاعا عن سطح البحر حيث لا تتجاوز أعلى نقطة طبيعية فيها 3 أمتار وهذا الرقم آخذ بالتقلص كل يوم. بالإضافة إلى كل هذه الميزات فالمالديف تحتوي على أفضل المنتجعات التي تهيؤك نفسيا وجسديا للاستمتاع بكل لحظة تقضيها في هذه العطلة.

جزيرة بورا بورا في بولينيزيا الفرنسية

يقال إن جزيرة بورا بورا لها شكل قبعة سومبريرو (القبعة المكسيسكية)، هذه الجزيرة البركانية الخلابة هي النجمة الأساسية في الكثير من قصص الفانتازيا التي تحدث في جنوب المحيط الهادئ. إن أهم ما تقدمه هذه الجزيرة إلى العالم هو بحيرتها التركوازية الساحرة والتنوع الحيواني الذي تضمه من سلاحف وأسماك متنوعة وقروش تسبح في المياه الصافية وتبدو واضحة للناس الذين يتجولون في المراكب أو حتى يقفون على الشاطئ على مقربة من المياه العميقة.

بما أن الجزيرة تتبع لدولة فرنسا فلا بد أنها قد استلهمت لذة أطباقها من المطبخ الفرنسي، وهي تقدم للسياح أنشطة مميزة ومتعددة مثل الغطس والسباحة والاستمتاع بالرحلات البحرية ورؤية قاع البحر في الأسفل وتسلق الجبال المليئة بأشجار النخيل والأكواخ الخشبية التي تتوسط الماء.