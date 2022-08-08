أهم المعلومات عن صحراء أنتاركتيكا

صحراء أنتاركتيكا

هي أكبر صحراء موجودة على سطح الكرة الأرضية، لكن هذه الصحراء تعد صحراء باردة قطبية يغطيها الجليد لأنها توجد في القطب المتجمد الجنوبي من كوكب الأرض، وتعتبر المساحة التي تغطيها الثلوج حوالي 98% من مساحتها الكبيرة.

تسمى أنتاركتيكا بالقارة القطبية الجنوبية، وتعتبر بشكل وسطي من أبرد القارات حول العالم والأكثر رياحا وجفافا، كما أنها بشكل عام ذات أعلى متوسط كارتفاع جغرافي بين القارات السبع، وسميت بالصحراء لعدم وجود سكان دائمين فيها.

وتنقسم أنتاركتيكا إلى قسمين شرقي وغربي:

القسم الغربي من القارة هو عبارة عن بحيرة جليدية وتغطي مساحتها كل الجزر الموجودة بالجليد.

القسم الشرقي من أنتاركتيكا هو عبارة عن هضبة مرتفعة معظمها من الجليد السميك.

ما هي مساحة صحراء أنتاركتيكا؟

تبلغ مساحة صحراء أنتاركتيكا حوالي 13.82 مليون كيلو متر مربع، لذلك تأتي في المرتبة الخامسة من حيث مساحة القارات في الكرة الأرضية، وتعد مساحتها ضعف مساحة أستراليا تقريبا.

ما هو موقع صحراء أنتاركتيكا؟

تقع القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا في القطب الجنوبي من الكرة الأرضية، يحيط بها المحيط الهندي والمحيط الأطلنطي (الأطلسي) والمحيط الهادئ، توجد على سطح هذه القارة القمم الجبلية والبعض من المساحات المليئة بالصخور، ويوجد تحت الثلوج أراضٍ منخفضة ووديان وجبال.

كيف تشكلت القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا؟

منذ حوالي ملايين السنين والتي قدرها العلماء بحوالي 140 مليون سنة بدأت الكتلة الأرضية بالانكسار والتباعد عن بعضها البعض نتيجة الزلازل والبراكين والانهيارات، حيث انجرفت هذه الكتل المنفصلة لمكانها الحالي عبر السنين بعد أن كانت في الأصل تابعة لكتلة إفريقيا وأميركا الجنوبية وآسيا وأستراليا (أوقيانوسيا سابقا) عندما كانت هذه الأراضي كتلة أرضية واحدة، بحيث أصبحت أنتاركتيكا قارة منفصلة عنهم جميعا.

كانت أنتاركتيكا منذ ملايين السنين خالية من الثلوج لأن العلماء وجدوا خلال البحث على آثار وأحافير لديناصورات وأشجار وكائنات ثديية صغيرة كانت تعيش فيها، ثم انقرضت أو ماتت من حوالي 30 مليون سنة عندما بدأت تتشكل الأنهار الجليدية وتقدمت بشكل بطيء في عدة أجزاء من أرض القارة في مرحلة العصر الجليدي حتى غطت الطبقات الجليدية 98% من مساحة القارة في يومنا هذا.

ما هو مناخ صحراء أنتاركتيكا؟

تعتبر أنتاركتيكا أبرد بقعة على وجه الكرة الأرضية، حيث سجلت درجة الحرارة فيها في فصل الشتاء قرابة 90 درجة مئوية تحت الصفر، وقد سجلت الحرارة في 21 تموز/يوليو عام 1983 بشكل دقيق في المحطة الروسية (فوستوك) الموجودة في أنتاركتيكا بالدرجة 89.2 تحت الصفر، أما درجة الحرارة خلال فصل الصيف في أنتاركتيكا قرب الساحل تصل إلى ما بين 5 و15 درجة مئوية.

سجلت مراكز البحوث خلال فصل الشتاء مدة الهطول الثلجي لمدة 48 ساعة ووصلت سماكته إلى 1.2 مترا عن سطح أرض القارة، وعادةً يعتبر الجزء الشرقي من القارة القطبية الجنوبية أكثر برودة من جزئها الغربي لوجود الهضبة العالية المغطاة بالثلوج.

أما الرياح في أنتاركتيكا تكون قوية وخاصةً مقابل الهضبة القطبية في فصل الشتاء، أما في فصل الصيف تصبح سرعة الرياح معتدلةً وتزداد أشعة الشمس التي تصل إلى سطح القارة لأن الشمس تبقى ساطعة 24 ساعة يوميا في القطب المتجمد الجنوبي.

ما هو عدد السكان في أنتاركتيكا؟

تصل درجات الحرارة في أنتاركتيكا إلى 90 درجة مئوية تحت الصفر لذلك لا يتواجد فيها سكان دائمون، لأنهم لا يستطيعون العيش في هذه البيئة الباردة جداً، لكن هناك عدد من البشر يعيشون لأداء مهام معينة حتى إنهاء هذه المهام، وغالبيتهم يأتون إلى القارة القطبية الجنوبية بغرض البحث العلمي والاستكشاف لوجود العديد من محطات البحث التابعة لحكومات بعض الدول.

لذلك يصعب تحديد رقم معين ودقيق لأعداد البشر الموجودين في أنتاركتيكا لأنهم يأتون ويذهبون باستمرار، لكن في العادة أثناء فترة الشتاء يكون عددهم قرابة 1000 شخص، وفي فصل الصيف قد يصل العدد إلى 4000 أو 5000 شخص لأن درجات الحرارة ترتفع وتصبح القدرة على الاستكشاف أفضل من فصل الشتاء.

ما الفرق بين القطب المتجمد الشمالي والقطب المتجمد الجنوبي؟

يعتبر القطب المتجمد الشمالي أقل برودة من القطب المتجمد الجنوبي لسببين اثنين هما:

يغطي المحيط المتجمد الشمالي كل منطقة القطب المتجمد الشمالي لذلك ينتقل دفء مياه المحيط إلى سطح القارة ومناخها من خلال خاصية icepack والتي بدورها تمنع وصول درجات الحرارة في القارة القطبية الشمالية إلى النهايات النموذجية التي تصل إليها القارة القطبية الجنوبية.

تعتبر القارة القطبية الجنوبية أعلى من مثيلتها القارة القطبية الشمالية لذلك تكون أبرد منها.

ما هي النباتات التي تعيش في القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا؟

يعتبر مجتمع النباتات في أنتاركتيكا متميزا حيث ينتمي إلى شعبة النباتات الوعائية التي حدث لها تطور كبير خلال الملايين من السنين التي مرت على هذه القارة الكبيرة.

أهم النباتات الوعائية الموجودة في أنتاركتيكا تدعى غواندونا، حيث تتواجد أيضا في العديد من المناطق المتفرقة من المناطق المنتشرة في نصف الكرة الأرضية الجنوبي مثل جنوب إفريقيا وأستراليا وجنوب أميركا الجنوبية ونيوزيلندا ونيو كاليدونيا.

كما تتواجد في أنتاركتيكا بعض النباتات الأوراسية وبعض النباتات الخشبية التي تتبع إلى فصيلة السرويات، ويوجد أيضا العديد من النباتات المزهرة مثل السراخس التي تنتشر بكثرة في أنتاركتيكا.

ما هي أنواع الحيوانات التي تعيش في القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا؟

بالرغم من المناخ القاسي والبارد الذي يوجد في القارة القطبية الجنوبية فإنها لا تفتقر إلى وجود الحيوانات على سطحها، بل تتمتع بحياة برية فريدة من نوعها وتستطيع هذه الحيوانات التكيف في ظل هذه الظروف المناخية القطبية حتى تبقى على قيد الحياة، كما أنها تتكاثر فيما بينها بشكل طبيعي وحيوي، لكن الظروف المناخية التي تتغير باستمرار تؤثر عليها بشكل كبير وتسبب خسائر كثيرة في أعدادها، ومن هذه الحيوانات ما يلي:

بطريق الإمبراطور

هو أكبر الأنواع في فصيلة البطريق الموجودة حول العالم، حيث يزن حوالي 40 كيلو غراما وقد يصل طوله إلى 1.15 مترا، يتميز بوجود بقع صفراء على الأذنين ووجود الزوائد الرمادية والسوداء على الجناح والظهر، وحسب الدراسات تتراوح أعداد هذا النوع بين عدة مئات إلى 20 ألف زوج.

بطريق آديلي

هو بطريق مهاجر، تزن إناثه حوالي 4.7 كغم أما ذكوره فتزن حوالي 5.4 كغم، ويصل طوله عند النضج إلى 70 سم، يتميز رأسه باللون الأسود ووجود حلقات بيضاء اللون حول العينين ويميل الريش إلى اللون الأزرق قليلا.

طيور سنو بترل

هي طيور بيضاء لها عيون سوداء وأقدام رمادية، يصل طولها إلى 40 سم، أما وزنها قد يصل إلى 460 غراما.